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نسرين أمين تبدأ تصوير فيلم وقت إضافى مع باسم سمرة وخالد الصاوى

10/2/2023 4:32:44 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت الفنانة نسرين أمين تصوير دورها في فيلم "وقت إضافى" فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، والذى يجمعها بالفنانين باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وأحمد سلطان وعدد آخر من الفنانين، وتقدم نسرين خلال أحداث العمل شخصية كوميدية.


نسرين امين مع خالد الصاوى وباسم سمرة

يذكر أن نسرين أمين عرض لها فيلمين خلال الأشهر الماضية وهما "رهبة" الذى عرض يوم 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية.

وعرض لنسرين أمين في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، شريف منير، نسرين أمين، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وقدمت نسرين أمين في رمضان الماضى مسلسل بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.




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