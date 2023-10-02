أفضل 9 قصات للشعر الخفيف على طريقة المشاهير.. تمنحه مظهرًا أكثر جاذبية

(MENAFN
- Youm7) الشعر تاج المرأة وسر جمالها وجاذبيتها، وإذا كنتِ ذات شعر خفيف، فكونى مطمئنة أن هذا ليس أمرًا غير شائع، هناك الكثير من المشاهير وعارضي الأزياء ذوي الشعر الرقيق وكما تقول ليزا ويلر، مصففة الشعر إذا لاحظت أن شعرك أصبح أرق، فقد يكون ذلك نتيجة للعديد من العوامل ومنها الوراثة، والتغيرات في نظامك الغذائي، وحتى الشيخوخة.
في السطور التالية تحدث موقع مجلة "Allure" مع محترفين لمعرفة كيفية القيام بقصة للشعر الرقي تعطيه القوة والجاذبية:
قصيرة جانبية
يقول ديفين توث، مصفف الشعر في مدينة نيويورك، إن قصة شعر جوردان دان ذات الطول الواحد، والقُصة الجانبية القصيرة، والجزء الجانبي العميق "ممتازة لجعل الشعر الناعم يبدو سميكًا وميزة هذا الأسلوب أنه يخلق ثقلًا في الأسفل".
قصيرة وجانبية طبقات قليلة
إذا كنتِ تبحثين عن تغيير طفيف، ففكري في الطبقات القليلة، يقول "توث" إن الطبقات الطويلة هي خيار ممتاز للشعر الرقيق، لأن المظهر يحافظ على معظم سماكة شعرك بينما يسمح ببعض الحركة والحجم حول الوجه.
طبقات طفيفة متقطع
يقول "توث" مصفف الشعر الشهير إن التصفيفة التي اختارتها ياسمين توكس عارضة الأزياء هي واحدة من أفضل قصات الشعر للشعر الرقيق كلما قصرت، كلما بدا شعرك أكثر كثافة، لكن تسريحة شعر عارضة الأزياء تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال قصتها وملمسها، مما يمنحها العمق ويعطي الشعر مظهرًا أكثر امتلاءً.
المتقطع الفصوص
يحذر مصفف الشعر الأمريكي من أن الجزء الأوسط المقترن بالشعر المستقيم يجعل الخصلات تبدو مسطحة ورقيقة بشكل عام، لكن قصة جوان سمولز الطويلة المعروفة بالعامية باسم الفصوص هي الاستثناء. يقول المحترف: "إنها حادة جدًا مقصوصة في خط مستقيم وأفقي وهذا هو المفتاح لجعل شعرها يبدو كثيفًا.
فصوص قصة بطول الكتف
يقول "توث" إن قصة شعر جنيفر جارنر بطول الكتف تمنح شعرها المزيد من العرض والامتلاء. إذا كنت ترغبين في إعادة إنشاء مظهرها، يوصي محترف تفصيف الشعر بأن تطلبي من مصفف الشعر الخاص بك طبقات طويلة ومتقطعة في الخلف وفي الأسفل، مع غرة طويلة ناعمة .
لوب على الكتف
مستقيم وحاد
تقول آش تيريز، مصففة الشعر الامريكية إن المظهر الصريح يعتبر القصات الحادة Blunt cuts من أفضل الخيارات للشعر الرقيق، وتتمثل خدعة في إنشاء محيط مقطع للتصفيفة، بدلاً من الخط المستقيم البسيط.
مستقيم وحاد فو بلانت
تبدو هذه القصة وكأنها قصه خط مستقيم واحد ولكن تشرح "تيريز" أنه إذا نظرت بعناية، ستلاحظ أن معظم قصات شعر الممثلة "ميندي كالينج" تبدو غير حادة، ولكن المحيط له ملمس، مما يمنحه مزيدًا من الحركة وإحساسًا
فوت لانت تصفيفة عالية
من خلال جمع تجعيدات شعرها عند تاج الرأس، تخلق المغنية آري لينوكس حجمًا ملفتًا للنظر. ولكن قبل إلقاء تجعيداتك في هذا المظهر، تقترح مصففة الشعر الأمريكية رشها باستخدام رذاذ الشعر المغذي وتقول: هذا يغذي ويرطب ويساعد في تحديد تجعيد الشعر دون زيادة وزنه".
للشعر المتجعد
بلانت بوب
اتركي الطبقات خلفك للحصول على هذا القصة الحادة التي تساعد في الحصول على مظهر متكامل. تقول جنيفر يبيز، مصففة الشعر المقيمة في نيويورك: "يتم قص كل الشعر الموجود في الأسفل، لذا سيكون ذو كثافة أكبر ويبدو أنيقًا للغاية" .
بلانت بوب
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