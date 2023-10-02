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بورصة الزهور تنتقل لموقعها الجديد رغم تحفظات التجار والمزارعين

10/2/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






على الرغم من تحفظات تجار ومزارعي الزهور، أكد مدير سوق عمّان المركزي كساب الشخانبة، أن قرار نقل بورصة الزهور من موقعها الحالي في حدائق الملك عبدالله إلى مجمع رغدان السياحي، سيتم خلال مدة أقصاها 10 ايام، فيما أعلن رئيس جمعية أزهار القطف ونبات الزينة المهندس مازن الغلاييني أن الشركات العاملة في البورصة ستلتزم بالقرار.
واشار الغلاييني الى أن مزارعين ومالكي محال زهور سبق وطالبوا الأمانة بشكل مستمر بضرورة إجراء أعمال ترميم وصيانة وإعادة تأهيل موقع البورصة الحالي، وتمت مقابلة مسؤولين في الأمانة بهذا الخصوص، إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض. ولفت إلى أن قرار النقل الى مجمع رغدان السياحي سيتسبب بأزمة مرورية إضافية لمنطقة وسط البلد، نتيجة توافد مركبات النقل والشحن الخاصة بتجار الورد والزهور.
وأوضح أن التجار وأصحاب الشركات سينفذون قرار النقل الى مجمع رغدان السياحي، في حين سينقل المزارعون مكان تنزيلهم لمحصولهم من الورود وأشجار الزينة من الموقع الحالي للبورصة الى منطقة سافوط.
من جهته، اعاد مصدر مطلع في الأمانة التأكيد أن الانتقال إلى الموقع الجديد "لن يرفع التكاليف على العاملين في البورصة"، مضيفا ان موقع البورصة الجديد يتمتع بتقنيات عالية الجودة، لغايات تسهيل النقل والتبادل التجاري للزهور.
وقال المصدر إن الأمانة طرحت عطاء إعادة تأهيل موقع البورصة الحالي في حدائق الملك عبدالله في وادي صقرة بمساحات وممرات مشاة، تمهيدا لإعادة إحياء المكان كمتنفس ومساحة خضراء للمواطنين، خصوصا وأن الموقع ذو مساحة كبيرة ويتسع للعديد من النشاطات التي يمكن تطويرها للأطفال والعائلات.
وأكد أن الامانة تسعى لإعادة الحديقة الى ما كانت عليه قبل انتشار محلات تأجير السيارات السياحية وبورصة الزهور، وإعادتها كمنطقة ترفيهية للأسرة بأكملها، ولتكون رئة خضراء للمدينة.
وتتبع البورصة لإدارة "الأمانة" التي تتحصل على رسوم إدارية تبلغ 4 % من مجمل البيع، فيما تضم البورصة 4 شركات تسويقية، تُعنى بعرض محاصيل المزارعين على التجار وبيعها للجمهور، مقابل عمولة تتراوح بين 5 % الى 7 % من البيع، ويكون الدفع بين المزارع والشركة التسويقية مرتين شهريا.

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