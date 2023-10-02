4 أبراج يمكن أن تصبح نباتية بسبب حبها للحيوانات.. الحمل والحوت الأبرز

MENAFN - Youm7) كثير من الناس تحب الحيوانات وتعشقهم مثل الأصدقاء سواء كانوا يربون الكلاب الأليفة أو القطط أو حتى الأرانب، وقادرة على تخطى وجبة اللحوم والمنتجات الحيوانية ويمكن أن يصبحوا في القريب إلى نباتيين من شدة حبهم للحيوانات لأنهم يروا أن الحيوانات ضعيفة وليس لها أي حيلة، ويوجد بعض الأبراج الفلكية التي تشتهر بحب الحيوانات ويمكن أن تتحول إلى نباتية أكثر من غيرها، ولمعرفة تلك الأبراج التي تنظر للحيوانات أنها مخلوق لطيف لا يجب قتله، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "pinkvilla".



اكل نباتى

برج الجدى

مولود برج الجدى، يقضى الكثير من الوقت لرعاية الحيوانات وإطعامه حتى الحيوانات التي في الشوارع، فهو لا يكتفى بالحيوانات الأليفة التي لديه في المنزل، ولكن يمتد رعايته للخارج، فهو يحب إعداد وجبات طازجة وجديدة من نوعها لحيواناته الأليفة وإطعامهم بيديه، من خلال تفاعله مع الحيوانات وقد يتحول إلى النظام الغذائي النباتى.

برج الحمل

مولود برج الحمل، متعاطف بشكل كبير مع الحيوانات الأليفة، ويساعدهم بشكل كبير، ويتعاطف بشكل كبير مع الحيوانات الضالة والأليفة معاً، ومن السهل أن يقضى المزيد من وقته الخاص لرعاية الحيوانات، لأن ذلك هو أعظم شيء قادر على القيام به، ومن السهل عليه أن في يوم من الأيام أن يصبح نباتى ولا يقترب من تناول اللحوم.



تربية الحيوانات

برج الحوت

مولود برج الحوت يتمتع بحساسية عالية، ويكون لديه الكثير من المشاعر عن مدى المعاناة التي يشعر بها الحيوانات، وفى أغلب الأوقات يكون لديه نشاط في مجال حقوق الحيوان، لأنه لا يتحمل رؤية الأختبارات التي تقوم على الحيوانات وفى نفس الوقت لا يشعر بالأسف على إعدام الحيوانات الضالة، ويرى أن ذلك أمر قاسى، ويمكن أن يغير نمط حياته ويصبح بعد ذلك نباتى بشكل سريع.



حب الحيوانات

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء، يهتم بالحيوانات الأليفة بشكل كبير، ويحب مصاحبة حيوانه الأليف طوال الوقت، ويشعر بالبهجة والراحة لقضاء وقت ممتع معهم، ويقلق على حيوانه الأليف بشكل كبير، ويحزن من رؤية الحيوانات تعامل بشكل قاسى، وكثير من مواليد برج الجوزاء يتحول من تناول اللحوم إلى تناول الغذاء النباتى فقط، لأنه لا يفهم لما يتناول الناس اللحوم.

فتاة مع كلبها



