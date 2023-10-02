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الأردن يستورد قهوة بـ 85 مليون دينار

10/2/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنوعت عادات الشعوب وتعددت في شرب القهوة، إذ اتسمت القهوة الأردنية عبر عقود طويلة بانَّها تجمع النَّاس بداية كل فرح وتنهي كل حُزن، وتأخذك إلى معان عربية أصيلة، وكل حركة فيها تبدأ باليمين وتنتهي وهذه قيمة مضافة.
يُصادف يوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي للقهوة وحمل هذا العام شعار، "تعزيز الحق في بيئة عمل آمنة وصحية في سلسلة توريد القهوة"، وهنا استطلعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) آراء متخصصين في التراث والتاريخ وعلم الاجتماع وحصلت على أرقام تبين تاريخ وفوائد القهوة على المستهلكين، والذين أجمعوا على أنَّ الأردنيين ربطوا كثيرًا من أفراحهم وأتراحهم بشرب القهوة.
وأشارت المنظمة الدولية للقهوة أنَّ هذا اليوم هو بمثابة احتفال بتنوع القهوة وإنتاجها وتجارتها وبيعها وتقديمها، وفرصة لدعم عمل الملايين من مزارعي القهوة، من النساء والرجال المشاركين في هذا العمل حول العالم.
وبلغت كمية إجمالي المستوردات من صنف القهوة في الثمانية الأشهر الأولى للعام الحالي نحو 25 ألف طن، بقيمة بلغت نحو 85 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت نحو 23 ألف طن، بما يقارب 77 مليون دينار، وفقا لما ورد من بيانات دائرة الجمارك الأردنية.
واستوردت المملكة القهوة خلال العامين الحالي والماضي بشكل أكبر من الهند تليها البرازيل ثم أثيوبيا.
الباحث في التراث الأردني الدكتور أحمد شريف الزعبي، قال إن نبات القهوة ينمو في مناطق جبلية يزيد ارتفاعها على ألفي متر عن سطح البحر، وسميت بالقهوة السادة؛ لأن من كان يحتسيها هم كبار القوم، وزاد عليها الأتراك السكر، فصار اسمها بالقهوة الحلوة.
وعن إعداد القهوة، أوضح أنها تحمس بالمحماسة التي توضع على النار، وتحرك بواسطة يد حديدية، ويراعى في ذلك أن لا تحترق، لئلا يتغير طعمها.
وعدّد الزعبي أنواع الفناجين: فالنفجان الأول هو الهيف، الذي يشربه المعزب أمام الضيوف ليطمئنهم أن القهوة خالية من العيوب، أما الثاني هو الضيف، وهو واجب الضيافة ويشربه الضيف في الحالات العادية، أما الثالث هو الكيف وللضيف أن يقبله أو يرفضه بواسطة هز الفنجان، والرابع هو السيف، فإذا شربه الضيف فذلك عهدٌ غير مكتوب بين الضيف والمعزب أن يدافع عنه في حالة الاعتداء عليه.
اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، قال إن القهوة العربية تعد أحد مظاهر الكرم في ضيافة العرب، ومن المكونات الأصيلة للحياة الاجتماعية في البادية، فهي تعبر عن الفرح والحزن والكلام الذي لا يمكن قوله باللسان، إذ كانت القهوة العربية رفيقة في جميع مناسباتهم لما لها من فوائد إضافة إلى مكانتها الثقافية في التراث العربي.
ولعبت القهوة دورًا في الأفراح وعند طلب العروس، وكان للقليل منها القدرة على حل أكبر القضايا والمشكلات، وبداية افتتاح لموضوع أو حديث.
واكدت الاستاذ المشارك في قسم التغذية والتصنيع الغذائي كلية الزراعة الجامعة الأردنية الدكتورة هديل غزاوي، أنَّ القهوة تُعدُّ مشروباً شعبياً محبباً في معظم أنحاء العالم، وهي عبارة عن حبوب البن المحمصة والمحضّرة بطُرق مختلفة، ولها فوائد جسمانية كزيادة نشاط الدماغ وتحفيز الذاكرة؛ لاحتوائها على مادة الكافيين التي تعد من المواد المنبهة، وتعمل على زيادة إفراز هرمون الإبينفرين المحفز بتكسير الدهون المخزنة في الجسم، وزيادة معدل عمليات الأيض؛ ما يُسهم في التخلص من الوزن الزائد.
وأضافت أن القهوة تُسهم أيضا في الحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتقلل من احتمالية الإصابة بالعديد من الحالات المرضية كحصى المرارة، الخرف، الزهايمر، مرض باركنسون، الشعور بالاكتئاب، بعض أنواع السرطان، السكتات الدماغية.
وقالت إنَّ القهوة السادة (غير المحلاة بالسكر): تحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للصحة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الإضافات التي يمكن أن تقلل من القيمة الغذائية لمشروب القهوة ومنها السكر، لذا يجب تقليل كميته قدر الإمكان، حتى لا تزيد من السعرات الحرارية والتي بدورها تسهم بزيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.
وأشارت إلى أن الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها من الكافيين نحو 300-400 ملغم، ومتوسط ما يحتويه كوب القهوة من الكافيين 80-100 ملغم، ما يعني أن احتياج الشخص يجب أن لا يتجاوز 3-4 أكواب يوميًا من القهوة للحد الآمن.
يُشار إلى أن المنظمة الدولية للقهوة (ICO) تسهم في دعم البلدان المصدرة والمستوردة لتحسين استدامة قطاع القهوة، وتم تأسيسها عام 1963 في لندن.

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