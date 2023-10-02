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الفيصلي يرمى قفاز التحدي بحثا عن نقاط الشارقة بـأبطال آسيا اليوم

10/2/2023 4:30:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






يرمى فريق الفيصلي قفاز التحدي، وبكافة أوراقه الفنية بحثا عن حصد نقاط مباراته مع مضيفه فريق الشارقة الإماراتي، في المواجهة المهمة والتي تجمع بين الفريقين عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ستاد الشارقة، في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي تضم أيضا فريقي السد القطري وناساف الأوزبكي.
وينشد الفيصلي الظفر بأول 3 نقاط له في مشواره الآسيوي، وتصويب الأمور الفنية، بعد الخسارة التي تلقاها في المباراة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي بهدف وحيد على أرضه وبين جماهيره، حيث ان خسارة الفرق تساهم في تقليص حظوظ الفيصلي في المنافسة على التأهل للدور المقبل.
ويسعى فريق الشارقة الذي يلعب وسط مساندة جماهيرية كبيرة، إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة، خصوصا بعد تعادله مع فريق السد القطري في أولى مباريات الفريقين.
ويتأهل متصدر كل مجموعة في دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، إلى جانب تأهل أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين 5 مجموعات، لبلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة.
وأكمل الفيصلي تحضيراته الفنية والبدنية لخوض المباراة، من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة والتي أقيمت على ملعب المباراة، بقيادة المدير الفني التونسي غازي الغرايري وجهازه الفني المعاون، ومشاركة كافة اللاعبين، حيث ينتظر أن يكون الغرايري قد استقر على التشكيلة التي ستخوض اللقاء وطريقة وأسلوب اللعب.
وحرص عدد كبير من جماهير الفيصلي مرافقته إلى الامارات، إضافة الى أفراد الجالية الأردنية المتواجدة هناك، الذين رافقوا الفريق منذ وصوله واعدوا كافة الأمور الخاصة بحضور مباراة اليوم والتشجيع بكل روح رياضية.
وعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الاجتماع التنسيقي للمباراة، في قاعة ملعب المباراة بالشارقة، بحضور طاقم الحكام ومراقب المباراة ومراقب الحكام، إضافة إلى ممثلين عن الفريقين، حيث تم الاتفاق على كافة الأمور الإدارية والفنية، ويرتدي فريق الفيصلي القميص الأزرق السماوي، كما سيرتدي الفريق الشورت الكحلي فيما سيظهر الحارس بالزي الأحمر الكامل، وسيظهر فريق الشارقة باللون الأبيض الكامل، كما جرى مساء أمس المؤتمر الصحفي للفريقين.
ومن المتوقع، أن يدفع المدير الفني غازي الغرايري بتشكيلة مكونة الحارس اللبناني مهدي خليل، وامامه ثنائي الدفاع مهند خيرالله وأنس بني ياسين، ويشغل احسان حداد الميمنة ويتواجد سالم العجالين في الميسرة، وعلى أن يتولى عبيدة السمارنة ونزار الرشدان عملية تحقيق التوازن في الجانبين الهجومي والدفاعي، على أن يتولى الثلاثي يوسف أبو جلبوش“ صيصا” وعارف الحاج وأمين الشناينة بناء الهجمات من العمق والأطراف، وتزويد المهاجم رفيق الكامرجي بالكرات العرضية والأمامية أمام مرمى حارس فريق الشارقة.
وسيعمل الغرايري، على إيجاد توليفة قادرة على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي أمام فريق متمرس، مع الاعتماد على اللاعبين الذين يجيدون تطبيق وتنفيذ الهجمة المرتدة.
ويملك الغرايري أوراق بديلة متنوعة وقادرة على أحداث الفارق خصوصا في الناحية الهجومية، بتواجد محمد العكش، خالد زكريا، أحمد أبو شعيرة، رزق بني هاني، محمد الكلوب، بهاء عبد الرحمن، ناثان مافيلا، براء مرعي، وحسام أبو الذهب.
من جانبه أكد المدير الفني لفريق الشارقة الروماني كوزمين، أهمية اللقاء خصوصا بعد الخسارة الأخيرة على أرضه من فريق العين 3-2 في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مضيفا أن مباراة الفيصلي ستكون لتصويب المسار، وتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير، وأيضا للحفاظ على فرصته في البطولة الآسيوية، بعد أن تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع السد القطري.
ويتوقع أن تضم تشكيلة الشارقة اللاعبين: الحوساني، باربوزا ، عبد الرحمن شاهين، مانولاس، الحسن صالح، راشد عبد الباسط، بيانيتش، لوانزينيو، ماريفا، وكايو.

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