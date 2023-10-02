القائمة الكاملة لموديلات Iphone التى تم إصدارها باللون الأحمر (صور)

MENAFN - Youm7) تصدر Apple جهاز iPhone جديدًا واحدًا على الأقل باللون الأحمر كل عام منذ عام 2017، وذلك من أجل تعزيز وزيادة المبيعات، وتقوم الشركة بإصدارة بعد إصدار الهاتف بحوالي 4 أشهر.

من المتوقع أن تطرح أبل اللون الأحمر لجهاز iPhone 15 وiPhone 15 Plus في مارس أو أبريل من عام 2024، من أجل تعزيز مبيعات الهاتف، وهذا هو بالضبط ما حدث مع سلسلة iPhone 7 وiPhone 8.

تعرف علي موديلات iPhone التي تم إصدارها باللون الاحمر على مر السنين:





2022: iPhone 14 وiPhone 14 Plus والجيل الثالث من iPhone SE

2021: آيفون 13 وآيفون 13 ميني

2020: iPhone 12، وiPhone 12 mini، والجيل الثاني من iPhone SE

2019: آيفون 11

2018: آيفون 8، آيفون 8 بلس، وآيفون XR

2017: آيفون 7 وآيفون 7 بلس





تضمنت إضافات الألوان الأخرى في منتصف الدورة اللون الأصفر لجهاز iPhone 14 وiPhone 14 Plus في مارس 2023، والأخضر لمجموعة iPhone 13 بأكملها في مارس 2022، والأرجواني لجهاز iPhone 12 وiPhone 12 mini في أبريل 2021.