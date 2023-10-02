واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية نهاية الشهر.. هل موبايلك ضمنها؟

MENAFN - Youm7) حذرت شركة واتساب مستخدمي التطبيق من أن خدمة الدردشة ستتوقف عن العمل على بعض أجهزة أندرويد الشهر الجارى، حيث أعلنت شركة واتساب أنها ستتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية خلال أقل من شهر، وستجعل الخطوة الأخيرة المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل اعتبارًا من 24 أكتوبر.ويؤثر هذا على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لذلك لا داعي للقلق على مالكي iPhone، حيث يخطط تطبيق WhatsApp لإيقاف الدعم للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.1 - المعروف أيضًا باسم أندرويد Jelly Bean.وبعد 24 أكتوبر، ستحتاج إلى إصدار أندرويد 5.0 على الأقل، وستؤثر هذه الخطوة على عدد من المستخدمين الذين لديهم هواتف ذكية قديمة، ومن المحتمل أن يشمل ذلك نماذج قديمة من أمثال Samsung وSony وHTC وLG. وقال واتساب على موقعه على الإنترنت: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والأحدث من نظام التشغيل أندرويد فقط"، و"يجب أن يكون هاتفك قادرًا على استقبال الرسائل القصيرة أو المكالمات أثناء عملية التحقق، "نحن لا ندعم إعداد حسابات جديدة على أجهزة WiFi فقط."كيف يمكنني التحقق من إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفي؟

- لمعرفة إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفك، ابدأ بالانتقال إلى الإعدادات.

- اذهب إلى الأسفل وابحث عن حول الهاتف. - يجب أن تجد رقم إصدار أندرويد الخاص بك هنا. - أي شيء 5.0 أو أعلى على ما يرام.من المهم ملاحظة أن أندرويد 4.1 - المعروف أيضًا باسم أندرويد Jelly Bean - تم إصداره منذ ما يقرب من عشر سنوات، وقد أسقطت Google بالفعل دعمها لنظام التشغيل، مما يعني أن استخدامه محفوف بالمخاطر، ولم تعد البرامج غير المدعومة تتلقى تحديثات مهمة لأي أخطاء أمنية تظهر، والتي قد يستغلها المتسللون.