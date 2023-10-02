تلبسى إيه لو جسمك يشبه الساعة الرملية؟ اختاري الهاي ويست وابعدي عن الكشكشة

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- Youm7) تتنوع أشكال الجسم وتختلف في التركيبة والنسب، ولكل شكل مميزات وجماله الخاص، ويتميز شكل جسم "الساعة الرملية" بخصر رفيع وكتفين وأرداف واسعة. يتميز هذا الشكل بتوازن مثالي بين الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم. ويعد اختيار الأزياء التي تبرز جمال شكل
الساعة الرملية
أمر مهم، حيث يمكن استغلال التنوع والتوازن في هذا الشكل لإبراز الجمال الطبيعي للجسم.
ولأن اختيار الأزياء المناسبة يساعد في زيادة الثقة بالنفس وإبراز جمال الشكل الفريد للجسم. إليكِ أهم النصائح عند اختيار الأزياء للجسم على شكل الساعة الرملية وفقًا لموقع "styledbysally".
أزياء
كيفية اختيار الملابس المناسبة لجسم الساعة الرملية
يفضل لصاحبات جسم الساعة الرملية اختيار خطوط عنق واسعة ورقبة القارب أو على شكل حرف V، وعند ارتداء الملابس غير الرسمية يجب اختيار قمصان ضيقة بدلاً من القمصان الواسعة التي تخفى حجم الخصر، مع اختيار الملابس التي تكون محبوكة على الجسم.
ولمن تحب ارتداء السترات في العمل فيمكن أن ترتدى السترة الضيقة ذات الصدر الواحد، والتي لا تحتوى إلا على زرين مع ارتداء السراويل والتنانير التي تستقر على الخصر، مع وضع حزام لإبراز منطقة الخصر بشكل واضح.
سترة
الملابس السفلية لصاحبة جسم الساعة الرملية
يجب اختيار سروال جينز ضيق أو سروال عالى الخصر "هاي ويست" للفت الانتباه للخصر الرفيع، مع تجنب ارتداء طيات كثيرة أمامية أو حزام مطاطى على منطقة الخصر.
التنانير يجب اختيارها بشكل كلاسيكى تبرز منطقة الخصر، وقد تكون التنانير الضيقة أفضل، والتنانير التي تكون على شكل A، التي تبدأ من منطقة الخصر وصولاً إلى الورك.
جسم الساعة الرملية
جسم الساعة الرملية في الشتاء
الأفضل للفتاة صاحبة جسم الساعة الرملية أن ترتدى ملابس بمواد خفيفة، وأن تختار ملابس تظهر منحنيات الجسم، ويمكن إضافة حزام على المعطف لإضافة الكثير من الأناقة للملابس.
كيف ترتدى جسم الساعة الرملية الملابس في الصيف
من المعروف أن الفساتين والقمصان الملفوفة تعتبر مثالية بشكل كبير، مما تحافظ على توازن شكل الجسم، ويمكن للفتاة أن تختار الفساتين قديمة الطراز الضيقة المستوحى من فترة الستينيات إلى الملابس التي ترتديها، عند الذهاب إلى العمل أو لتناول الطعام.
أشياء يجب مراعاتها عند اختيار الملابس
اختيار الملابس التي تظهر شكل الجسم بشكل جيد.
المحافظة على الصورة الظلية عن طريق جذب العين لمنطقة الخصر.
تجنب الملابس التي تحتوى على الكشكشة والأشكال الضخمة والطيات الزائدة عن اللوزم.
ملابس
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