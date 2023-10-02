كاتب بريطاني: المصريون نجحوا فى استعداداتهم لحرب أكتوبر 1973

MENAFN - Youm7) عبر الكاتب البريطاني لورانس فريدمان، وهو أستاذ دراسات الحرب فى كلية كينجز كوليدج، عن إخفاقات إسرائيل فى حربأكتوبر 1973 في كتابه "18 يوم فى أكتوبر.. كيف خلق الشرق الأوسط الحديث".

ويقول الكاتب من الذكريات الدائمة ليوم 6 أكتوبر 1973، إنه تتم دراسة هذه اللحظة الآن باعتبارها واحدة من كلاسيكيات الهجوم المفاجئ، ليس لأن المصريين والسوريين نجحوا فى إخفاء استعداداتهم للحرب - على الرغم من أنهم فعلوا ما في وسعهم - ولكن لأن أولئك الذين هم على رأس المخابرات العسكرية الإسرائيلية قرروا تجاهل علامات التحذير، ولقد وثقوا بمفهوم يقول لهم إن سوريا لن تخوض الحرب بدون مصر.



وبالتالي فإن مصر لن تخوض الحرب حتى تتمكن من تحييد القوات الجوية الإسرائيلية، التي استخدمت ضدهم في حرب الأيام الستة، وفي يونيو 1967 تعززت هذه الخطة بالغطرسة التي غالبا يترتب عليها التقليل من شأن العدو.

حتى مع ظهور إشارات تحذيرية مفادها أن هذا المفهوم قد لا يكون مقبولاً -

تمكن المصريين من عبور قناة السويس، وانتقل السوريين إلى مرتفعات الجولان، وتم إسقاط صواريخ أرض جو للطائرات الإسرائيلية.

إن الفصول الأكثر إقناعاً في كتاب ثمانية عشر يوماً في أكتوبر، وهو رواية أوري كوفمان عن حرب عام 1973، وهي الفصول الأولى التي تصف كيف توصلت المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى اعتناق هذه المعتقدات، وكيف تمسكت بها لفترة طويلة، لبضعة أيام، حتى يوم

9 (أكتوبر)، بدا الوضع يائسًا، وتقهقرت القوات الإسرائيلية.

وكانت الأولوية الأولى هي إيقاف الجيش السوري، الذي كان على بعد كيلومترات من إسرائيل أما بالنسبة لمصر، فكان الخوف هو أن تعزز قوات السادات مواقعها على الجانب الشرقي من قناة السويس، ثم يتم تأكيد ذلك بقرار من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وهذا لن يُنظر إليه على أنه هزيمة فحسب، بل سيخلق الظروف لمناوشات منتظمة ومزيد من الحروب.

الكثير من الدراما في الكتاب تأتي بعد وصف آرييل شارون بأنه مغرور ومتمرد، ومنافس شخصي وسياسي لقد دفع رؤساءه إلى الجنون، وخاصة شموئيل جونين، قائد القيادة الجنوبية، سيئ الحظ الذى كان يفتقر إلى المزاج والحكم اللازمين لقيادة عليا.



