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أدوار مهمة لديوان المحاسبة.. كيف يعزز أدواته الرقابية؟

10/2/2023 4:29:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






رغم التزام ديوان المحاسبة بأعماله الرقابية على السلطة التنفيذية، إلا أن أدوات وأشكال الرقابة المتبعة؛ لا تزال بحاجة للتطوير والتحديث بمختلف المسارات، وفق خبراء في القانون الإداري.
ويؤكد هؤلاء المختصون، لـ"الغد"، ضرورة تفعيل السلطة التقديرية لأصحاب المناصب والقرارات وصولا لتفعيل الإدارة الحكيمة، داعين لأهمية توفر الخبرة الكافية لدى القيادات في المؤسسات الرقابية، وخاصة فيما يرتبط بالأنظمة والتعليمات.
وخلصوا إلى ضرورة أن يتم تطوير آليات عمل ديوان المحاسبة وأدواته، مشيرين إلى أهمية فتح النقاش ومراجعة قانون الديوان، وبيان أوجه التحديات والتعديلات والثغرات التي تعيق عمله.
وفي هذا الإطار، أكد أستاذ القانون الإداري والوظيفة العامة في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية د. محمد المعاقبة أهمية ترسيخ معايير واضحة لقياس أداء الوزارات والمؤسسات الخدمية وغير الخدمية وصولا لإمكانية قياس هذا الأداء.
وقال المعاقبة إنه يجب الانتقال من رقابة المشروعية إلى رقابة "الملاءمة"، كمفهوم جديد، مشيرا إلى أنه رغم أهمية "المشروعية"، إلا أن فكرة الملاءمة ترتبط بالسلطة التقديرية للإدارة.
وفسّر ما سبق، بمعنى أن كل من يشغل منصب مدير أو مدير عام، يتصرف ضمن المساحة التي منحت إليه بموجب التشريعات، حيث تسمى هذه المساحة بالسلطة "التقديرية"، مبينا أن هذه السلطة تمنح صاحب المنصب أن يتصرف بفعالية إدارية، ويحقق الأهداف المرجوة، فيما يساهم تقييد الإدارات والوزارات بنصوص حرفية وجامدة يؤدي لنتائج معاكسة وغير إيجابية تتعلق بأداء القطاع العام.
وأبدى تفاؤله بتولي شخصية أكاديمية لرئاسة ديوان المحاسبة حاليا، سيما وأن ذلك يدعم الوصول لنتائج مأمولة، خاصة في تطوير وسائل وأدوات الرقابة التي يعتمدها الديوان، والتي بدورها تسهم في تحديث الرؤية الملكية بإصلاح القطاع العام وتحديثه، والقضاء على كافة أشكال الترهّل والبيروقراطية.
وأوصى المعاقبة بضروة أن يقدم الديوان، باعتباره مؤسسة ذات عراقة وبيت خبرة، لكل الوزارات؛ الاستشارة والنصح للخروج من دوامة البيروقراطية، مشيرا إلى منح قانونه؛ الحق لكافة المؤسسات العامة والوزارات بطلب الاستشارات منه في المسائل الملتبسة.
وخلص إلى أهمية إعادة النظر بوسائل الرقابة الحالية، والعمل على تأهيل كوادر ديوان المحاسبة وبناء قدراتهم، مشددا على ضرورة صياغة استراتيجية تدريب شاملة لمدققي الديوان تنصبّ على الجوانب المحاسبية والقانونية، خاصة تلك المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية الجديد.
وأشار إلى مهمة كبيرة ستقع على الديوان مستقبلا وخلال الشهور المقبلة، خاصة بعد إنهاء دور ديوان الخدمة المدنية بالترشيح للتعيين، وترك الأمر للوزارات والمؤسسات العامة لاختيار الموظفين بطريقة المسابقة والإعلان.
من جانبه، أكد الوزير الأسبق سعيد المصري أن الخروج من "الشرنقة"، أو تقليدية الرقابة، يتطلب التفكير بطريقة موضوعية والتغيير في النهج، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية وصولا للتحسين والتنمية في الدولة الحديثة.
ودعا المصري إلى ضرورة توفر الخبرة الكافية والشاملة لدى القيادات بالمؤسسات الرقابية، وخاصة فيما يرتبط بالأنظمة والتعليمات وذلك قبل البدء بتقييم وجود مخالفات من عدمها، منوها بأن التشبث بأنظمة وتعليمات بعيدة كل البعد عن متطلبات التنمية في الدولة الحديثة، يحول بينهم وبين القيام بالدور المطلوب.
وفيما وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، أكد أستاذ القانون العام في جامعة جرش د. صدام أبو عزام أهمية التوجيهات الملكية بخصوص دعم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم جهود ديوان المحاسبة لتحقيق دوره المنوط به بموجب دستوره وقانونه.
وقال أبو عزام إن للديوان، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وليس مؤسسة حكومية، أساسا دستوريا، ملخّصا دوره الأساسي في "الحفاظ على المال العام ومراقبة موارد الإنفاق من الدولة وتطوير نهج الحوكمة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".
وأكد أنه انطلاقا من ذلك، تأتي أهمية التوجيهات الملكية للديوان والعاملين فيه بضرورة تطوير آليات عمله وأدواته، ما يتطلب فتح النقاش ومراجعة قانون الديوان، وبيان أوجه التحديات والتعديلات والثغرات التي تواجه عمله، وصولا لتنفيذ هذه الرؤية، وذلك توازيا وتطوير خطة استراتيجية أو مراجعة الخطط القائمة لتتواءم مع التوجيهات الملكية في هذه المسألة.
ودعا إلى ضرورة ربط وحدات الرقابة الداخلية مع كوادر الديوان لتكون وحدات الرقابة الداخلية، أذرعا تنفيذية للديوان وتقوم بدور الرقابة الداخلية، موضحا أنه "كلما أحكمنا التدابير الوقائية والتشريعية والإدارية والقرارات والممارسات، كلما خففنا من أوجه الفساد والترهل الإداري وغيرها من العوامل المؤثرة على المال العام وجودة تقديم الخدمات الرسمية".
وأضاف: "نحن معنيون بدور ديوان المحاسبة إزاء ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة لعمله، سواء القانون أو الأنظمة أو التعليمات في الديوان، وضرورة مراجعة الخطة الاستراتيجية، ومراجعة آليات التعاون والتنسيق بين الديوان الوزارات والمؤسسات التي يشرف عليها الديوان من جهة، وضرورة تفعيل وزيادة التشبيك القانوني بين الديوان ووحدات الرقابة الداخلية لتكون كل مؤسسات الرقابة ذات بعد تكميلي وليست ذات بعد تنافسي في هذا الإطار، من جهة أخرى".
وذلك إلى جانب تعزيز دور ديوان المحاسبة في تقديم النصح والمشورة، بألا يقتصر فقط على المحاسبة ما بعد المخالفات، ومراجعة آليات التعاون مع المؤسسات، والتعامل مع الاستيضاحات، فضلا عن مراجعة طريقة إعداد التقارير السنوية بما يكفل تسهيل قراءتها ومراجعتها بشكل دوري، ونشر ثقافة وطنية جامعة لتوصيات الديوان، بحسبه.
وكان جلالة الملك حثّ على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون، وضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.
ولفت جلالته في اجتماع عقد مؤخرا مع رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل، وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، والتأكيد على أهمية تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي لدعم مساري التحديث الإداري والاقتصادي.
واستعرض الحمادين حينها، خطة التحديث الاستراتيجية لديوان المحاسبة 2024-2026 والتي يتم إعدادها ضمن برنامج زمني، وتشمل مراجعة تشريعات الموارد البشرية، وتحديث برنامج التدريب الوظيفي المتخصص، وإنشاء قسم للمؤهلات المهنية، وتحديث الهيكل التنظيمي وإحياء فكرة معهد الرقابة.
كما تتضمن الخطة تطبيق حلول التحول الرقمي، ونظام استخراج البيانات الحكومية، وتعزيز فرق تدقيق المخاطر والتحقق، والتركيز على ممارسات التدقيق، وتعزيز الرقابة على أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الحمادين إلى تطوير نظام إنهاء الاستيضاحات والكتب الرقابية، وتطوير برنامج محوسب خاص بتسوية وفض النزاعات والتقاضي، مبينا أن ديوان المحاسبة يعمل على تعزيز علاقاته بالمنظمات الرقابية الدولية.

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