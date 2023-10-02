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السلة يستأنف تدريباته تأهبا لمواجهة الفائز بين السعودية وهونغ كونغ

10/2/2023 4:30:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يباشر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، تدريباته، اليوم، في مدينة هانغتشو الصينية، تأهبا لخوض مواجهة الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية، أمام الفريق الفائز من مواجهة منتخبي السعودية وهونغ كونغ في الملحق التأهيلي، وذلك عند الساعة 11 من صباح يوم غد.
وخضع لاعبو المنتخب الوطني لفترة استراحة أمس، للاستشفاء من ضغط التدريبات وخوض المباريات، خاصة وأن المشاركة في البطولة تأتي بشكل مباشر مع نهاية مشوار“صقور الأردن” في نهائيات كأس العالم.
وحقق“صقور الأردن” ثلاثة انتصارات في المرحلة الأولى، ليتصدروا جدول ترتيب فرق مجموعتهم الثالثة بـ”العلامة الكاملة”، وذلك بعد فوزهم على منتخبات؛ تايلند (97-63) والبحرين (84-60) والفلبين (87-62).
وتأهلت إيران للدور ربع النهائي عن فرق مجموعتها الأولى بتصدرها الترتيب، لتلاقي الفائز من مباراة الملحق بين الفلبين (ثاني المجموعة الثالثة) وقطر (ثالث المجموعة الرابعة)، فيما تأهلت اليابان عن مجموعتها الرابعة بالعلامة الكاملة أيضا، لتواجه الفائز من مباراة الملحق بين الصين تايبيه (ثاني المجموعة الثانية) وكازاخستان (ثالث المجموعة الأولى).
وخطفت“الدولة المستضيفة” الصين بطاقة التأهل المباشر للدور ربع النهائي بتصدرها ترتيب فرق مجموعتها الثانية، لتلاقي الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية (ثاني المجموعة الرابعة) والبحرين (ثالث المجموعة الثالثة).
وقال المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، في تصريحات لـ”قناة الأردن الرياضية” على هامش الفوز الأخير أمام الفلبين:“لم تكن بدايتنا جيدة في المباراة على مستوى الجانب الهجومي، رغم العديد من الفرص التي أتيحت أمام لاعبينا للتصويب بحرية تامة من خارج القوس”.
وأضاف:“حضرنا جيدا للمباراة، خاصة على الجانب الدفاعي لإيقاف خطورة مفاتيح لعب المنتخب الفلبيني”، لافتا إلى أن استمرار الفريق على هذا النهج الشرس دفاعيا وإجبار المنافسين على تسجيل عدد نقاط لا يتخطى حاجز الستين نقطة، سيعززان من حظوظ الفريق بالفوز في المباريات. وتضم بعثة المنتخب الوطني في“الأسياد”، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيو رودريغيز، وأحمد سمير معدا بدنيا، وحسن برهومة معالجا، ومحمد الدباس مديرا للمنتخبات الوطنية، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: أحمد الدويري ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة وفريدي إبراهيم وسامي بزيع ومالك كنعان وأشرف الهندي وفادي قرمش وأحمد الحموري وهاشم عباس والمجنسان الأميركيان جون بوهانون ورونديه جيفرسون.
وشارك المنتخب الوطني للرجال بكرة السلة في 4 دورات سابقة بـ”الأسياد”؛ حيث جاءت بداية مشاركاته في نسخة العام 1986، التي استضافتها كوريا الجنوبية“سول”، وأحرز المركز الرابع آنذاك بخسارته أمام الفلبين في صراع الميدالية البرونزية، ثم عاد ليحرز المركز الرابع في مشاركته الثانية بنسخة العام 2006 في قطر، بعد خسارته أمام إيران (78-84)، وحل سابعا في نسخة العام 2010، التي استضافتها الصين، كما جاء تاسعا بنسخة العام 2014، التي استضافتها كوريا الجنوبية مجددا.

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