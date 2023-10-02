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نادي شباب حوارة يحارب إطلاق العيارات النارية في المناسبات

10/2/2023 4:30:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصل نادي شباب حوارة، نشاطه وتفاعله مع المجتمع المحلي رياضيا وثقافيا واجتماعيا، عندما استضاف اجتماعا للتوقيع على وثيقة عدم إطلاق العيارات النارية.
ووقع وجهاء ومخاتير وأعضاء المجلس المحلي وأكاديميون وشخصيات المجتمع في نادي شباب حوارة، على وثيقه عدم إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.
وشهد حفل التوقيع الذي أقيم برعاية محافظ إربد رضوان العتوم الذي انتدب متصرف لواء المزار الشمالي الدكتور عماد كنعان لرعاية الحفل، تأكيد ضرورة نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وضرورة محاسبة كل خارج على القانون.
واستعرض رئيس نادي شباب حوارة راتب الشطناوي في بداية الحفل نقاط الوثيقة التي تنص على العديد من البنود التي تصب في مصلحة نبذ ظاهرة إطلاق العيارات النارية في جميع المناسبات، مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه الوثيقة لما لذلك من دور مهم في إنهاء هذا الموضوع الذي بات يشكل قلقا للمجتمع نتيجة الأرواح التي تهدرها ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
بدوره، تطرق مندوب محافظ إربد عماد كنعان، إلى العديد من الحوادث المرتكبة بحق الأبرياء أثناء المناسبات والتي كان آخرها عرس معان والتي أدت إلى وفاة شاب في ليله عرسه، كما أوضح أبعاد الوثيقه من حيث عدم تكفيل مطلق العيارات النارية، مطالبا الجميع بعدم التدخل لياخذ القانون مجراه.
وشهد الاجتماع حوارا موسعا حول بنود الوثيقه الني تدعو إلى عدم التوسط والتدخل باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، قبل أن يهب الحضور للتوقيع على الوثيقه، تمهيدا لرفعها إلى المحافظ بعد تشكيل وفد محلي لزيارة دار المحافظة.
وأكد رئيس نادي شباب حوارة، أن النادي يسعى للتفاعل مع المجتمع المحلي ليس في الشأن الرياضي فقط، بل في جميع تفاصيل الحياة، لتحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم الوطن والمواطن.

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