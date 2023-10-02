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من 700 مليون جنيه إلى 26.9 مليار نمو استثمارات قطاع الاتصالات خلال 9 سنوات

10/2/2023 4:32:36 AM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 0.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 إلى 26.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبلغت نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في القطاع 3.2% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي الاستثمار الأجنبي 6.8% خلال نفس العام.



وأولت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضعته ركيزة أساسية للارتقاء بجودة حياة المواطنين، الأمر الذي أكدته رؤية مصر 2030، ووضعت تطوير البنية الرقمية كبعد أساسي لتحقيق هدف الدولة الأول، والمتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.



كما جاء التحول الرقمي كبعد رئيس لتحقيق الهدف الثالث من رؤية مصر 2030، المتمثل في بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، من خلال العمل على تحقيق التحول الرقمي، ورفع درجة مرونة الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي، وإدراج البعد



البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية وفي سبيل إنجاز الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.



تبنت الدولة خطة بناء مصر الرقمية، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التحول نحو التحول والنضح الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الشمول الرقمي والشمول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى تطوير البريد وتعزيز خدمات التعهيد وتعزيز مكانة مصر التكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي، هذا وتعد خطة "بناء مصر الرقمية" بمثابة رؤية شاملة ومسار استراتيجي، وحجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.



وفي سياق متصل، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2022، بتعزيز البنية التحتية التقنية؛ حيث وجهت إليها استثمارات ضخمة بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية، ومؤسسية، وتنظيمية داعمة لهذا القطاع الحيوي.







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