((شؤون الموانئ والملاحة البحرية)) تنفذ تمرين الاستجابة للحوادث البحرية السنوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الموانئ‭ ‬والأرصفة‭ ‬الخاصة‭ ‬والسفن‭ ‬أثناء‭ ‬الإبحار‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬المملكة،‭ ‬نفذت‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬تيرمينالز‭ (‬ APM ‭ ‬ TERMINALS ‭) ‬الشركة‭ ‬المشغلة‭ ‬لميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬تمرين‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوادث‭ ‬البحرية‭ ‬السنوي،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬التمرين‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬الموانئ‭ ‬البحرية،‭ ‬مركز‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني،‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬وإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وممثلون‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬المشغلة‭ ‬لميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وقع‭ ‬اختيار‭ ‬سيناريو‭ ‬حالة‭ ‬نشوب‭ ‬حريق‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سفينة‭ ‬لهذا‭ ‬التمرين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لحماية‭ ‬وتأمين‭ ‬السفينة‭ ‬والطاقم‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحدث‭ ‬الطارئ‭ ‬بحسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬وفقا‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التمرين‭ ‬إلى‭ ‬إكساب‭ ‬المشاركين‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬والميدانية‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬ترتقي‭ ‬بمستوى‭ ‬كفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحوادث‭ ‬البحرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخراج‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬والملاحظات‭ ‬المحتملة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬معالجتها‭ ‬لتفاديها‭ ‬أثناء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحوادث‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وصرح‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بأن‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬البحرية‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬هيكلة‭ ‬وتطوير‭ ‬السياسات‭ ‬واللوائح‭ ‬البحرية‭ ‬وأن‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬كجهة‭ ‬رقابية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬ومراقبة‭ ‬المرافق‭ ‬المينائية‭ ‬وتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬السفن‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬وبأعلى‭ ‬أداء‭ ‬ممكن‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬المصفوفة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمخاطر‭ ‬وتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التنسيق‭ ‬الوطنية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الكوارث‭ ‬والأزمات،‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬كما‭ ‬ثمَّن‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬والأمن‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬المشغلة‭ ‬لميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ (‬ APM ‭ ‬ Terminals ‭ ‬ Bahrain ‭) ‬ماثيو‭ ‬لوكهورست‭ ‬بأن‭ ‬إجراء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطوارئ‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استعداد‭ ‬الميناء‭ ‬للتصدي‭ ‬ومواجهة‭ ‬أي‭ ‬مخاطر‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬تعزز‭ ‬وتحقق‭ ‬أهداف‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬ APM ‭ ‬ Terminals ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ووزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬والأمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬والمرونة‭.‬

كما‭ ‬قال‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬التمارين‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لتوفير‭ ‬التدريب‭ ‬والتحضير‭ ‬لفرق‭ ‬الاستجابة‭ ‬والموظفين‭ ‬في‭ ‬الميناء،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءتهم‭ ‬واستعدادهم‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭. ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬ APM ‭ ‬ Terminals ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭. ‬نشكر‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬المثمر‭ ‬والمستمر‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬التمارين،‭ ‬ونعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بمثابة‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعزز‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬والأمان‭ ‬واستمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬والمملكة‮»‬‭.‬