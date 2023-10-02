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سوليدرتي البحرين ((أفضل شركة تكافل)) و((الأكثر ابتكارا))

10/2/2023 4:32:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصدت‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة‭ ‬جائزتين‭ ‬مرموقتين‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬تتمثلان‭ ‬في‭ ‬جائزتي‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬تكافل‮»‬‭ ‬و«الشركة‭ ‬الأكثر‭ ‬ابتكارًا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

ويُضاف‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركة‭ ‬إثر‭ ‬التزامها‭ ‬بإطارٍ‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وانتهاج‭ ‬الشركة‭ ‬لمبدأ‭ ‬مركزية‭ ‬العملاء،‭ ‬ومساعيها‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬علق‭ ‬جواد‭ ‬محمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬جائزتي‭ ‬تميز‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬مرموقة‭ ‬ومعترف‭ ‬بها‭ ‬عالميًا؛‭ ‬حيث‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬والهادفة‭ ‬لتزويد‭ ‬العملاء‭ ‬بحلول‭ ‬تأمين‭ ‬مبتكرة،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لسوليدرتي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتناني‭ ‬وتقديري‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬لإظهارهم‭ ‬التزامًا‭ ‬وتفانيًا‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬بكفاءة‭ ‬استثنائية،‭ ‬ما‭ ‬أكسب‭ ‬الشركة‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬يجسد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬الأداء‭ ‬الإيجابي‭ ‬للشركة،‭ ‬ويعكس‭ ‬مدى‭ ‬نموها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭. ‬كما‭ ‬نعتزم‭ ‬في‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬والسباقة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬عملياتنا‭ ‬التأمينية‭ ‬ويخلق‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬القيمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬تلتزم‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بتطوير‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬التأمين‭ ‬التي‭ ‬تطرحها،‭ ‬حيث‭ ‬تمثلت‭ ‬آخر‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬وحدة‭ ‬رقمية‭ ‬شاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬عمليات‭ ‬المطالبات،‭ ‬وذلك‭ ‬لتيسير‭ ‬خطوات‭ ‬وإجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬المطالبة‭ ‬لإثراء‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭. ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬الشركة‭ ‬بخدماتها‭ ‬الرقمية‭ ‬السلسة‭ ‬والمطورة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمة‭ ‬الـتأمين‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو،‭ ‬وتطبيق‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي،‭ ‬وموقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تحديثه‭ ‬مؤخرًا‭.‬

وتُعد‭ ‬مجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬جهة‭ ‬معترفا‭ ‬بها‭ ‬دوليًا،‭ ‬تسعى‭ ‬لتكريم‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬وذلك‭ ‬بمنحهم‭ ‬جوائز‭ ‬تشيد‭ ‬بإنجازاتهم‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬ينتمون‭ ‬إليها‭.‬

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