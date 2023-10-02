الأطفال القدامى.. تعرف على أعضاء الفرقة الغنائية Boyband للمسنين فى اليابان

MENAFN - Youm7) يشيخ سكان اليابان بوتيرة متسارعة، لذلك ليس من المستغرب أن يكون لدى البلاد الآن فرقة فتيان خاصة بها، تتراوح أعمار أعضائها بين 65 و87 عامًا، وهى فرقة G-Pop، وهى عبارة عن تلاعب بالكلمة اليابانية "Ojii-san" التى تعنى "الرجل العجوز"، ليست فرقة فتيان عادية، فمجموعات J-Pop وK-Pop، مثل معظم فرق الأولاد الأخرى، تستهدف فى المقام الأول المراهقين والشباب، لذا فإن الوصفة المعتادة للنجاح هى العثور على شباب حسن المظهر يمكنهم أيضًا الرقص وربما لديهم نوع من المواهب الموسيقية.

من ناحية أخرى، يستهدف

G-Pop

كبار السن فى اليابان، لذا فهم فى الواقع رجال كبار فى السن تتراوح أعمارهم بين الستينيات والثمانينيات. بدأت الفرقة الموسيقية التى تتخذ من محافظة كوتشى مقراً لها ظهورها الاحترافى لأول مرة منذ 7 سنوات، وهى مشغولة منذ ذلك الحين بوضع لمسة إيجابية على سكان البلاد الذين يتقدمون فى العمر بسرعة، بحسب موقع

nextshark.

اعضاء الفريق

وبحسب ما ورد وقعت شركة

Universal Studios Japan

على

G-Pop

بعد وقت قصير من ظهور المجموعة، وحصلت أغنيتا الفرقة الأكثر نجاحًا، "Hooray to Old Age" و"I Was Young"، على مئات الآلاف من المشاهدات على موقع يوتيوب وحده واجتذبت الكثير من وسائل الإعلام.

ولكن عندما كانوا على وشك الانطلاق، ضربت جائحة كوفيد-19 ولم يكن أمام الأعضاء الـ5 المسنين خيار سوى التوقف، وقال نورياسو تانيوكا، قائد المجموعة: "لقد ظللنا على اتصال ببعضنا البعض عبر الهاتف المحمول حتى أثناء الوباء للتأكد من أننا بخير حتى نتمكن من العودة فى أى وقت".

الآن عادت فرقة كبار السن إلى أعين الجمهور، حيث تقدم عروضها فى الأحداث التى تقام فى محافظة كوتشى، التى تضم ثانى أكبر عدد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا فى اليابان، وتقوم بتصوير مقاطع فيديو موسيقية وهم يرتدون أفضل ملابس يوم الأحد - البدلات البيضاء، وقبعات فيدورا، وأغطية الرأس. النظارات الشمسية البقعة.

تم وصفهم من خلال علامة التسجيل الخاصة بهم بأنهم "أجداد" عاديون يعملون عادة كصيادين أو رؤساء اتحاد الخيزران"، أعضاء G-Pop الخمسة جميعهم نشيطين للغاية، على الرغم من متوسط عمر المجموعة البالغ 74 عامًا، ويرحبون بالتحدى المتمثل فى تغيير آراء الناس حول الشيخوخة.