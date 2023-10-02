اختيارات لقضاء الحياة.. قصيدة من ديوان خفيف وقاتل لـ أحمد عايد

MENAFN - Youm7) اختيارات لقضاء الحياة.. قصيدة من ديوان "خفيف وقاتل " للشاعر أحمد عايد، الصادر حديثًا عن دار سديم للنشر، والذى يتكون من 23 قصيدة تفعيلة، ويعد هذا الديوان الثامن في مسيرته الشعرية التي بدأت عام 2014 بديوان "رماد أخضر".

اختِيَارَاتٌ لِقَضَاءِ الحَيَاةِ

أَختَارُ مِن كُلِّ الفُنُونِ

قَصِيدَةً

وَأُضِيئُهَا بِدَمِي

أُنَادِي لِلمَعَانِي فِي الـمَعَاجِمِ

وَهْيَ تَبحَثُ عَن يَدٍ تُلقِي

إِلَيهَا الرُّوحَ.. أُنبِئُهَا إِذَنْ

أَنَّ الكَلَامَ طَرِيدَةُ

الشُّعَرَاءْ

أَختَارُ مِن كُلِّ السَّمَاءِ

مُذَنَّبًا

وَأُضِيئُهُ بِدَمِي

أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ وَالإِصَابَةَ

ثُمَّ أُقنِعُهُ بِأَنْ يَدَعَ الغَزَالَ

مُدَلَّلًا يَمشِي بِلَا خَوفٍ؛

لِأَنَّ الصَّفحَ خَيرُ فَضَائِلِ

الأُمَرَاءْ

أَختَارُ مِن كُلِّ الحَيَاةِ

حَدِيقَةً

وَأُضِيئُهَا بِدَمِي

أُغَنِّي لِلفَرَاشَاتِ الضَّحِيَّةِ

فِي خَرِيفِ الوَعدِ.. أُوهِمُهَا

بَأَنَّ الـمَوتَ حُبًّا مِهنَةُ

الحُكَمَاءْ

أَختَارُ مِن كُلِّ الدُّمُوعِ

دُمُوعَهَا

وَأُضِيئُهَا بِدَمِي

أَقُولُ: "أَنَا الـمَنَادِيلُ الَّتِي

تَبكِي؛ لِكَي لَا يَفسَدَ

الكُحلُ الـمَهِيبُ بِعَينِهَا،

فَالحُزنُ أَفضَلُ مُقتَنَىٰ

النُّبَلَاءْ

أَختَارُ مِن كُلِّ الخَلَائِقِ

وَحدَتِي

وَأُضِيئُهَا بِدَمِي

خَفِيفًا رَاضِيًا سَأَرُوحُ

أَبعَدَ مَا أَرُوحُ؛ لِكَي

أَرَىٰ أَنِّي سَلِيلٌ

لِلهَبَاءْ.

خفيف وقاتل ديوان للشاعر أحمد عايد

يذكر أن الشاعر أحمد عايد حصل على العديد من الجوائز منها: منحة "كلام للشباب" للشعراء الشباب تحت سن 25 سنة- الاتحاد الأوربي بالتعاون مع المعهد الإيطالي بالقاهرة- 2013، وجائزة مركز طلعت حرب- 2014، والجائزة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عن ديوان "رماد أخضر"- 2014، وجائزة لجنة الشِّعر بالمجلس الأعلى للثقافة عن ديوان "خريطة إلى منفى"- 2015.

صدر له: رماد أخضر، والمعتزل، ووقت، وأحتسي قهوتي.. أهذي، وكما تصف المياه غزالة، وسبع كلمات زرقاء، وهي تلك مملكتي.