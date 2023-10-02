تميزت بابتسامتها الهادئة وأدوارها الرومانسية.. ذكرى ميلاد مديحة سالم

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم ، حيث إنها من مواليد 2 أكتوبر و تميزت على الشاشة بملامحها الجميلة واشتهرت بتقديم الأدوار الثانية أمام كبار النجوم الفن وأدوار الفنانة مديحة سالم فى الأفلام الكلاسيكية تميزت فيها بقدر عالى من الرقة والرقى وتميزت بابتسامتها الهادئة وأدوارها الرومانسية.

وحصلت على الثانوية العامة من مدرسة البنات بالزمالك وبعد وفاة أبيها انقطعت عن الدراسة وسلكت طريق التمثيل، وبدأت رحلتها الفنية وهي في السابعة عشرة من عمرها من اكتشفها وقدمها للسينما المخرج محمود ذو الفقار وتم حصرها

في أدوار الحب والرومانسية والفتاة المراهقة التي تبحث عن شريك لحياتها.

شاركت في عدد كبير من الافلام منها:"

بلا دموع، مذكرات تلميذة، آه من حواء، ام العروسة الليلة الأخيرة، العريس يصل غداً، القط الأسود، العزاب الثلاثة، هي والرجال، أغلى من حياتى، 3 لصوص، الراجل دا هيجننى، لصوص لكن ظرفاء، حواء على الطريق، ملكة الليل، حب وكبرياء.

وأعلنت مديحة سالم إعتزالها التمثيل لتفرغ لحياتها الأسرية وعائلتها، وبعد ذلك ارتدت الحجاب، والجزء التاسع من مسلسل القضاء فى الإسلام آخر ظهور لها على الشاشة عام 2000 ورحلت في 19 نوفمبر 2015











