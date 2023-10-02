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طريقة تسجيل رسائل الفيديو على Facetime فى Ios 17 .. اعرف الخطوات

10/2/2023 4:32:24 AM
(MENAFN- Youm7) أتاح
نظام التشغيل iOS 17 من Apple مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك خيار ترك رسائل الفيديو عندما تتصل بشخص ما على
FaceTime، إذا لم يكن هناك رد، فسيكون لديك خيار تسجيل رسالة فيديو وإرسالها، ولكن يجب أن تستخدم أنت والمستلم نظام التشغيل iOS 17 أو iPadOS 17 لإرسال واستقبال رسائل فيديو
FaceTime .

كيفية تسجيل رسائل الفيديو على FaceTime في iOS 17: الخطوة 1: انتقل إلى تطبيق FaceTime

يعد ترك رسالة فيديو عبر FaceTime أمرًا بسيطًا للغاية، كل ما عليك فعله هو بدء مكالمة FaceTime كما تفعل عادةً، يمكن القيام بذلك بعدة طرق ولكن أسهل طريقة هي الانتقال إلى تطبيق
FaceTime.

الخطوة 2: ابدأ مكالمة FaceTime

بمجرد الدخول إلى التطبيق، اضغط على زر FaceTime
الجديد، وحدد جهة الاتصال التي تحاول الوصول إليها، ثم اضغط على FaceTime في الأسفل، إذا لم يتم الرد، فسترى "[جهة الاتصال] غير متاحة" وسيظهر لك خياران، يمكنك إما الاتصال بهم مرة أخرى أو الضغط على تسجيل الفيديو للقيام بذلك.

الخطوة 3: اضغط على خيار تسجيل الفيديو

حدد تسجيل الفيديو واستعد لتصوير لقطتك، سترى العد التنازلي على الشاشة وبعد ذلك يمكنك تسجيل رسالتك.

الخطوة 4: أرسل رسالة الفيديو الخاصة بك

بعد الانتهاء من قول ما تريد قوله، يمكنك إرساله عن طريق الضغط على إرسال، والذي يبدو على شكل دائرة زر بيضاء بداخلها سهم أخضر، أو يمكنك تحديد إعادة التقاط.

قامت Apple أيضًا بتضمين خيار حفظ، مما يعني أنه يمكنك حفظ رسالة الفيديو التي قمت بتسجيلها للتو مباشرةً في ألبوم الكاميرا، أو إذا كنت تفضل عدم إرسال الرسالة على الإطلاق، فيمكنك ببساطة الضغط على إلغاء.

ولكن إذا تابعت إرسال رسالة الفيديو الخاصة بك، فسيتمكن المستلم من مشاهدتها في سجل المكالمات الفائتة داخل تطبيق FaceTime الخاص به، وبمجرد وصولهم إلى هناك، سيكون لديهم خيار الرد على مكالمتك أو مشاهدة رسالة الفيديو أو حفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بهم.


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