Monday, 02 October 2023 01:54 GMT

معرضان أثريان بمتحف جاير أندرسون

10/2/2023 4:32:30 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم متحف جاير أندرسون ، معرضين أثريين مؤقتين لمدة شهر، لعرض مجموعة من مقتنياته الأثرية النادرة التي ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة.
وأوضحت مرفت عزت مدير عام متحف جاير إندرسون، أن المعرض الأول يأتي تحت عنوان " الملاحة البحرية في بيت الكريتلية"، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للملاحة البحرية، ويقام بقاعة روائع المريتلية ويضم 11 قطعة أثرية نادرة من بينهم نموذج قارب خشبي من عصر الدولة الوسطى، ومجموعة من الأدوات الفلكية المرتبطة بالملاحة عبارة عن بوصل، و إسطرلاب، وربع مجيب، ونصف مجيب.
أما المعرض الثاني، فأشارت إلى أنه يقام بالقاعة الزرقاء بالمتحف، تحت عنوان" إبداعات فرعونية في بيت الكريتلية"، وذلك ضمن احتفال المتحف بذكرى فك رموز حجر رشيد.

ويضم المعرض 12 قطعة أثرية عبارة عن مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي ترجع إلى عصور مصرية قديمة مختلفة، منها مجموعة من اللوحات الحجرية والخشبية التي تحتوي على نقوش ملونة ونصوص كتابية، وأواني كانوبية وصناديق خشبية.













MENAFN02102023000132011024ID1107173328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث