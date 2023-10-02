4 أبراج يمكن أن تصبح نباتية بسبب حبها للحيوانات.. الحمل والحوت الأبرز

(MENAFN
- Youm7) كثير من الناس تحب الحيوانات وتعشقهم مثل الأصدقاء سواء كانوا يربون الكلاب الأليفة أو القطط أو حتى الأرانب، وقادرة على تخطى وجبة اللحوم والمنتجات الحيوانية ويمكن أن يصبحوا في القريب إلى نباتيين من شدة حبهم للحيوانات لأنهم يروا أن الحيوانات ضعيفة وليس لها أي حيلة، ويوجد بعض الأبراج الفلكية التي تشتهر بحب الحيوانات ويمكن أن تتحول إلى نباتية أكثر من غيرها، ولمعرفة تلك الأبراج التي تنظر للحيوانات أنها مخلوق لطيف لا يجب قتله، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "pinkvilla".
اكل نباتى
برج الجدى
مولود برج الجدى، يقضى الكثير من الوقت لرعاية الحيوانات وإطعامه حتى الحيوانات التي في الشوارع، فهو لا يكتفى بالحيوانات الأليفة التي لديه في المنزل، ولكن يمتد رعايته للخارج، فهو يحب إعداد وجبات طازجة وجديدة من نوعها لحيواناته الأليفة وإطعامهم بيديه، من خلال تفاعله مع الحيوانات وقد يتحول إلى النظام الغذائي النباتى.
برج الحمل
مولود برج الحمل، متعاطف بشكل كبير مع الحيوانات الأليفة، ويساعدهم بشكل كبير، ويتعاطف بشكل كبير مع الحيوانات الضالة والأليفة معاً، ومن السهل أن يقضى المزيد من وقته الخاص لرعاية الحيوانات، لأن ذلك هو أعظم شيء قادر على القيام به، ومن السهل عليه أن في يوم من الأيام أن يصبح نباتى ولا يقترب من تناول اللحوم.
تربية الحيوانات
برج الحوت
مولود برج الحوت يتمتع بحساسية عالية، ويكون لديه الكثير من المشاعر عن مدى المعاناة التي يشعر بها الحيوانات، وفى أغلب الأوقات يكون لديه نشاط في مجال حقوق الحيوان، لأنه لا يتحمل رؤية الأختبارات التي تقوم على الحيوانات وفى نفس الوقت لا يشعر بالأسف على إعدام الحيوانات الضالة، ويرى أن ذلك أمر قاسى، ويمكن أن يغير نمط حياته ويصبح بعد ذلك نباتى بشكل سريع.
حب الحيوانات
برج الجوزاء
مولود برج الجوزاء، يهتم بالحيوانات الأليفة بشكل كبير، ويحب مصاحبة حيوانه الأليف طوال الوقت، ويشعر بالبهجة والراحة لقضاء وقت ممتع معهم، ويقلق على حيوانه الأليف بشكل كبير، ويحزن من رؤية الحيوانات تعامل بشكل قاسى، وكثير من مواليد برج الجوزاء يتحول من تناول اللحوم إلى تناول الغذاء النباتى فقط، لأنه لا يفهم لما يتناول الناس اللحوم.
فتاة مع كلبها
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