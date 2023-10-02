ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية بين السينما والدراما

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الإثنين الـ 2 من أكتوبر مع ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب التي تعتبر من أهم الفنانات ممن اشتهرن بأدوارهن المتنوعة وبطولاتها السينمائية التي شاركت بها أكبر وأهم النجوم، فعاشت مسيرة فنية حافلة امتدت لسنوات بأدوار مهمة، مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض فيها لأبرز محطاتها.

بدايتها الفنية كانت في عام 1960 من خلال دور صغير في فيلم "حب ودلع"، ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة".

بعد ذلك بـ 10 أعوام، وتحديداً عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" والذي لفتت إليها الأنظار بهذا الدور، وكان بمثابة

انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن، بعدما اشتهرت لدى الجمهور ونالت اهتمام النقاد.

استمر نجوميتها في البروز أكثر، وبعدها بعامين وتحديداً فى عام 1972 قدمت أول عمل من إنتاجها بعدما أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وحصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي.

خلال مسيرتها الفنية شاركت في أكثر من 55 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً.

من أشهر أفلامها بالسينما المصرية، مشاركتها بفيلم ثرثرة فوق النيل الذى يعد أحد أبرز العلامات فى مشوارها بصحبة مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد رمزى، عادل ادهم، عماد حمدى، سهير رمزى، ميرفت أمين، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم.

أما على صعيد الدراما فقدمت أعمالاً عديدة، آخرها كان مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري، أما آخر عمل لها في السينما فكان فيلم "آخر الدنيا" بطولة نيللي كريم.