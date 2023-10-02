ولي العهد والأميرة رجوة يكرمان حافظة القرآن سندس الصيداوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، حافظة القرآن الكريم الفائزة بمسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، الطالبة سندس الصيداوي.
وتقدمت عائلة الطالبة سندس الصيداوي بجزيل الشكر والتقدير لسموهما على تكريمهما لابنتهم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة حصولها على المركز الأول عالمياً في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا بدبي، متمنيين لهما دوام الصحة والعافية.
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