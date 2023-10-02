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هيئة سلامة الغذاء تعلن تغيير شعارها وتطلق أول منتدى لسلامة الغذاء بأفريقيا

10/2/2023 4:32:36 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء ، تغيير الشعار الجديد للهيئة بهدف التوائم مع المرحلة الحالية والتي من ضمن محاورها لبناء علاقة وثيقة مع قطاع الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية والذي يمثل 11% من الناتج القومي و12% من الصادرات غير البترولية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحور الثاني لعمل الهيئة في المرحلة الحالية هو ضم القطاع غير الرسمي بهدف زيادة عدد الشركات العاملة في ملف تصدير الأغذية والحاصلات الزراعية، ويعبر الشعار الجديد للهيئة عن هذه التوجهات الواضحة.







الشعار الجديد للهيئة القومية لسلامة الغذاء




وأشار إلي أن استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023 -2026 تستهدف خلق دور ريادي وقيادي في أفريقيا بهدف دعم إنتاج غذاء صحي ومستدام في افريقيا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى إقامة منتدي الغذاء بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي بهدف تبادل المعارف والطرق الرقابية وتبادلها مع الدول المختلفة ووضع عدد من الأطر لبناء بيئية تشريعية تستهدف تسهيل حركة التجارة وفق اتفاق التجارة الحرة القارية.



وأوضح طارق الهوبي، أن الهيئة تستهدف ايجاد كيان خاص لإدارة منظومة سلامة الغذاء في أفريقيا وأن هناك دعم من الكيانات والمنظمات الدولية وكذلك المنظمات المصرية لتدشين اول مؤتمر لمسؤولي سلامة الغذاء في أفريقيا وتجميع اكبر عدد من المسئولين الأفارقة في إطار دور مصر الريادي في القاهرة الأفريقية ليكون المؤتمر من 11 إلي 13 اكتوبر في القاهرة.







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