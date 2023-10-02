كاتب بريطاني: المصريون نجحوا فى استعداداتهم لحرب أكتوبر 1973

(MENAFN
- Youm7) عبر الكاتب البريطاني لورانس فريدمان، وهو أستاذ دراسات الحرب فى كلية كينجز كوليدج، عن إخفاقات إسرائيل فى حرب
أكتوبر 1973 في كتابه "18 يوم فى أكتوبر.. كيف خلق الشرق الأوسط الحديث".
ويقول الكاتب من الذكريات الدائمة ليوم 6 أكتوبر 1973، إنه تتم دراسة هذه اللحظة الآن باعتبارها واحدة من كلاسيكيات الهجوم المفاجئ، ليس لأن المصريين والسوريين نجحوا فى إخفاء استعداداتهم للحرب - على الرغم من أنهم فعلوا ما في وسعهم - ولكن لأن أولئك الذين هم على رأس المخابرات العسكرية الإسرائيلية قرروا تجاهل علامات التحذير، ولقد وثقوا بمفهوم يقول لهم إن سوريا لن تخوض الحرب بدون مصر.
وبالتالي فإن مصر لن تخوض الحرب حتى تتمكن من تحييد القوات الجوية الإسرائيلية، التي استخدمت ضدهم في حرب الأيام الستة، وفي يونيو 1967 تعززت هذه الخطة بالغطرسة التي غالبا يترتب عليها التقليل من شأن العدو.
حتى مع ظهور إشارات تحذيرية مفادها أن هذا المفهوم قد لا يكون مقبولاً -
تمكن المصريين من عبور قناة السويس، وانتقل السوريين إلى مرتفعات الجولان، وتم إسقاط صواريخ أرض جو للطائرات الإسرائيلية.
إن الفصول الأكثر إقناعاً في كتاب ثمانية عشر يوماً في أكتوبر، وهو رواية أوري كوفمان عن حرب عام 1973، وهي الفصول الأولى التي تصف كيف توصلت المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى اعتناق هذه المعتقدات، وكيف تمسكت بها لفترة طويلة، لبضعة أيام، حتى يوم
9 (أكتوبر)، بدا الوضع يائسًا، وتقهقرت القوات الإسرائيلية.
وكانت الأولوية الأولى هي إيقاف الجيش السوري، الذي كان على بعد كيلومترات من إسرائيل أما بالنسبة لمصر، فكان الخوف هو أن تعزز قوات السادات مواقعها على الجانب الشرقي من قناة السويس، ثم يتم تأكيد ذلك بقرار من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وهذا لن يُنظر إليه على أنه هزيمة فحسب، بل سيخلق الظروف لمناوشات منتظمة ومزيد من الحروب.
الكثير من الدراما في الكتاب تأتي بعد وصف آرييل شارون بأنه مغرور ومتمرد، ومنافس شخصي وسياسي لقد دفع رؤساءه إلى الجنون، وخاصة شموئيل جونين، قائد القيادة الجنوبية، سيئ الحظ الذى كان يفتقر إلى المزاج والحكم اللازمين لقيادة عليا.
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