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ولي العهد والأميرة رجوة يكرمان حافظة القرآن سندس الصيداوي

10/2/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، حافظة القرآن الكريم الفائزة بمسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، الطالبة سندس الصيداوي.
وتقدمت عائلة الطالبة سندس الصيداوي بجزيل الشكر والتقدير لسموهما على تكريمهما لابنتهم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة حصولها على المركز الأول عالمياً في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا بدبي، متمنيين لهما دوام الصحة والعافية.





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