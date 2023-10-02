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معرض عمان الدولي للكتاب والسؤال الحائر دوما

10/2/2023 4:29:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي







لا يمر حدث مثل وجود معرض دولي للكتاب في أي دولة مرور الكرام، فهو حادث ثقافي مهم، ولا بد أن يتم الاحتفال به، بما للكتاب أولًا من أهمية كبيرة في حياة أي إنسان، أو شعب، والأمر الآخر هو أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لمحبي القراءة للحصول على ما يحتاجونه من أدب، أو معرفة، أو علم مبثوث في بطون الكتب.
ما لاحظته في معرض عمان الدولي لهذه السنة وجود عناوين عميقة جدا في الإعلام، والفلسفة، وعلم الاجتماع، ومنهجيات البحث وغيرها، وهذا إيجابي، ويدل على أن الوطن العربي ما يزال بخير، وأنه رغم كل الصعوبات التي يعانيها سوق الكتاب، ومع ذلك ما يزال هناك مؤلف وباحث ومترجم يعمل بجد على الإنتاج الفكري العميق، وما تزال هناك دور نشر تتحمل عبء المغامرة بتقديم وجبات ثقافة دسمة للقارئ.
نجاح الكتاب وصناعته يحتاج إلى توفر عوامل عديدة، قد تكون بعضها صعبة، وخاصة أن الإنترنت وفر بدائل كثيرة للقراءة التقليدية، وبقدر ما خلق من تحديات أمام صناعة الكتاب، ولكنه وفر فرصة عظيمة للقراءة من خلال تسهيل التواصل مع صناع الـمعرفة والأدب في العالم كله، وقدم كتبًا وأبحاثًا ما كان للشخص العادي أن يصل إليها في مرحلة ما قبل الرقمية، وشبك بين المثقفين في مختلف أنحاء العالم.
نعرف جميعًا أن طباعة الكتاب في الأردن، والوطن العربي، والعالم كله تمر بتحديات كبيرة، خاصة في ظل الرقمية التي قلبت كل قوانين الحياة، وفرضت واقعًا مختلفًا، ودمرت مشاريع، وأحيت أخرى، وهذا يفرض علينا التفكير بطريقة إبداعية بكيفية دعم القراءة التي تأتي في قمة أولوياتنا، ومن ضمنها دعم الكتاب وهو أحد أهم الوسائل الموصلة إليها.
رغم الـمشاركة الواسعة هذه السنة في معرض عمان الدولي للكتاب - 400 دار نشر عربية ومحلية (بشكل مباشر أو من خلال التوكيل)- فإن هذا لا يقلل من تخوفنا على صناعة الكتاب، من حيث الكم، والنوع، وطريقة التعاطي معه.
ترتبط صناعة الكتاب بعادة القراءة، وشراء الكتب، وهذه الصناعة الإبداعية، مثلها مثل أي صناعة تعتمد على التسويق، والانتشار، وكلما زادت الـمبيعات تمكنت دور النشر من إنتاج كتاب أفضل، وكلما ارتفعت ذائقة الـمشتري، توجهت الدار الصانعة للكتاب إلى إنتاج كتب أفضل، لتناسب هذه الذائقة.
لا نشعر بالقلق من ظاهرة وجود كتب متعلقة بالطبخ، والفلك، أو الثقافة السطحية، أو الفكاهات وما شابه، ما دامت في الـمقابل تتواجد كتب عميقة، ودراسات قوية، ولكن التحدي الأكبر أمامنا هو حجم الـمبيعات، ولن نأتي بجديد عندما نقول إن الكتاب الجاد لا يبيع كثيرًا، وهذه هي طبيعة الأشياء، فهو نخبوي، ويعتمد على طبقة راقية جدا في التفكير، وهي تشكل نسبة قليلة من أي مجتمع – وهذا اعتيادي- ولكن القلق الحقيقي عندما لا نعمل على صنع أدوات تساهم في تعميق الثقافة لدى الشعب، وفي إيجاد مشاريع تجعل الشخص العادي يشتبك مع عادة القراءة الواعية، الإيجابية، ورغم وجود مسابقات القراءة لطلبة الـمدارس وبشكل أقل لطلبة الجامعات، وبعض المسابقات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بها – مثل مسابقات الكتابة الإبداعية- ولكنها قليلة، ولا تنتشر بين عامة الناس، بمعنى أننا لم نشاهد للآن مسابقات تشجيع القراءة للكبار، وللموظفين في الدوائر الحكومية والخاصة، والسؤال المطروح هنا: لماذا لا تقوم منظمات الـمجتمع المدني التي لها علاقة بالثقافة والقراءة بطرح مشاريع مسابقات تشجيع للقراءة، تتفاعل معها كل مؤسسات الدولة، وهذا في النهاية يصب في صالح الثقافة، والـمجتمع؟
كان وجود معرض عمان الدولي للكتاب الذي انتهى يوم الجمعة فرصة عظيمة للاطلاع على أحدث ما أنتجته دور النشر العربية الـمشاركة فيه، ومجرد التجول فيه لأفراد العائلة كله يشكل فعلًا ثقافيًا جميلًا، يعطي فرصة لكل أفراد العائلة على الإطلاع على هذا العالم الغريب على البعض، وقد يحدث نوعًا من الألفة بين الشخص والكتاب، وهذه بادرة جميلة للتعرف على عادة جميلة جدا، ومفيدة، وهي عادة القراءة.
تستحق بلدنا مثل هذه التظاهرة السنوية الجميلة، وهي فرصة لنجدد التفكير بالمعضلة الازلية التي نتمنى أن نجد لها حلا ذات يوم، وهي: متى يصبح شعبنا قارئاً؟

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