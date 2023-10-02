المانيكير بلون اللؤلؤ موضة خريف وشتاء 2024.. ومكمل للصيف الجاي

(MENAFN
- Youm7) البساطة والفخامة قد يجتمعان في إطلالتك، خاصة بعد ارتداء ملابس مناسبة، واستخدام الحلي والمجوهرات التي تتماشى مع ما ترتدينه، ووضع مستحضرات التجميل، ومن ثم المانيكير، الذي أخذ طرق عديدة في تنفيذه سواء مانيكير عادي أو جل أو اكليريك، ومنها ما هو موضة خلال هذه الفترة من خريف 2023 ، وقد يستمر حتى شتاء وصيف 2024 وهو لون المانيكير اللؤلؤي المبهر واللامع، نستعرضه وفقاً لموقع "birdie" كما يلي.
لؤلؤ أبيض
لون اللؤلؤ الأبيض موضة قوية في خريف 2023، وهو مناسب في كل الأوقات، صباحاً ومساءاً، وحتى للعرائس، خاصة إذا وضع فوقه طبقة من الملمع البراق، أو الفصوص الكريستالية.
لون لؤلؤ أبيض لؤلؤ لامع
لون اللؤلؤ اللامع البراق، هو عبارة عن اللون الأبيض الصدفي المعروف، مع إضافة ملمع قوي على أحد الأظافر في حالة تصميم مانيكير مميز للسهرة أو الزفاف أو الحفلات.
لؤلؤ لامع ماجيك كروم
أما ماجيك كروم وهو لون اللؤلؤ الفضي، الذي يشبه المرايا في كل تفاصيله، يمكن تنفيذه بأي شكل محبب للفتيات، سواء وضعه بشكل مباشر على الأظافر، أو وضعه بطريقة الفرينش.
ماجيك كروم لون اللؤلؤ الأرجواني
اللون الأرجواني البنفسجي بكل درجاته يوجد في أصداف اللؤلؤ، بلمعته المميزة والجميلة، ويعتبر هذا اللون من أكثر الألوان موضة مانيكير الأظافر خلال خريف 2023، حتى شتاء وصيف 2024.
اللؤلؤ الأرجواني لؤلؤ روز
وعن هذا اللون الهادئ الناعم، فهو مميز جداً للفتيات الصغيرات، كما أنه مناسب وضعه في أي وقت، لؤلؤ روز لون طبيعي ونقي يجعل كل فتاة تضعه في حالة كبيرة من الثقة والجمال.
لؤلؤ روز
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