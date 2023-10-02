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الحمود: مبادئ تمنح الأولوية لقانون الصحة العامة على حقوق الطفل

10/2/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي سابقا، فداء الحمود، إن هناك جملة من المبادئ التفسيرية القانونية، التي من شأنها أن تمنح الأولوية لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته في التطبيق، على قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، في مسألة إعطاء "مطعوم الحصبة" للأطفال واليافعين من عمر سنة واحدة إلى 18 عاما، منها ما هو مرتبط بمقاصد التشريع.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخرا عن البدء بحملة تطعيم لطلاب المدارس ورياض الأطفال والحضانات، لتلقيحهم بمطعوم MR ضد الحصبة والحصبة الألمانية. ورافق هذا الإعلان جدل، بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، أخبار يزعم أصحابها أن هذا المطعوم غير مجاز من منظمة الصحة العالمية، ولا يزال قيد التجربة حسب زعمهم. ما أثار أسئلة حول الجهة الممولة لتكاليف اللقاح، وفي أي دولة تم إنتاجه، ومن هي الشركة المصنعة؟.
وأوضحت الحمود في تصريحات خاصة لـ"الغد" بأن ما ورد في نصوص قانون الصحة العامة بشأن "التطعيم"، قد ورد على سبيل "التخصيص" في المادة 28 من القانون، وبنص واضح ومباشر خاصة في الفقرة (ب) التي تنص على أنه إذا اقتضت "ظروف الصحة العامة" وفي حالات خاصة، للوزير أن يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للأشخاص من مختلف الشرائح العمرية، وله أن يقرر إعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة.
وبينت الحمود، أن مقاصد المشرّع جاءت مباشرة وواضحة بخلاف ما ورد في المادة 11/ب من قانون حقوق الطفل، والتي لم يرد فيها إشارة صريحة لموضوع المطاعيم حيث جاء نصها "على أن تخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك، "الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه".
وقالت الحمود، حيث لو أراد المشرع صرف الحكم الوارد فيها للمطاعيم، لأشار لذلك صراحة خاصة، في ضوء وجود نص صريح في قانون الصحة حول المطاعيم.
كما رأت الحمود، التي كانت أول سيدة تتولى منصب ديوان التشريع والرأي، بأن مسؤولية العلاج والصحة تقع على عاتق الدولة في جميع الأحوال، مما يقتضي توفير الاجراءات الوقائية من الأمراض بما فيها إعطاء المطاعيم .
وأضافت" قانون الصحة العامة يعتبر القانون الأخص بالنسبة للمطاعيم وهو أولى بالتطبيق في حال التعارض مع قانون آخر"، ونوهت إلى صدور تعليمات أيضا في وقت سابق متعلقة بالتطعيم تنظم أحكام التطبيق القانوني.
ولفتت الحمود إلى أن أي تشريع يقرأ "كوحدة واحدة"، مؤكدة أن "مصلحة الطفل الفضلى" أيضا هي من المعايير الأساسية في تطبيق القانون وتفسيره مما يقتضي الأخذ بالتفسير الذي يحقق تلك المصلحة أيضا .
وأشارت الحمود إلى وجود قواعد تفسيرية أخرى، مثل أن القانون الخاص له أولوية التطبيق عن القانون العام ، حيث يعتبر قانون الصحة وتعليماته من النصوص الخاصة التي تحكم عملية التطعيم ولها الأولوية في التطبيق في حال التعارض مع نصوص أخرى.
وتنص تعليمات التطعيم رقم (1) لسنة 2009 الصادرة بموجب أحكام المادة 28 من قانون الصحة العامة، أن يكون التطعيم للمطاعيم الواردة في برنامج التطعيم الوطني الزاميا ومجانيا في الوزارة لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر من المتواجدين على أرض المملكة، وذلك دون النظر إلى الجنسية التي يحملها الطفل .
إلى ذلك، أشارت الحمود إلى أن المادة 4 من قانون حقوق الطفل، تقتضي أيضا تطبيق ما جاء بقانون الصحة حول المطاعيم، والتي أوجبت عدم تعارض الحقوق الواردة في هذا القانون مع أي تشريعات أخرى ذات علاقة، بما يشمل قانون الصحة.
ونصت المادة 4 على أنه "للطفل أيضا الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن."

MENAFN02102023000072011014ID1107173272

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