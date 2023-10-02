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اعتماد شعار الجمهورية.. لماذا تم استخدام نسر صلاح الدين شعارا للبلاد؟

10/2/2023 4:32:27 AM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 29 على اعتماد الشعار الحالي عام 1984 شعاراً رسمياً للجمهورية، وهو نفس النسر المعهود منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مع الاختلاف في الكتابة في قاعدة الشعار، حيث أصبحت "جمهورية مصر العربية" بدلاً من "الجمهورية العربية المتحدة" مكتوبة بالخط الكوفي، وتمت إزالة النجمتين الخضراوتين من وسط العلم المنقوش في صدر النسر، وأصبح الشعار يوضع في وسط العلم المصري بلون ذهبي.



وجاء دلالة الرموز داخل الشعار، وفقا لقانون مجلس الشعب، كالتالى: قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:



مادة 1 – يتمثل شعار جمهورية مصر العربية فى شكل نسر زخرفى، مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" وقد وقف مرتكزا على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفى“جمهورية مصر العربية”، كما نقش فوق صدره درع يمثل علم الجمهورية وذلك وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القانون.




والنسر يرمز إلى الانتصارات العربية، وينظر ناحية يمينه للدلالة على الأخذ باليمين أو التيمن وهو مرفوع الرأس، ويرمز للقوة والانتصار على الأعداء.




واعتمدت الدولة الأيوبية التي أسسها السلطان صلاح الدين الأيوبي على النسر شعار لها، بعد القضاء على الدولة الفاطمية، وكان الشعار نسر لونه أحمر الذي يرمز إلى القوة والانتصار على الأعداء، خصوصًا عندما كانت مصر تحارب الصليبيين في ذلك العهد.



بعد انتهاء عصر أسرة محمد علي التي كانت تتخذ من التاج شعارا لها، عاد النسر من جديد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والنسر كان ينظر إلى اليمين كدليل على التيمن، وعلى صدره يوجد هلال وثلاث نجوم في خلفية خضراء تدل على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، والثلاث نجوم الأخرى تمثل الثلاث ديانات الرئيسية في مصر وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.



وخلال الوحدة التي تمت بين مصر وسوريا التي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة من 1958 إلى 1961 اتخذ النسر شعارًا مرة أخرى لكن بشكل يختلف قليلًا، وذلك مع تغيير النقش على صدر النسر بظهور نجمتين خضراوين يمثلان مصر وسوريا، حيث إن النجمة العليا تمثل الإقليم السوري الشمالي والنجمة السفلى تمثل الإقليم المصري الجنوبي.







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