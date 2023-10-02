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الملك: ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل التغيير بالنظام التعليمي

10/2/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة.
وأكد جلالته، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية حضر جانبا منه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.
واستمع جلالته إلى شرح قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال فيه إن السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية تتوافق مع تطوير الثانوية العامة.
وأشار الوزير محافظة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال الخطوات المرتبطة بخطة سياسات القبول الجديدة تمهيدا لاعتمادها رسميا.-(بترا)

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