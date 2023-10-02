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توجه لإقامة دوري السلة بثلاثة أندية.. وإيقاف أبو حواس والأخوين نجداوي

10/2/2023 4:30:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






وافقت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، على إصدار التعليمات الخاصة بالدوري الممتاز للرجال بكرة السلة للموسم الجديد 2023، وذلك بعد تجميد فريقي الرياضي وكفريوبا مشاركتهما بدوري الرجال لأسباب مالية.
وسيكون مصير إقامة دوري الرجال بثلاثة أندية، وهي: الأرثوذكسي والأهلي والجبيهة، مرهونا بمخرجات المفاوضات الماراثونية التي يجريها رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان مع الداعمين الرسميين للدوري الممتاز، وهما التلفزيون الأردني وشركة التداول المالي CFI، بشأن الإبقاء على دعمهما كاملا، مع توقعات بتقليص عدد الفرق المشاركة والمباريات.
وينتظر أن تعقد اللجنة المؤقتة اليوم، اجتماعا طارئا مع ممثلي أندية الدرجة الممتازة لبحث تعليمات الدوري الممتاز والتعليمات المالية الخاصة بالدوري، على أن يتم بحث العديد من الحلول لضمان إقامة الدوري، وذلك في حال عدم توفر الدعم المالي لإقامة دوري الرجال، كما قرر“السلة”، مخاطبة الأندية لتسديد المستحقات المالية الخاصة باللاعبين عن الموسم الماضي.
وقرر“السلة” إلغاء البطولة التأهيلية، التي كان مقررا إقامتها العام الحالي لإكمال عقد الفرق المشاركة في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب عدم استيفاء الأندية المتقدمة لشروط المشاركة، والمتمثلة بإبراز عقود تتضمن التعاقد مع سبعة لاعبين كحد أدنى وتوفر صالة تدريب ورصد مبلغ كاف للإنفاق على البطولة التأهيلية والدوري الممتاز، حال تأهل الفريق.
كما استلم اتحاد كرة السلة كتبا رسمية من أندية، شباب بشرى والأشرفية والجليل وغزة هاشم، تعتذر فيها عن عدم المشاركة، ما يفعل المادة رقم (12) من التعليمات العامة لمسابقات الاتحاد، والتي تنص على أنه“لا تقام أي بطولة لا يشارك فيها أقل من ثلاثة أندية”.
ولم يبرم فريقا الجبيهة والأرثوذكسي أي تعاقدات حتى الآن، فيما تضم قائمة فريق الأهلي كلا من اللاعبين: فادي قرمش ومحمود الهزايمة ومحمود درويش وأحمد الحموري، ما يؤكد أن الأندية المحلية غير قادرة حتى الآن على إبرام التعاقدات والإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين، وقد يكون استنساخ سيناريو دوري السيدات، الأقرب للتطبيق على بطولة دوري الرجال، من خلال استحداث فريق جديد (المنتخب الأولمبي)، ليلعب تحت مسمى اتحاد اللعبة.
ويسير توجه أندية الشمال نحو الاستثمار بالفئات العمرية بصورة أكبر، خصوصا وأن قرار إلغاء البطولة التأهيلية يؤكد عدم وجود أندية جاهزة وقادرة على تحقيق شروط المشاركة، وربما يتدخل الاتحاد مجددا لفرض قيود في عملية التعاقد مع اللاعبين وحتى المدربين.
ومن بين الخيارات الواردة، تنظيم بطولة الشباب لفئة تحت 21 عاما الصيف المقبل، والتي أعلن عنها الاتحاد في أجندته مسبقا بالتوافق مع الأندية المحلية، رغم أنها لا تعد بطولة بديلة عن دوري الرجال، وقد تنضوي تحت مظلة بطولات الفئات العمرية، التي تستحوذ على ما نسبته 82 في المائة من دخل اللجنة المخصص للأندية، ليبقى ما نسبته 18 %، موزعا بين فرق دوري السيدات وأندية الدرجتين الأولى والممتازة.
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على اللاعبين المتخلفين عن المشاركة مع المنتخب الوطني الأول للرجال في دورة الألعاب الآسيوية، فقد قررت لجنة الانضباط والسلوك إيقاف اللاعبين، أمين أبو حواس وزين النجداوي وكيدن النجداوي، واعتماد الإشعارات الموجهة من قبل رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان ومدير المنتخب الوطني محمد الدباس، كإنذارات نهائية.
وقررت لجنة الانضباط والسلوك تطبيق المادة (24-1، 24-2) من لائحة لجنة المنتخبات، والتي تمنحها الصلاحية بفرض عقوبة شطب لاعب المنتخب الوطني من قيود النادي المنتسب إليه وقيود اتحاد اللعبة في حالتي رفض اللاعب الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أو عدم مشاركته مع المنتخب الوطني من دون تقديم عذر مشروع، ليصادق مجلس إدارة الاتحاد على عقوبات لجنة الانضباط والسلوك، التي أفضت إلى إيقاف اللاعب كيدن نجداوي لمدة عام كامل، محليا ودوليا وإقليميا، وإخطار الاتحاد الدولي“فيبا” بالعقوبة.
كما تقرر إيقاف أمين أبو حواس وزين النجداوي لمدة موسم كامل في الدوري المحلي وأي بطولة تقام رسميا تحت رعاية الاتحاد الدولي“فيبا”، على أن تنتهي مدة الإيقاف في 30 حزيران (يونيو) من العام المقبل 2024.
ويحق للاتحاد إعادة النظر في مشاركة اللاعبين الثلاثة مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا خلال شهري شباط (فبراير) وحزيران (يونيو) من العام المقبل، وفقا لما تقتضيه مصلحة المنتخب الوطني.

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