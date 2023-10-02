احصل على تقييمات شركات التداول الأكثر دقة مع موقع ثقة

موقع ثقة هو واحد من أهم المنصات العربية الإلكترونية الموجودة في السوق العربي عندما يتعلق الأمر بقطاع التداول والاستثمار، حيث توفر هذه المنصة مجموعة من أفضل الكفاءات والخبراء في مجال سوق المال يقومون بمشاركة كافة المعلومات الهامة التي تعمل على إرشاد المتداولين وتوجيهم ليمروا بتجربة تداول سلسة ملائمة لاحتياجاتهم وأمنة بشكل كبير، وهذا من أجل حمايتهم من الوسطاء الوهمين، وشركات التداول النصابة.

في التقرير التالي، سنأخذكم في جولة تثقيفية نتعرف من خلالها على أبرز ما يقدمه موقع ثقة من خدمات، يمكن أن تساهم في جعل مشوارك داخل عالم التداول أكثر سلاسة، وسهولة، وخالي من المتاعب، والمشاكل بأقصى قدر ممكن، وخصوصًا خدمة تقييمات شركات التداول الأكثر دقة التي يقدمها الموقع، فتابعونا فيما يلي.

ما هو موقع ثقة؟

هي منصة عربية الكترونية متخصصة بمجال تقييم شركات التداول والاستثمار، وفيها يتم مشاركة كافة المعلومات، والأخبار الخاصة بشركات التداول الموجودة في السوق، حيث يتم تقييمها وفقًا لوضعها القانوني داخل السوق، وتصنيفها وفقًا للتراخيص التي تحملها، مما يساهم في جعل تجربة المتداول أكثر سهولة وأمانًا.

على الجانب الأخر، يوفر موقع ثقة شرح كافي ووافي لكل التفاصيل المتعلقة بعالم التداول عن طريق باقة كبيرة ومتنوعة من المقالات، وهذا يساعد المتداولين المبتدئين في هذا المجال على زيادة وعيهم الثقافي بخصوص عالم التداول، وخفاياه واسراره، وأنجح الاستراتيجيات التي يجب اتباعها بداخله.

كما يشارك الموقع مع زواره أخر أخبار ومستجدات سوق التداول التي يمكنها أن تؤثر بشكل، أو بأخر على آلية عمل الأسهم في سوق البورصة، لذا سواء كنت مبتدئ أو محترف في مجال التداول لا غنى عنك عن الاستعانة بهذا الموقع.

ما هي أهم الخدمات التي يوفرها موقع ثقة؟

يقدم موقع ثقة مجموعة من الخدمات المهمة التي يمكن أن تفيد جميع زواره المهتمين بسوق التداول، سنتحدث عنها باستفاضة فيما يلي.

تقييمات دقيقة لشركات التداول في السوق

نظرًا لوجود العديد من شركات التداول النصابة الوهمية التي يمكن أن ينخدع فيها المتداولين بسهولة، قام موقع ثقة بتوفير خدمة تقييمات شركات التداول. في هذه الخدمة يرصد الموقع شركات التداول الموجودة في السوق، ويقوم بتحليلها بشكل تفصيلي بداية من نشأتها، وتاريخها، وموقعها، والتراخيص التي تحملها، وآلية عملها داخل السوق، بالإضافة إلى ردود الأفعال المثارة حولها، وعلى هذا الأساس يقوم الخبراء المسؤولين عن الموقع بتقيم شركة التداول بشكل شفاف، وصريح، حيث يوضحون هل هي جديرة بالثقة والتعامل وموثوقة، أم أنها مجرد شركة نصابة ووهمية.

هذه الخدمة تساعد المتداولين زوار الموقع في تجنب التعامل مع الشركات النصابة الوهمية، وتوفر لهم اقتراحات لشركات تداول موثوقة ومعتمدة ومرخصة يمكنهم الاعتماد عليها.

كاشف شركات التداول النصابة

بجانب التقييمات الدقيقة التي يوفرها موقع ثقة للزوار، يوفر أيضًا لهم أداة كاشف شركات التداول، ومن خلال هذه الأداة يمكن لأي زائر للموقع البحث عن أي شركة تداول موجودة في السوق يريد التعامل معها، والتأكد من وضعها القانوني داخل السوق المالية ، ويعرف هل هي مرخصة أم لا قبل التعامل المباشر معها.

وفي حالة إذا كان هناك شركة تداول غير مذكورة بالموقع يمكن للمتداول التواصل المباشر مع خدمة عملاء الموقع، وارسال اسم الشركة وموقعها الإلكتروني عن طريق الواتس اب، وسيتم الرد عليه على الفور، وتحديد مدى مصداقيتها داخل السوق من عدمه.

خدمة ثقة VIP

يقدم موقع ثقة خدمة VIP وهذه الخدمة مقدمة خصيصًا للمتداولين الذين يبحثون عن شروط تداول خاصة، أو المتداولين الذين يبحثون عن شركات تداول مرخصة في أسواق المال.

من خلال هذه الخدمة المقدمة من ثقة يمكنكم الحصول على استشارة مجانية أولية عبر الهاتف من خبير مختص في مجال التداول, يتم ادارة هذه الخدمة بشكل كامل بالتعاون مع شركة XTB كونها احدى شركات التداول المرخصة لتقديم خدمات التداول في الشرق الأوسط، من خلال فريق الشركة ومكاتبها الرئيسية في دبي.

بجانب ذلك، توفر هذه الخدمة توجيه للمتداولين المشتركين فيها، وهذا من أجل تفادي الوقوع بفخ شركات التداول الغير مرخصة، والوهمية، كما توفر هذه الخدمة إمكانية المتابعة المستمرة مع المتداولين الراغبين في رفيق يساعدهم على التقدم في مجال التداول.

أيضًا توفر الخدمة شروط تداول خاصة واستثنائية، والتي منها تداول بدون رسوم خفية، أو تداول مع حساب تداول مع سبريد منخفض، وكذلك استجابة سريعة في تنفيذ الأوامر، بالإضافة إلى دعم فني ومتابعة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع.

مميزات الاعتماد على موقع ثقة

● الحصول على معلومات شفافة وواضحة بخصوص أفضل شركات التداول الموجودة في السوق.

● المنصة مقدمة في الأساس إلى السوق العربي، لهذا هي توفر كافة الخيارات التي تناسب السوق العربي واحتياجاته المتداولين به.

● يمتاز الموقع بسهولة التعامل وسرعة الاستجابة على كافة الاستفسارات.

● لدى الموقع فريق عمل احترافي يمتلك خبرة طويلة تمتد لسنوات، ويمكن الاستفادة منها عن طريق الحصول على نصائح مباشرة من خلال التواصل المباشر عن طريق الواتس اب.

● يوفر الموقع تحديث مستمر لأخر أخبار سوق المال والأعمال، والتي تفيد المتداولين في سوق الأسهم بشكل كبير.

● بالنسبة للمبتدئين في مجال التداول، فلدى الموقع مجموعة كبيرة من المقالات التعليمية التي يمكن أن تساعدهم على التعرف على عالم التداول من الصفر وحتى الاحتراف.

كانت هذه أبرز التفاصيل المتعلقة بموقع ثقة، وندعوكم إذا أردتم حقًا العثور على شركات تداول موثوقة يمكنكم العمل معها اعتمدوا على التقييمات الدقيقة التي يوفرها لكم موقع ثقة، لأنها محايدة تمامًا، وغير متحيزة لأحد على حساب أحد.