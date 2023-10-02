Monday, 02 October 2023 01:53 GMT

تقرير دولى: الهجمات الرقمية كانت شديدة الخطورة على أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023

10/2/2023 4:32:23 AM
(MENAFN- Youm7) قالت مؤسسة كاسبيريسكى العالمية المتخصصة في مكافحة البرمجيات الخبيثة ونظم التأمين الرقمي إن النصف الأول من العام الجاري شهد وقوع هجمات فيروسية خبيثة على ما لا يقل عن 34% من منظومات التشغيل والتحكم الرقمية حول العالم، وكشفت عن أن نصيب القارة الأفريقية من تلك الهجمات خلال النصف الأول قد عادل نسبة 40.3% من إجمالي الهجمات على مؤسسات العالم الصناعية والإنتاجية خلال الأشهر الستة الأولي من 2023.



وكانت البرمجيات الخبيثة أكثر استهدافا للمؤسسات الصناعية والتجارية في دولة جنوب أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 29.1% من حجم الاستهدافات العامة للقارة بفيروس (الدودة الخبيثة) وكذلك نيجيريا التي تعرضت لنسبة 32.6 % من إجمالي استهدافات برامج تحكم الماكينات في أفريقيا وكذلك كينيا التي كانت في بؤرة استهداف برامج الاحتيال والتصيد الرقمي بنسبة 34.5% على مستوى أفريقيا وكانت قطاعات البنوك والفنادق والخدمات المالية الأكثر عرضة لها.



وحول القطاعات الأكثر استهدافا بهجمات القراصنة والمخربين الرقميين عبر البرمجيات الخبيثة كشفت دراسة كاسبيريسكى عن أن مؤسسات إنتاج الطاقة كانت الأعلى استهدافا (49.9%) وتليها قطاعات الهندسة والتحكم الآلي (40%) وجميعها هجمات تم التعامل معها قبل الحاق الأذي بمن استهدفتهم.











MENAFN02102023000132011024ID1107173318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث