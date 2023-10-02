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تعرف على روايات الروائى السورى الراحل خالد خليفة

10/2/2023 4:32:28 AM
(MENAFN- Youm7) رحل عن عالمنا، الروائى السورى الكبير خالد خليفة ، عن عمر ناهز 59 عامًا، هو روائي سوري وشاعر وكاتب سيناريو ومقالات أدبية، وُلِدَ في أورم الصغرى حلب. جذبت روايته مديح الكراهية اهتمام وسائل الاعلام في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت الرواية للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى في عام 2008. ترجمت روايته إلى اللغات الفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والنرويجية، والإنكليزية، والإسبانية.



أصدر خالد خليفة خلال مسيرته العديد من الروايات التي أصبحت من أيقونات الرواية السورية، هي:


حارس الخديعة




حارس الخديعة




صدرت للمرة الأولى عام 1993. ومما جاء في الرواية: وحيدًا، كما أنا دومًا، لا أدخل من الأبواب المغلقة. يهدّني خروجي والأقمار في الليالي التي من نحاس مدلّاة على بوّابات دمشق. دمشق هاوية الانتظار وأسوار البلّور. قريبًا من رائحة نسائها وبول رجالها، قريبًا من آخر انهداماتها، أقعى أمام بوّاباتها كابن آوى نسيته الوحشة واستبدّ به الشوق لعواء الذئاب الآن. الآن دمشق تشطرني.



لم يصل عليهم أحد




لم يصل عليهم أحد




تدور أحداث الرواية على تخوم مدينة حلب حيث فاض العام 1907 نهر جرف عمرا من الحياة الهانئة على ضفتيه. كان الصديقان حنا وزكريا في قلعة الملذات، ونجوا من الطوفان، ولكن لم تنج زوجة حنا ولا طفله، ولا ابن زكريا. لم يعد شيء كما كان قبل الطوفان. يدخل حنا دير الرهبان ويتأمل معنى الحياة والموت. وهذه ليست سوى مصائر صغيرة ضمن مصير أكبر لمدينة عاشت فيضانات وزلازل ومجاعات، واستوعبت تحولات اجتماعية وسياسية ودينية عميقة، ترصدها الرواية، مسكونة بثنائية الحب والموت.



مديح الكراهية


مديح الكراهية




هي الرواية الثالثة لخالد خليفة، صدرت عام 2006، ودخلت في القائمة النهائية «القصيرة» للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2008، ومن ثم في عام 2013 دخلت في القائمة الطويلة لجائزة «الإندبندنت لأدب الخيال الأجنبي»، وإختارها موقع «لِيسْت ميوز» الثقافي الأمريكي ضمن قائمة أفضل مائة رواية عبر التأريخ، تقتحم هذه الرواية حقبة من تاريخ سوريا وتعيد طرح الأسئلة الحارقة عن الصراع بين الأصوليين والسلطة، نهاية وبداية سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهي حقبة كادت تقضي بها ثقافة الكراهية على الأخضر واليابس. تقود الرواية القراء من مدينة حلب الآسرة وعوالم نسائها وحياتهن السرية إلى أفغانستان، مرورًا بالرياض وعدن ولندن وأمكنة أخرى.



دفاتر القرباط


دفاتر القرباط




رواية عن أب يجمع دروع السلاحف، وخالٍ يهيم عشقاً وراء حبيبته القرباطيّة، وأختٍ تنتظر مَنْ يفتضّ بكارتها، وجدّةٍ لا تُسلّم أسرارَ الجدّ الأكبر، وراوٍ مجنون يبحث عن أصول الحكاية في العنّابيّة - هذه القرية المعزولة في شمال حلب، تنتظر القرباط ليًعيد البهجة واللهفة للحياة؛ رواية عن الحب والغربة والروح التي تبحث عن الطمأنينة.



الموت عمل شاق



الموت عمل شاق





نُشرت في الأصل عام 2016، وترجمتها لاري برايس من العربية إلى الإنجليزية في 12 فبراير 2019، إذ تدور أحداث القصة في سوريا عن رحلة ثلاثة أشقاء - بلبل وحسين وفاطمة - لإكمال أمنية والدهم المتوفى الأخيرة في الدفن بجانب أخته ليلى في مسقط رأسهم في العنابية. تتحول الرحلة القصيرة عادةً إلى رحلة تستغرق بضعة أيام مليئة بالتوتر والعنف حيث يتعين عليهم السفر عبر الأراضي المتحاربة مع نقاط تفتيش نظامية يتم إيقافهم عندها.

كانت الرواية واحدة من المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز الكتاب الوطنية وتمت مراجعتها بشكل ملحوظ من قبل العديد من المصادر مثل وول ستريت جورنال ومراجعات كيركس ولوس أنجلوس تايمز.



لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة


لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة




صدرت الرواية لأوّل مرة عام 2013 عن دار العين للنشر في القاهرة. حازت على «جائزة نجيب محفوظ للأدب» عام 2013، ودخلت في القائمة النهائية «القصيرة» للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2014، المعروفة باسم «جائزة بوكر العربية»، «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» حفر عميق في أدوات الخوف والتشرذم خلال نصف قرن عاشه الوطن العربي. هي رواية عن مجتمع عاش بشكل متواز مع البطش والرغبات المقتولة، عبر سيرة عائلة اكتشفت أن كل أحلامها ماتت وتحولت إلى رماد كما تحولت جثة الأم إلى خردة يجب التخلص منها ليستمر الآخرون في العيش، رواية تثير وتطرح أسئلة أساسية وتحاول الكشف عن حقائق خراب الحياة العربية في ظل الأنظمة الاستبدادية التي استباحت ودمرت حياة وأحلام المواطنين العرب، في هذه الرواية يكتب «خالد خليفة» عن كل ما هو مسكوت عنه في الحياة العربية عامّة والحياة السورية خاصّة، هي رواية عن الأسى والخوف والموت الإنساني.







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