اختيارات لقضاء الحياة.. قصيدة من ديوان خفيف وقاتل لـ أحمد عايد

(MENAFN
- Youm7) اختيارات لقضاء الحياة.. قصيدة من ديوان "خفيف وقاتل " للشاعر أحمد عايد، الصادر حديثًا عن دار سديم للنشر، والذى يتكون من 23 قصيدة تفعيلة، ويعد هذا الديوان الثامن في مسيرته الشعرية التي بدأت عام 2014 بديوان "رماد أخضر".
اختِيَارَاتٌ لِقَضَاءِ الحَيَاةِ
أَختَارُ مِن كُلِّ الفُنُونِ
قَصِيدَةً
وَأُضِيئُهَا بِدَمِي
أُنَادِي لِلمَعَانِي فِي الـمَعَاجِمِ
وَهْيَ تَبحَثُ عَن يَدٍ تُلقِي
إِلَيهَا الرُّوحَ.. أُنبِئُهَا إِذَنْ
أَنَّ الكَلَامَ طَرِيدَةُ
الشُّعَرَاءْ
أَختَارُ مِن كُلِّ السَّمَاءِ
مُذَنَّبًا
وَأُضِيئُهُ بِدَمِي
أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ وَالإِصَابَةَ
ثُمَّ أُقنِعُهُ بِأَنْ يَدَعَ الغَزَالَ
مُدَلَّلًا يَمشِي بِلَا خَوفٍ؛
لِأَنَّ الصَّفحَ خَيرُ فَضَائِلِ
الأُمَرَاءْ
أَختَارُ مِن كُلِّ الحَيَاةِ
حَدِيقَةً
وَأُضِيئُهَا بِدَمِي
أُغَنِّي لِلفَرَاشَاتِ الضَّحِيَّةِ
فِي خَرِيفِ الوَعدِ.. أُوهِمُهَا
بَأَنَّ الـمَوتَ حُبًّا مِهنَةُ
الحُكَمَاءْ
أَختَارُ مِن كُلِّ الدُّمُوعِ
دُمُوعَهَا
وَأُضِيئُهَا بِدَمِي
أَقُولُ: "أَنَا الـمَنَادِيلُ الَّتِي
تَبكِي؛ لِكَي لَا يَفسَدَ
الكُحلُ الـمَهِيبُ بِعَينِهَا،
فَالحُزنُ أَفضَلُ مُقتَنَىٰ
النُّبَلَاءْ
أَختَارُ مِن كُلِّ الخَلَائِقِ
وَحدَتِي
وَأُضِيئُهَا بِدَمِي
خَفِيفًا رَاضِيًا سَأَرُوحُ
أَبعَدَ مَا أَرُوحُ؛ لِكَي
أَرَىٰ أَنِّي سَلِيلٌ
لِلهَبَاءْ.
خفيف وقاتل ديوان للشاعر أحمد عايد
يذكر أن الشاعر أحمد عايد حصل على العديد من الجوائز منها: منحة "كلام للشباب" للشعراء الشباب تحت سن 25 سنة- الاتحاد الأوربي بالتعاون مع المعهد الإيطالي بالقاهرة- 2013، وجائزة مركز طلعت حرب- 2014، والجائزة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عن ديوان "رماد أخضر"- 2014، وجائزة لجنة الشِّعر بالمجلس الأعلى للثقافة عن ديوان "خريطة إلى منفى"- 2015.
صدر له: رماد أخضر، والمعتزل، ووقت، وأحتسي قهوتي.. أهذي، وكما تصف المياه غزالة، وسبع كلمات زرقاء، وهي تلك مملكتي.
MENAFN02102023000132011024ID1107173326