Monday, 02 October 2023 01:52 GMT

5.564 مليار دينار الاستثمارات العربية في بورصة عمان

10/2/2023 4:30:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- بلغت قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمان لنهاية شهر آب(أغسطس) الماضي 5.564 مليار دينار، ما نسبته 32.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية، غالبيتها بقطاع البنوك.
وحسب معطيات إحصائية جمعتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ عدد الاستثمارات العربية في بوصة عمان لنهاية شهر آب(أغسطس) الماضي 35927 استثمارا، فيما بلغت عدد الأوراق المالية 1.888 مليار ورقة شكلت ما نسبته 24.9 من مجمل الأوراق المالية المدرجة بالبورصة.
وتركزت الاستثمارات العربية في بورصة عمان بقطاع البنوك بنسبة مساهمة بلغت 46.6 بالمائة من قيمة الاستثمارات في هذا القطاع، وبقيمة إجمالية وصلت 3.530 مليار دينار وبعدد أوراق مالية بلغت 1.268 مليار ورقة لنهاية آب (أغسطس) الماضي.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، جاء قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية بنسبة مساهمة 25.8 بالمائة وبقيمة بلغت1.670 مليار دينار تمثل 238 .7 مليون ورقة مالية.
وحل قطاع الخدمات ثالثا بنسبة 5.8 بالمائة وبقيمة إجمالية بلغت 289 مليون دينار، وبعدد أوراق مالية بلغت 312 .6 مليون ورقة، ثم قطاع التامين وبنسبة 27 بالمائة وبقيمة وصلت لنحو 74 مليون دينار، و68 مليون ورقة مالية.
يذكر أن قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية في بورصة عمان لنهاية شهر آب(أغسطس) الماضي، بلغت نحو 8.7 مليار دينار، تشكل 47.4 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 36.2 بالمائة للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.
وتسعى غالبية الدول، إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاداتها المحلية لنقص الأموال المحلية وعدم كفايتها لتلبية الاحتياجات التمويلية لعمليات التنمية الاقتصادية، إلى جانب رغبة المستثمرين وسعيهم الدؤوب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في الدول التي تتمتع بمزايا وفرص قد لا تكون متوافرة في بلدان أخرى.
وتتدفق الاستثمارات إما بصورة استثمارات مباشرة أو أن تكون موجهة إلى سوق رأس المال الوطني، بالمفهوم الأوسع والأشمل، حيث يضم إضافة إلى سوق الأوراق المالية كلا من: قطاعات المصارف والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ويعد الاستثمار الأجنبي غير المباشر من الاستثمارات التي تعمل على زيادة سيولة وعمق أسواق الأوراق المالية، وغالبا يكون على شكل استثمارات مؤسسية تتصف قراراتها الاستثمارية بطول الأمد وتكون مبينة على أسس علمية رشيدة إضافية إلى سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه في مثل هذا النوع من الاستثمارات.
وقال خبير الأسواق المالية وجدي المخامرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن الاستثمارات العربية تعد ركيزة وداعمة أساسية لسوق عمان المالي، مشددا على ضرورة استقطاب المزيد منها والتي تتركز معظمها في الشركات القيادية والاستراتيجية".
وأضاف، أن الأردن وضمن رؤية التحديث الاقتصادي يستهدف مشروعات استراتيجية ضخمة، الأمر الذي يمكن البورصة من ضخ سيولة عالية في أروقتها واستقطاب استثمار عربي وأجنبي مؤسسي من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة تعنى بمشروع الناقل الوطني ومشروع السكة الحديدية ومشاريع الموارد غير المستغلة، مشاريع النحاس واليورانيوم.
وأكد المخامرة، ضرورة فتح الباب أمام الاستثمار العربي للدخول إلى بورصة عمان عبر بوابة المساهمة في هذه الشركات أو من خلال اندماج بين الشركات وتأسيس شركات عملاقة تحاكي الاستثمار العربي الذي يمثل في غالبيته استثمار مؤسسات وصناديق سيادية والتي تتركز في استثمارات كبيرة.
وتحتل الأسواق المالية دورا مهما في دعم وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحسين صورته الخارجية، بوصفه مرآة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يحتم إتاحة جميع الفرص ومعالجة أي عقبات تحول دون قدرة السوق المالي على استقطاب الاستثمارات العربية.
ويشكل الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة رافعا قويا وعاملا مهما يجب البناء عليه في استقطاب الاستثمارات، فكلما كان الوضع الاقتصادي مستقرا ومعدلات النمو مرتفعة والبطالة منخفضة كان ذلك مؤشرا على أن الاقتصاد قوي وأن الاستثمار بالمؤسسات المدرجة بالسوق المالي سيحقق أرباحا مجزية للمستثمرين.
ويعد وجود الحاكمية الرشيدة في المؤسسات الرسمية والبعد عن البيروقراطية والمستهدفات الإدارية والتي وردت في خطة التحديث الإداري جميعها معززات استثمارية، إضافة إلى وجود قطاع مصرفي متطور يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن سلاسة نقل الأموال وحريتها. -(بترا- رائف الشياب)

MENAFN02102023000072011014ID1107173295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث