مؤشرا ((البحرين العام)) و((البحرين الإسلامي)) يقفلان بانخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأحد عند مستوى 1 , 937.12 بانخفاض قدره
2.01 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 725.53 بانخفاض قدره 2.25
نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 805.52 آلاف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 348.44 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 57
صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 171.46 ألف دينار أي ما نسبته 49.21 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 450.59 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 28
صفقة.
وجاءت شركة البحرين للاتصالات (بيون) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 126.41 ألف دينار أي ما نسبته 36.28 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 255.00 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 15 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 111.08 ألف دينار أي ما نسبته 31.88 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 186.68 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 8 صفقات.
ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 26.12 ألف دينار أي ما نسبته 7.50 % من إجمالي قيـمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 51.88 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 5 صفقات.
وقد تم يوم أمس تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، وحافـظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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