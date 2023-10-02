وزير الصناعة والتجارة يستقبل المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أمس المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة خالد عبدالسلام المقود.
وخلال اللقاء أكد الوزير الحرص الراسخ على زيادة فرص التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية المتعددة، مشيداً بالجهود الكبيرة والإسهامات التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في دعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أهمية المبادرات التي يطلقها المكتب التنفيذي للأمم المتحدة ومساهماته اللافتة في الكثير من المشاريع والبرامج التي تتبناها الجهات المختلفة في البلاد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته أعرب المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة خالد عبدالسلام المقود عن شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل دعم مبادرات المنظمات الدولية والبرامج التي تنفذها، مشيداً بالنمو المتصاعد للاقتصاد البحريني والتقدم الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات.
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