راقب المنزل بالكاميرات.. أمريكى شك بمحاولة زوجته تسميمه بسبب بوليصة التأمين

MENAFN - Youm7) أظهرت لقطات جديدة صادمة تم تصويرها سرا داخل منزل في ولاية أريزونا، زوجة أحد موظفي القوات الجوية الأمريكية وهي تصب مرارا وتكرارا سائلا يقول إنه مبيض في ماكينة القهو ، فيما يزعم أنها محاولة لقتله.

الزوجة تضع المبيض

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، اعتقلت ميلودي فيليكانو جونسون، في أغسطس، ووجهت إليها تهمة محاولة قتل روبي جونسون، ولقد تقدمت بطلب الطلاق، لكنهم ما زالوا يعيشان معًا، ولاحظ الزوج أن مذاق قهوته غريب، وبدأ يشك في أنها كانت تحاول قتله للمطالبة ببوليصة التأمين على حياته.

وضع روبي جونسون سلسلة من الكاميرات الخفية داخل منزلهما، وحصلت قناة

ABC News

على اللقطات المصورة، حيث التقطت إحدى الكاميرات ميلودي في غرفة الغسيل، وهي تصب مادة التبييض من زجاجة كبيرة في حاوية صغيرة.

الزوجة واثناء تحضير القهوة

وشوهدت وهي تنظر حولها وهي تصب السائل في ماكينة القهوة في مطبخهم، وقام روبي جونسون أيضًا بتصوير نفسه وهو يختبر الماء داخل ماكينة القهوة باستخدام مجموعة أدوات اختبار المواد الكيميائية فى حمام السباحة، وعرض النتائج على الكاميرا، موضحًا وجود مستوى عالٍ للغاية من الكلور في الماء، وقال إن "رائحة المبيض كريهة".

ميلودي جونسون، محتجزة الآن، بعدما حكم القاضي بأنها يمكن أن تهرب وتسافر حيث اشترت مؤخرًا منزلاً في الفلبين، ولم تقدم أى التماس، ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في 6 نوفمبر.

كاميرات تكشف الزوجة وهي تحاول سم زوجها

ووجهت لها هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام ضدها بتهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة ارتكاب اعتداء مشدد وتسميم الطعام أو الشراب، وكان جونسون في ألمانيا للعمل في مارس 2023 عندما اعتقد أن مذاق قهوته بدا "سيئًا للغاية" عندما كانت زوجته تحضر قهوته في الليلة السابقة، لذلك في الصباح كان عليه فقط تشغيل الآلة.