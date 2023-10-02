إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 16 و16 Pro وفقا للتسريبات

MENAFN - Youm7) حصل موقع MacRumors على معلومات أولية حول الأوزان والأبعاد المخطط لها لأجهزة iPhone 16 و‌iPhone 16‌ Plus و ‌iPhone 16‌ Pro و ‌iPhone 16‌ Pro Max، حيث تدعم هذه المعلومات التقارير السابقة التي تشير إلى أن ‌iPhone 16‌ Pro و16 Pro Max سيحتويان على شاشات أكبر.

أيفون 16 و16 بلس

تشير المعلومات الحالية إلى أن ‌iPhone 16‌ و16 Plus سيحتفظان بنفس أبعاد iPhone 15 وiPhone 15‌ Plus الحاليين، مع الاختلاف الوحيد وهو زيادة الوزن بحوالي 2 جرام لكلا الطرازين – 173 جرامًا لـ ‌iPhone 16‌، و203 جرامًا، لهاتف آيفون 16‌ بلس، سيكون ‌iPhone 16‌ وiPhone 16‌ Plus متاحين بنفس أحجام العرض 6.1 بوصة و6.7 بوصة مثل سابقاتها.

ومع ذلك، بغض النظر عن الأبعاد، من المتوقع أن يتميز الطراز الأساسي ‌iPhone 16‌ و16 Plus بنتوء كاميرا مُعاد تصميمه، مع ترتيب كاميرا عمودي مشابه لجهاز iPhone 12 ، ومن المحتمل أيضًا أن يشتملوا على زر إجراء "سعوى".

فيما يتعلق بالمواد، يجب أن يستخدم ‌iPhone 16‌ و16 Plus نفس نوع الألومنيوم الموجود في هيكل ‌iPhone 15‌، وسيحتوي أيضًا على زجاج خلفي غير لامع، ومن غير المرجح أن يكون لاختيار المواد أي تأثير كبير على وزن الأجهزة، حيث تكون الزيادة نتيجة لتغييرات طفيفة في التصميم.

أيفون 16 برو و16 برو ماكس

سيحتوي كل من ‌iPhone 16‌ Pro و ‌iPhone 16‌ Pro Max على زيادة في حجم الشاشة مقارنةً بـ iPhone 15 Pro و ‌iPhone 15 Pro‌ Max، بقياس 6.3 بوصات و6.9 بوصات تقريبًا على التوالي، لكي نكون أكثر دقة، سيحتوي ‌iPhone 16‌ Pro على شاشة مقاس 6.27 بوصة (159.31 ملم)، بينما سيحتوي ‌iPhone 16‌ Pro Max على لوحة مقاس 6.85 بوصة (174.06 ملم).

ويمثل هذا زيادة ملحوظة قدرها 0.2 بوصة لكلا الطرازين، ونتيجة لذلك، فإن أبعاد الجهاز ككل سوف تزيد، سيكون ‌iPhone 16‌ Pro و16 Pro Max أطول قليلاً من أسلافهما، بينما سيكونان أيضًا أوسع إلى حد ما، ومن المثير للاهتمام، أن عرض كلا الجهازين يبدو أنه يتوافق مع نظيريهما من سلسلة ‌iPhone‌ 14، iPhone 14 Pro و14 Pro Max.

أيفون 16 برو

وفيما يتعلق بالمواد، فمن المتوقع أن يحتفظ ‌iPhone 16‌ Pro و‌iPhone 16‌ Pro Max بنفس التيتانيوم من الدرجة 5 المستخدم في ‌iPhone 15 Pro‌، مع نفس اللمسة النهائية المصقولة والتصميم المنحني، على غرار الطراز الأساسى ‌iPhone 16‌، ومن المتوقع أيضًا أن يتميز ‌iPhone 16‌ Pro بزر إجراء أكبر قليلاً، وزر التقاط "سعوي" جديد تمامًا.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة هنا مبكرة بشكل ملحوظ، تشكيلة ‌iPhone 16‌ على بعد عام كامل تقريبًا، والتصميم بعيد عن الانتهاء، على الرغم من أن التغييرات خلال عملية التطوير ممكنة دائمًا، فمن غير المحتمل حدوث انحرافات كبيرة عن الأبعاد والأوزان التي أدرجناها، وتمثل المعلومات التي قدمناها أفضل رؤية لدينا حول الحجم الإجمالي لمجموعة ‌iPhone 16‌

