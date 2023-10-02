سوليدرتي البحرين ((أفضل شركة تكافل)) و((الأكثر ابتكارا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصدت سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين، والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة جائزتين مرموقتين لسنة 2023 تتمثلان في جائزتي «أفضل شركة تكافل» و«الشركة الأكثر ابتكارًا»، وذلك ضمن جوائز مجلة الاقتصاد العالمي.
ويُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها الشركة إثر التزامها بإطارٍ يهدف إلى تفعيل مبادئ الحوكمة المؤسسية، وانتهاج الشركة لمبدأ مركزية العملاء، ومساعيها المتواصلة لتحقيق التميز التشغيلي.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، علق جواد محمد الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين بقوله: «نفخر بحصولنا على جائزتي تميز من جهة مرموقة ومعترف بها عالميًا؛ حيث يؤكد هذا الإنجاز جهودنا المستمرة والهادفة لتزويد العملاء بحلول تأمين مبتكرة، وذلك تماشياً مع رحلة التحول الرقمي لسوليدرتي».
وأضاف قائلاً: «يسرني أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لجميع أفراد فريق العمل لإظهارهم التزامًا وتفانيًا عاليًا في تقديم الخدمات بكفاءة استثنائية، ما أكسب الشركة هذا التكريم العالمي، حيث يجسد هذا الإنجاز المتميز الأداء الإيجابي للشركة، ويعكس مدى نموها في السوق المحلي. كما نعتزم في سوليدرتي البحرين الاستمرار بتقديم الحلول المبتكرة والسباقة، بما يعزز عملياتنا التأمينية ويخلق مزيدًا من الفرص القيمة لأصحاب المصلحة».
ومن الجدير بالذكر أن شركة سوليدرتي تلتزم بشكل دائم بتطوير حلول وخدمات التأمين التي تطرحها، حيث تمثلت آخر جهودها في تدشين وحدة رقمية شاملة لإدارة عمليات المطالبات، وذلك لتيسير خطوات وإجراءات تقديم المطالبة لإثراء تجربة العملاء. كما تتميز الشركة بخدماتها الرقمية السلسة والمطورة، بما في ذلك خدمة الـتأمين عبر الفيديو، وتطبيق الهاتف الذكي، وموقعها الإلكتروني الذي تم تحديثه مؤخرًا.
وتُعد مجلة الاقتصاد العالمي جهة معترفا بها دوليًا، تسعى لتكريم الشركات والمؤسسات التي تحقق مستويات عالية من التميز والابتكار في مختلف القطاعات، وذلك بمنحهم جوائز تشيد بإنجازاتهم وإسهاماتهم الفاعلة على مستوى قطاعات الأعمال التي ينتمون إليها.
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