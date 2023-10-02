تلبسى إيه لو جسمك يشبه الساعة الرملية؟ اختاري الهاي ويست وابعدي عن الكشكشة

MENAFN - Youm7) تتنوع أشكال الجسم وتختلف في التركيبة والنسب، ولكل شكل مميزات وجماله الخاص، ويتميز شكل جسم "الساعة الرملية" بخصر رفيع وكتفين وأرداف واسعة. يتميز هذا الشكل بتوازن مثالي بين الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم. ويعد اختيار الأزياء التي تبرز جمال شكلالساعة الرمليةأمر مهم، حيث يمكن استغلال التنوع والتوازن في هذا الشكل لإبراز الجمال الطبيعي للجسم.ولأن اختيار الأزياء المناسبة يساعد في زيادة الثقة بالنفس وإبراز جمال الشكل الفريد للجسم. إليكِ أهم النصائح عند اختيار الأزياء للجسم على شكل الساعة الرملية وفقًا لموقع "styledbysally".



أزياء

كيفية اختيار الملابس المناسبة لجسم الساعة الرملية

يفضل لصاحبات جسم الساعة الرملية اختيار خطوط عنق واسعة ورقبة القارب أو على شكل حرف V، وعند ارتداء الملابس غير الرسمية يجب اختيار قمصان ضيقة بدلاً من القمصان الواسعة التي تخفى حجم الخصر، مع اختيار الملابس التي تكون محبوكة على الجسم.

ولمن تحب ارتداء السترات في العمل فيمكن أن ترتدى السترة الضيقة ذات الصدر الواحد، والتي لا تحتوى إلا على زرين مع ارتداء السراويل والتنانير التي تستقر على الخصر، مع وضع حزام لإبراز منطقة الخصر بشكل واضح.



سترة

الملابس السفلية لصاحبة جسم الساعة الرملية

يجب اختيار سروال جينز ضيق أو سروال عالى الخصر "هاي ويست" للفت الانتباه للخصر الرفيع، مع تجنب ارتداء طيات كثيرة أمامية أو حزام مطاطى على منطقة الخصر.

التنانير يجب اختيارها بشكل كلاسيكى تبرز منطقة الخصر، وقد تكون التنانير الضيقة أفضل، والتنانير التي تكون على شكل A، التي تبدأ من منطقة الخصر وصولاً إلى الورك.



جسم الساعة الرملية

جسم الساعة الرملية في الشتاء

الأفضل للفتاة صاحبة جسم الساعة الرملية أن ترتدى ملابس بمواد خفيفة، وأن تختار ملابس تظهر منحنيات الجسم، ويمكن إضافة حزام على المعطف لإضافة الكثير من الأناقة للملابس.

كيف ترتدى جسم الساعة الرملية الملابس في الصيف

من المعروف أن الفساتين والقمصان الملفوفة تعتبر مثالية بشكل كبير، مما تحافظ على توازن شكل الجسم، ويمكن للفتاة أن تختار الفساتين قديمة الطراز الضيقة المستوحى من فترة الستينيات إلى الملابس التي ترتديها، عند الذهاب إلى العمل أو لتناول الطعام.

أشياء يجب مراعاتها عند اختيار الملابس

اختيار الملابس التي تظهر شكل الجسم بشكل جيد.



المحافظة على الصورة الظلية عن طريق جذب العين لمنطقة الخصر.

تجنب الملابس التي تحتوى على الكشكشة والأشكال الضخمة والطيات الزائدة عن اللوزم.

ملابس



