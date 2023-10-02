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المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

10/2/2023 4:30:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار أردني في المزاد.
وبحسب الإصدار رقم 20 لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، الذي اطلعت عليه "هلا أخبار"، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة "200 مليون دينار" سيكون في 03/تشرين أول/2028.
ووفقا للإصدار، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الاثنين، في حين يكون تاريخ التسوية الثلاثاء 03/ تشرين أول /2023.
وتعد سندات الخزينة، أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية، مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.


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