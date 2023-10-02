وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفير الفرنسي بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، صباح أمس، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وخلال اللقاء، رحّب وزير الصناعة والتجارة بالسفير، مؤكّداً العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية فرنسا الصديقة وأهمية تنمية مسارات التعاون وسبل تطويرها وخصوصاً المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري تحقيقاً للأهداف المرجوّة، ومتمنيّا للسفير الفرنسي التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك لصالح البلدين الصديقين. من جانبه، أعرب إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين عن تطلعه لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
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