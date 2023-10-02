المانيكير بلون اللؤلؤ موضة خريف وشتاء 2024.. ومكمل للصيف الجاي

MENAFN - Youm7) البساطة والفخامة قد يجتمعان في إطلالتك، خاصة بعد ارتداء ملابس مناسبة، واستخدام الحلي والمجوهرات التي تتماشى مع ما ترتدينه، ووضع مستحضرات التجميل، ومن ثم المانيكير، الذي أخذ طرق عديدة في تنفيذه سواء مانيكير عادي أو جل أو اكليريك، ومنها ما هو موضة خلال هذه الفترة من خريف 2023 ، وقد يستمر حتى شتاء وصيف 2024 وهو لون المانيكير اللؤلؤي المبهر واللامع، نستعرضه وفقاً لموقع "birdie" كما يلي.

لؤلؤ أبيض

لون اللؤلؤ الأبيض موضة قوية في خريف 2023، وهو مناسب في كل الأوقات، صباحاً ومساءاً، وحتى للعرائس، خاصة إذا وضع فوقه طبقة من الملمع البراق، أو الفصوص الكريستالية.

لون لؤلؤ أبيض لؤلؤ لامع

لون اللؤلؤ اللامع البراق، هو عبارة عن اللون الأبيض الصدفي المعروف، مع إضافة ملمع قوي على أحد الأظافر في حالة تصميم مانيكير مميز للسهرة أو الزفاف أو الحفلات.

لؤلؤ لامع ماجيك كروم

أما ماجيك كروم وهو لون اللؤلؤ الفضي، الذي يشبه المرايا في كل تفاصيله، يمكن تنفيذه بأي شكل محبب للفتيات، سواء وضعه بشكل مباشر على الأظافر، أو وضعه بطريقة الفرينش.

ماجيك كروم لون اللؤلؤ الأرجواني

اللون الأرجواني البنفسجي بكل درجاته يوجد في أصداف اللؤلؤ، بلمعته المميزة والجميلة، ويعتبر هذا اللون من أكثر الألوان موضة مانيكير الأظافر خلال خريف 2023، حتى شتاء وصيف 2024.

اللؤلؤ الأرجواني لؤلؤ روز

وعن هذا اللون الهادئ الناعم، فهو مميز جداً للفتيات الصغيرات، كما أنه مناسب وضعه في أي وقت، لؤلؤ روز لون طبيعي ونقي يجعل كل فتاة تضعه في حالة كبيرة من الثقة والجمال.

لؤلؤ روز



