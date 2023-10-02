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للمرة الثالثة تباعا.. تخفيض سعر الطحين الموحد 3 دنانير للطن

10/2/2023 4:30:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






خفضت الحكومة أسعار الطحين الموحد للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام الحالي، بمقدار 3 دنانير للطن، ضمن تسعيرة الشهر الحالي، بعد أن رفعت أسعار الديزل الذي يستخدم في إنتاج الخبز.
ووفقا للأسعار الجديدة، أصبح سعر طن الطحين الموحد (المخصص لإنتاج الخبز) في تسعيرة الشهر الحالي 145.5 دينار مقابل 157.5 دينار للطن مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 2 %.
وشمل القرار الذي اطلعت عليه "الغد" تخفيض الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.
وتقوم الحكومة في نهاية كل شهر، بمراجعة أسعار الطحين الموحد على ضوء التعديلات التي تطرأ على أسعار مادة الديزل (السولار) التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.
يشار إلى أن الحكومة تهدف من وراء هذه الخطوة، إلى تعويض أصحاب المخابز عن الكلف الزائدة التي تتحملها بسبب ارتفاع أسعار الديزل للحفاظ على ثبات أسعار الخبز.
وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 3.1 %، ليصبح سعر اللتر 82.5 قرش بدلا من 80 قرشا؛ أي ما يعادل 2.5 قرش عن كل لتر.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
وكان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
كما تقوم الوزارة بالتأكيد على المطاحن بضرورة تقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة، إضافة الى عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.

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