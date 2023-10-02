المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار أردني في المزاد.
وبحسب الإصدار رقم 20 لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، الذي اطلعت عليه "هلا أخبار"، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة "200 مليون دينار" سيكون في 03/تشرين أول/2028.
ووفقا للإصدار، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الاثنين، في حين يكون تاريخ التسوية الثلاثاء 03/ تشرين أول /2023.
وتعد سندات الخزينة، أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية، مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.
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