أفضل 9 قصات للشعر الخفيف على طريقة المشاهير.. تمنحه مظهرًا أكثر جاذبية

MENAFN - Youm7) الشعر تاج المرأة وسر جمالها وجاذبيتها، وإذا كنتِ ذات شعر خفيف، فكونى مطمئنة أن هذا ليس أمرًا غير شائع، هناك الكثير من المشاهير وعارضي الأزياء ذوي الشعر الرقيق وكما تقول ليزا ويلر، مصففة الشعر إذا لاحظت أن شعرك أصبح أرق، فقد يكون ذلك نتيجة للعديد من العوامل ومنها الوراثة، والتغيرات في نظامك الغذائي، وحتى الشيخوخة.

في السطور التالية تحدث موقع مجلة "Allure" مع محترفين لمعرفة كيفية القيام بقصة للشعر الرقي تعطيه القوة والجاذبية:



قصيرة جانبية

يقول ديفين توث، مصفف الشعر في مدينة نيويورك، إن قصة شعر جوردان دان ذات الطول الواحد، والقُصة الجانبية القصيرة، والجزء الجانبي العميق "ممتازة لجعل الشعر الناعم يبدو سميكًا وميزة هذا الأسلوب أنه يخلق ثقلًا في الأسفل".

قصيرة وجانبية طبقات قليلة

إذا كنتِ تبحثين عن تغيير طفيف، ففكري في الطبقات القليلة، يقول "توث" إن الطبقات الطويلة هي خيار ممتاز للشعر الرقيق، لأن المظهر يحافظ على معظم سماكة شعرك بينما يسمح ببعض الحركة والحجم حول الوجه.

طبقات طفيفة متقطع

يقول "توث" مصفف الشعر الشهير إن التصفيفة التي اختارتها ياسمين توكس عارضة الأزياء هي واحدة من أفضل قصات الشعر للشعر الرقيق كلما قصرت، كلما بدا شعرك أكثر كثافة، لكن تسريحة شعر عارضة الأزياء تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال قصتها وملمسها، مما يمنحها العمق ويعطي الشعر مظهرًا أكثر امتلاءً.

المتقطع الفصوص

يحذر مصفف الشعر الأمريكي من أن الجزء الأوسط المقترن بالشعر المستقيم يجعل الخصلات تبدو مسطحة ورقيقة بشكل عام، لكن قصة جوان سمولز الطويلة المعروفة بالعامية باسم الفصوص هي الاستثناء. يقول المحترف: "إنها حادة جدًا مقصوصة في خط مستقيم وأفقي وهذا هو المفتاح لجعل شعرها يبدو كثيفًا.





فصوص قصة بطول الكتف

يقول "توث" إن قصة شعر جنيفر جارنر بطول الكتف تمنح شعرها المزيد من العرض والامتلاء. إذا كنت ترغبين في إعادة إنشاء مظهرها، يوصي محترف تفصيف الشعر بأن تطلبي من مصفف الشعر الخاص بك طبقات طويلة ومتقطعة في الخلف وفي الأسفل، مع غرة طويلة ناعمة .

لوب على الكتف





مستقيم وحاد

تقول آش تيريز، مصففة الشعر الامريكية إن المظهر الصريح يعتبر القصات الحادة Blunt cuts من أفضل الخيارات للشعر الرقيق، وتتمثل خدعة في إنشاء محيط مقطع للتصفيفة، بدلاً من الخط المستقيم البسيط.

مستقيم وحاد فو بلانت

تبدو هذه القصة وكأنها قصه خط مستقيم واحد ولكن تشرح "تيريز" أنه إذا نظرت بعناية، ستلاحظ أن معظم قصات شعر الممثلة "ميندي كالينج" تبدو غير حادة، ولكن المحيط له ملمس، مما يمنحه مزيدًا من الحركة وإحساسًا





فوت لانت تصفيفة عالية

من خلال جمع تجعيدات شعرها عند تاج الرأس، تخلق المغنية آري لينوكس حجمًا ملفتًا للنظر. ولكن قبل إلقاء تجعيداتك في هذا المظهر، تقترح مصففة الشعر الأمريكية رشها باستخدام رذاذ الشعر المغذي وتقول: هذا يغذي ويرطب ويساعد في تحديد تجعيد الشعر دون زيادة وزنه".

للشعر المتجعد





بلانت بوب

اتركي الطبقات خلفك للحصول على هذا القصة الحادة التي تساعد في الحصول على مظهر متكامل. تقول جنيفر يبيز، مصففة الشعر المقيمة في نيويورك: "يتم قص كل الشعر الموجود في الأسفل، لذا سيكون ذو كثافة أكبر ويبدو أنيقًا للغاية" .

بلانت بوب