راقب المنزل بالكاميرات.. أمريكى شك بمحاولة زوجته تسميمه بسبب بوليصة التأمين

(MENAFN
- Youm7) أظهرت لقطات جديدة صادمة تم تصويرها سرا داخل منزل في ولاية أريزونا، زوجة أحد موظفي القوات الجوية الأمريكية وهي تصب مرارا وتكرارا سائلا يقول إنه مبيض في ماكينة القهو ، فيما يزعم أنها محاولة لقتله.
الزوجة تضع المبيض
وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، اعتقلت ميلودي فيليكانو جونسون، في أغسطس، ووجهت إليها تهمة محاولة قتل روبي جونسون، ولقد تقدمت بطلب الطلاق، لكنهم ما زالوا يعيشان معًا، ولاحظ الزوج أن مذاق قهوته غريب، وبدأ يشك في أنها كانت تحاول قتله للمطالبة ببوليصة التأمين على حياته.
وضع روبي جونسون سلسلة من الكاميرات الخفية داخل منزلهما، وحصلت قناة
ABC News
على اللقطات المصورة، حيث التقطت إحدى الكاميرات ميلودي في غرفة الغسيل، وهي تصب مادة التبييض من زجاجة كبيرة في حاوية صغيرة.
الزوجة واثناء تحضير القهوة
وشوهدت وهي تنظر حولها وهي تصب السائل في ماكينة القهوة في مطبخهم، وقام روبي جونسون أيضًا بتصوير نفسه وهو يختبر الماء داخل ماكينة القهوة باستخدام مجموعة أدوات اختبار المواد الكيميائية فى حمام السباحة، وعرض النتائج على الكاميرا، موضحًا وجود مستوى عالٍ للغاية من الكلور في الماء، وقال إن "رائحة المبيض كريهة".
ميلودي جونسون، محتجزة الآن، بعدما حكم القاضي بأنها يمكن أن تهرب وتسافر حيث اشترت مؤخرًا منزلاً في الفلبين، ولم تقدم أى التماس، ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في 6 نوفمبر.
كاميرات تكشف الزوجة وهي تحاول سم زوجها
ووجهت لها هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام ضدها بتهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة ارتكاب اعتداء مشدد وتسميم الطعام أو الشراب، وكان جونسون في ألمانيا للعمل في مارس 2023 عندما اعتقد أن مذاق قهوته بدا "سيئًا للغاية" عندما كانت زوجته تحضر قهوته في الليلة السابقة، لذلك في الصباح كان عليه فقط تشغيل الآلة.
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