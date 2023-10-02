وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفير الفرنسي بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحّب‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالسفير،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬الصديقة‭ ‬وأهمية‭ ‬تنمية‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬وخصوصاً‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المرجوّة،‭ ‬ومتمنيّا‭ ‬للسفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجديدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬