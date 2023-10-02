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خفض عدد المستحقين للمكافآت ببلدية إربد.. هل يخالف التعليمات؟

10/2/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






أثار قرار رئيس بلدية إربد الكبرى الصادر منتصف الشهر الحالي، والقاضي بـ"خفض نسب الموظفين المستحقين للمكافآت والحوافز في مختلف الدوائر، ووضع أسس جديدة للتقييم"، حفيظة العاملين في البلدية.
ويسوغ العاملون رأيهم، بأن هذا القرار "مخالف لبنود تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات، الصادرة من قبل وزارة الإدارة المحلية في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، والتي حددت سبعة معايير جديدة لاستحقاقها، من بينها أن ترتبط المكافأة بمستوى الإنجاز والأداء، ووفق نموذج معتمد يعبأ لتلك الغاية، لكنها لا تمنح للموظف المجاز بدون راتب، أو حاصل على إجازة دراسية، أو المنتدب، أو المكلف، أو المعار للغير".
ورغم التزام البلديات الـ99 ببنود التعليمات تلك، لكن ذلك لا يمنع أن "يتجه أي منها لاتخاذ خطوة مماثلة مستقبلاً"، في ضوء أن "وزارة الإدارة المحلية رغم إقرارها بعدم قانونية خطوة رئيس بلدية اربد، لكنها نأت بنفسها عن التدخل لحل هذه المشكلة بصفتها الرقابية"، وفق ما أكده رئيس الاتحاد العام للعاملين في البلديات أحمد السعدي.
ورغم تراجع رئيس بلدية اربد الكبرى نبيل الكوفحي عن قراره الأول وتأجيل العمل به عبر إصدار تعميم آخر الخميس الماضي للمساعدين، ومديري الدوائر والمناطق، الا أن الاتحاد العام للعاملين في البلديات أعلن عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل، لحين إلغاء القرار بشكل تام، والالتزام بما ورد في التعليمات الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية.
وحاولت الـ"الغد" التواصل مع وزارة الإدارة المحلية للاستدلال على الحيثيات القانونية لمخالفة تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات، الصادرة في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، الا أنها لم تتمكن من الحصول على رد رسمي.
وبحسب التعميم الصادر من الكوفحي الخميس الماضي فإن "المساعدين، ومديري المناطق والدوائر، يتوجب عليهم تعبئة النموذج الخاص بمكافآت موظفيهم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم نسبة الـ 10 % للذين لا تتطلب طبيعة دوائرهم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي".
لكن التعميم، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أشار الى أن "الموظفين يقيمون من قبل رؤساء الأقسام، ومن ثم المصادقة عليها من المدير، ورفعها للمساعد لاعتمادها حسب الأصول".
كما يجرى "تقييم المديرين من قبل المساعدين المسؤولين عن دوائرهم، والذين بدورهم يقيّمون الى جانب المستشارين، ومديري الدوائر غير التابعة للمساعدين من قبل رئيس البلدية شهريا، واعتباراً من مكافأة الشهر الماضي".
ووزع التعميم نسب تقييم الموظفين، بحيث يخصص 20 % من العلامات للالتزام بالدوام الرسمي، و10 % متكررة لكل من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، والتعاون مع الزملاء بروح الفريق، ولمهارات التواصل مه المراجعين والتعامل معهم، وسرعة إنجاز المعاملات، وتقديم أفكار جديدة"، فيما وضعت نسبة 15 % لكل من بندي استغلال أوقات الدوام بالعمل، والالتزام بتعليمات البلدية.
وكان أدرج ضمن نموذج التقييم الخاص بمكافآت موظفي البلدية، ومجالس الخدمات المشتركة خمسة معايير تتلخص بـ"عدد الإجازات، والإنتاجية التي منحت نسبة 50 % من إجمالي معدل التقييم البالغ 100 %".
ومُنح "معيار الالتزام بالدوام نسبة 20 %، واستغلال وقت الدوام بالعمل 15 %، والالتزام بتعليمات البلدية 15 % كذلك من إجمالي معدل التقييم".
إلا أن المعايير التي وضعها رئيس بلدية إربد استبعدت بند الإنتاجية، وأدرجت خمسة معايير جديدة من بينها العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، والتعاون مع الزملاء بروح الفريق، ومهارات التواصل مع المراجعين والتعامل معهم".
وللاستدلال أكثر على الأسباب التي دفعت برئيس البلدية إلى إصدار هذا التعميم، حاولت "الغد" التواصل مع رئيسها نبيل الكوفحي مرات عدة لكنها "لم تتمكن من الحصول على رد".
وأكد رئيس الاتحاد العام للعاملين في البلديات أحمد السعدي لـ"الغد"، أن "مجمل المكافآت والحوافز المالية المستحقة للعاملين في البلدية، والبالغ عددهم أربعة آلاف موظف، يبلغ نحو أربعة ملايين دينار".
وأضاف أن "المكافأة الممنوحة لموظفي البلديات تخضع للضمان الاجتماعي، ولكن ومع قرار رئيس البلدية الجديد الذي حدد فيه نسب الموظفين المستحقين للمكافآت والحوافز، فإن صفة الثبات قد أزيلت عن تلك المخصصات، بحيث تصبح غير خاضعة للضمان".
وهذا يتسبب، وفق رأيه، بـ"خسائر مالية كبيرة للموظفين في ضوء تدني الأجور الشهرية التي يتقاضونها، وسوء الأوضاع الاقتصادية الحالية".
وبحسب تعميم الكوفحي بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر) الماضي، فإن "ما نسبته 50 % من العاملين في الدوائر يحصلون على تقييم 100 %، و10 % على 90 %، و15 % على 80 %".
في حين يحصل ما نسبته "20 % على 70 % من معدل تقييم الأداء، و25 % على نحو 60 %، في حين يحصل 20 % على 50 % من المعدل العام".

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