نوبل تستعد لإعلان الفائز بجائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب 2023

MENAFN - Youm7) تتجه أنظار العلماء، وبخاصة العلماء، بعد ساعات قليلة، إلى العاصمة السويدية، ستوكهولم، لمتابعة الإعلان عن اسم الفائز أو الفائزين بـ جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2023.

وتبدأ الأكاديمية السويدية، اليوم، موسم جوائز نوبل 2023، لإعلان أسماء الفائزين بجوائزها الستة، بداية من 2 وحتى 9 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يتم الإعلان، اليوم، الاثنين 2 أكتوبر عن اسم الفائز أو الفائزين بجائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب فى تمام الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا، والتى سوف تعنلها جمعية نوبل في معهد كارولينسكا، فالينبيرجسالين.

جائزة نوبل لـ علم وظائف الأعضاء أو الطب 2023

يشار إلى أن العالم السويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبزيغ الألمانية، منح جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2022، وذلك لدوره في تحديد تسلسل مجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

وسفانتي بابو هو مدير وعضو علمي في معهد "ماكس بلانك" الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، ويُعد أول باحث يقوم - من بين أمور أخرى - بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.

صنع سفانتي بابو اسمه في هذا المجال من خلال وضع تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، وهو قريب منقرض للإنسان الحديث، وكذلك من خلال اكتشاف شكل حياة شبيه بالإنسان غير معروف سابقا "دينيسوفان"، كما أظهر أن الجينات المساهمة في كليهما لا تزال موجودة في الإنسان الحديث.

العالم السويدي سفانتي بابو

وفي قرار منحها الجائزة قالت جمعية نوبل: "من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، فإن اكتشافاته توفر الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشراً متفردين".

ولد سفانتي بابو في ستوكهولم عام 1955، ويعمل في معهد "ماكس بلانك" للأنثروبولوجيا التطورية في مدينة لايبزيغ الألمانية منذ 1999.

وتمنح

جوائز نوبل

10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة. ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن أهم الجوائز على وجه الأرض بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب.