وزير الصناعة والتجارة يستقبل المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أمس‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأنشطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬خالد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬المقود‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬الحرص‭ ‬الراسخ‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبرامجها‭ ‬التنموية‭ ‬المتعددة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والإسهامات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومساهماته‭ ‬اللافتة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأنشطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬خالد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬المقود‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تنفذها،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالنمو‭ ‬المتصاعد‭ ‬للاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬