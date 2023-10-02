((شؤون الموانئ والملاحة البحرية)) تنفذ تمرين الاستجابة للحوادث البحرية السنوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلاقاً من مسؤوليات الحفاظ على أمن وسلامة الموانئ والأرصفة الخاصة والسفن أثناء الإبحار في مياه المملكة، نفذت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع أي بي أم تيرمينالز ( APM TERMINALS ) الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان وعدد من الجهات المعنية بحالات الطوارئ تمرين الاستجابة للحوادث البحرية السنوي، وقد شارك في التمرين ممثلون عن الادارة العامة للدفاع المدني، قيادة خفر السواحل، مديرية شرطة الموانئ البحرية، مركز الإسعاف الوطني، إدارة العمليات وإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وممثلون من الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان.
وقع اختيار سيناريو حالة نشوب حريق على متن سفينة لهذا التمرين، الأمر الذي يتطلب سرعة الاستجابة لحماية وتأمين السفينة والطاقم والتعامل مع الحدث الطارئ بحسب الإجراءات المعمول بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية التي تحقق معايير السلامة البحرية. ويهدف هذا التمرين إلى إكساب المشاركين الخبرة العملية والميدانية التي بدورها ترتقي بمستوى كفاءة وجودة الأداء في التعامل مع الحوادث البحرية، بالإضافة إلى استخراج الدروس المستفادة من الأخطاء والملاحظات المحتملة والعمل على معالجتها لتفاديها أثناء التعامل مع الحوادث الحقيقية في المستقبل.
وصرح بدر هود المحمود القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بأن تعزيز السلامة البحرية يعد إحدى الركائز الأساسية في هيكلة وتطوير السياسات واللوائح البحرية وأن شؤون الموانئ والملاحة البحرية كجهة رقابية مسؤولة عن تنظيم ومراقبة المرافق المينائية وتنظيم حركة السفن حريصة على ان تكون دائماً على أتم الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث بشكل فعال وبأعلى أداء ممكن.
وأضاف أن هذه التمارين تسهم في تحديث المصفوفة الوطنية للمخاطر وتعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والأزمات، ورفع الكفاءة والقدرة على التعامل معها، كما ثمَّن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجهات المشاركة والتي تصب في تحقيق السلامة والاستدامة والأمن.
من جانبه، صرح المدير التنفيذي للشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان ( APM Terminals Bahrain ) ماثيو لوكهورست بأن إجراء مثل هذه التمارين المتعلقة بالطوارئ تعزز من الكفاءة والتأكد من استعداد الميناء للتصدي ومواجهة أي مخاطر. كما أضاف ان هذه التمارين تعزز وتحقق أهداف الشراكة والتعاون بين شركة APM Terminals Bahrain ووزارة المواصلات والاتصالات لضمان السلامة والأمان، بالإضافة إلى استمرارية الأعمال والمرونة.
كما قال: «تعد هذه التمارين فرصة قيمة لتوفير التدريب والتحضير لفرق الاستجابة والموظفين في الميناء، ما يعزز كفاءتهم واستعدادهم للتعامل مع أي حالة طوارئ. كما تؤكد هذه الجهود المشتركة أهمية التعاون بين شركة APM Terminals Bahrain والجهات الحكومية. نشكر جميع الجهات الحكومية في مملكة البحرين على تعاونها المثمر والمستمر معنا في تنفيذ هذه التمارين، ونعتبر هذا التعاون بمثابة شراكة استراتيجية تعزز الأهداف المشتركة لتحقيق السلامة والأمان واستمرارية الأعمال في الميناء والمملكة».
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