نوبل تستعد لإعلان الفائز بجائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب 2023

(MENAFN
- Youm7) تتجه أنظار العلماء، وبخاصة العلماء، بعد ساعات قليلة، إلى العاصمة السويدية، ستوكهولم، لمتابعة الإعلان عن اسم الفائز أو الفائزين بـ جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2023.
وتبدأ الأكاديمية السويدية، اليوم، موسم جوائز نوبل 2023، لإعلان أسماء الفائزين بجوائزها الستة، بداية من 2 وحتى 9 أكتوبر 2023.
ومن المقرر أن يتم الإعلان، اليوم، الاثنين 2 أكتوبر عن اسم الفائز أو الفائزين بجائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب فى تمام الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا، والتى سوف تعنلها جمعية نوبل في معهد كارولينسكا، فالينبيرجسالين.
جائزة نوبل لـ علم وظائف الأعضاء أو الطب 2023
يشار إلى أن العالم السويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبزيغ الألمانية، منح جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2022، وذلك لدوره في تحديد تسلسل مجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.
وسفانتي بابو هو مدير وعضو علمي في معهد "ماكس بلانك" الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، ويُعد أول باحث يقوم - من بين أمور أخرى - بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.
صنع سفانتي بابو اسمه في هذا المجال من خلال وضع تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، وهو قريب منقرض للإنسان الحديث، وكذلك من خلال اكتشاف شكل حياة شبيه بالإنسان غير معروف سابقا "دينيسوفان"، كما أظهر أن الجينات المساهمة في كليهما لا تزال موجودة في الإنسان الحديث.
العالم السويدي سفانتي بابو
وفي قرار منحها الجائزة قالت جمعية نوبل: "من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، فإن اكتشافاته توفر الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشراً متفردين".
ولد سفانتي بابو في ستوكهولم عام 1955، ويعمل في معهد "ماكس بلانك" للأنثروبولوجيا التطورية في مدينة لايبزيغ الألمانية منذ 1999.
وتمنح
جوائز نوبل
10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة. ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن أهم الجوائز على وجه الأرض بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب.
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