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الأراضي والمساحة ستطلق 27 خدمة إلكترونية (تفاصيل)

10/2/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت دائرة الأراضي والمساحة، الأحد، فيديوهات توضيحية لكيفية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المنوي إطلاقها على موقعها الإلكتروني، ويصل عددها إلى حوالي 27 خدمة.
وشملت 9 خدمات نقل للملكية وهي: البيع العادي والبيع بين الأقارب والبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، بالإضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البترا، وبيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد (قوشان) للوكالات، وبيان تغير، ومخطط أراضٍ، وشهادة عدم وجود أملاك، وكشف أملاك.
كما تضمنت الخدمات المنوي إطلاقها 4 خدمات خاصة بالمساحين وهي منح رخصة مساح مرخص، وتجديد رخصة مساح مرخص، وإلغاء رخصة مساح مرخص، وإيقاف رخصة مساح مرخص، إضافة إلى 4 خدمات خاصة بالمكاتب العقارية وهي منح رخصة مكتب عقاري، وتجديد رخصة مكتب عقاري، وإلغاء رخصة مكتب عقاري، وإيقاف رخصة مكتب عقاري، و4 خدمات للمقدرين العقاريين، شملت منح رخصة مقدر عقاري، وتجديد رخصة مقدر عقاري، وإلغاء رخصة مقدر عقاري، وإيقاف رخصة مقدر عقاري.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش إن الأردن خطا مؤخرا خطواتٍ واضحة وملموسة نَحو تسهيل وتبسيط إجراءات التعاملات الحكومية وإن التحول الإلكتروني في خدمات الدائرة جاء تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتنفيذا لما التزمت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد من خلال تبني الدائرة لخطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل وبما يضمن أمن وسلامة المعلومات.
وأشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة أعادت هندسة الإجراءات بما يوفر بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز ويحقق ضمانة مهمة من ضمانات جذب الاستثمار وإن إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو من خلال موقع سند، وبدون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة.
وأضاف العموش أنّ خدمات المرحلة الأولى المنوي إطلاقها، تشكل غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة لتغطية معظم احتياجات المواطنين والعمل جار نحو أتمتة الخدمات كافة التي تقدمها الدائرة ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بها وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
يشار إلى أن جميع مراحل إجراءات معاملات البيع تتم إلكترونيا باستثناء توقيع عقود البيع، إذ يتطلب ذلك حضور كل من البائع والمشتري إلى مديرية التسجيل المختصة للتوقيع أمام مستمع الإقرار.
بترا

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