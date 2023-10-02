Monday, 02 October 2023 01:53 GMT

وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفير الفرنسي بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المملكة

10/2/2023 4:32:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحّب‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالسفير،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬الصديقة‭ ‬وأهمية‭ ‬تنمية‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬وخصوصاً‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬المرجوّة،‭ ‬ومتمنيّا‭ ‬للسفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجديدة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

MENAFN02102023000055011008ID1107173316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث