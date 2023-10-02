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الداوود تبلغ الأدوار الإقصائية بمنافسات القوس والسهم في الأسياد

10/2/2023 4:30:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم ديانا الداوود، في منافسات قوس“ريكيرف” الأولمبي أمس، إلى دور خروج المغلوب الذي يضم 51 لاعبة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية.
وجاء تأهل الداوود، بعد احتلالها المركز 36 من بين 84 لاعبة، بعد جمعها 597 نقطة، وستواجه الداوود اليوم في دور الـ32 لاعبة منتخب منغوليا كاليون.
وودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش، منافسات الملاكمة في وزن تحت 80 كغم، بعد خسارته في دور ربع النهائي أمام اللاعب الأوزبكي تورابيك خابيبولاييف.
وكان عشيش، حقق انتصاره الأول في دور الـ16 على اللاعب الإندونيسي مايكل موسكيتا، بإيقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية بعدم التكافؤ.
وعلى ضوء هذه الخسارة، اختتم منتخب الملاكمة مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية، من دون تحقيق أي ميدالية رغم مشاركة 8 لاعبين ولاعبات وهم: حذيفة عشيش، محمد أبو جاجة، عبادة الكسبة، زياد عشيش، حسين عشيش، عدي الهنداوي، حنان نصار وسيلينا الحسنات.
وحل لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، في منافسات رمي الجلة في المركز الثاني عشر ضمن نهائي رمي الجلة، حيث رمى الجلة لمسافة وصلت إلى 15.67 متر، وسيشارك المومني اليوم بمنافسات رمي القرص بدورة الألعاب الآسيوية. وأنهى لاعبا المنتخب الوطني للرماية أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي، مشاركتهما في منافسات رماية التراب بدورة الألعاب الآسيوية، حيث استكمل اللاعبان أمس مشاركتهما في الدور التأهيلي من خلال تصويبهما على 50 طبق، ولم يتمكنا من التأهل إلى النهائي والذي يتأهل إليه اللاعبون الذين يحتلون المراكز الستة الأولى في الدور التأهيلي.
وحل اللاعب أحمد الطرابيشي في المركز 34 بعد أن تمكن من إصابة 109 أطباق، من أصل 125 طبقا، فيما حل اللاعب فؤاد ماضي بالمركز 41 بعد أن تمكن من إصابة 97 طبقا.
ولم يحقق الأردن خلال الدورة الحالية، سوى 3 ميداليات ملونة، وجميعها جاءت عن طريق التايكواندو، حيث أحرز اللاعبان زيد مصطفى وصالح الشرباتي الميدالية الفضية، فيما نال زيد الحلواني الميدالية البرونزية، علما بأن الوفد الأردني يشارك بـ79 لاعبا ولاعبة في 15 رياضة.

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