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صناعة الأزياء مسؤولة عن %10 من انبعاثات الكربون سنويا

10/2/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






لا يلقي الأردنيون بالاً "للتأثيرات البيئية والمُناخية عند شراء الملابس، أو التخلص من تلك القديمة، والتي ينتهي معظمها في مكبات النفايات، أو في المحارق".
وفي ظل غياب تشريعات محلية تؤطر صناعة الألبسة في الأردن لتتسم بالاستدامة، أو استخدام مواد صديقة للبيئة، أو حتى التخلص منها بطرق آمنة بيئياً، يُنفق الأردنيون نحو مليار دينار سنوياً على شراء الملابس وتوابعها، والأحذية، وفق بيانات النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية.
وتتسبب صناعة الأزياء بتنامي ظاهرة التغير المُناخي عالمياً، في وقت تُعد فيه ثاني أكبر ملوث بعد صناعة النفط، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكد الأستاذ في كلية التصميم والعمارة في الجامعة الأميركية في لبنان، ومستشار الإستراتيجيات المستدامة جلال المغربي على أن "النمط الاستهلاكي للأفراد بشراء الملابس لا يتسم بالاستدامة، إذ تتنامى ظاهرة التخلص من الألبسة بعد فترات زمنية قصيرة من استخدامها".
ولا تعتبر "قضية شراء ملابس مستخدمة في الأردن والدول العربية أمراً مقبولاً من الأفراد، والتي تحددها المعتقدات السائدة لدى كثير منهم والقائمة على رفض فكرة ارتداء قطع قد استخدمت من قبل آخرين"، وفقه.
وشدد لـ"الغد" على أن "الملابس المستهلكة تنتهي في مكبات النفايات لعدم وجود سياسات تُعنى بإعادة التدوير، أو تقوم على مفهوم الموضة الدائرية، أو التحول نحو الاقتصاد الدائري".
وعالمياً يقصد بمصطلح "الموضة الدائرية" بأنها "الموضة الصديقة للبيئة، ومن أبرز مقتضياتها الاحتفاظ بالملابس، والإکسسوارات لأطول مدة ممكنة عبر انتقالها من المستهلك الأول إلى مستهلك آخر، وصولا إلى التخلص منها بأساليب تحافظ على البيئة".
وحول التأثيرات البيئية للملابس أجملها المغربي بـأن "المواد التي تدخل في صناعة الملابس تتكون من البوليستر، والبلاستيك وغيرها، والتي عند حرقها تنتج نسبا عالية من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة تغير المُناخ".
ووفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن "صناعة الأزياء مسؤولة عن 10 % من انبعاثات الكربون العالمية سنويًا، أي أكثر من جميع الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري".
كما أن "المعضلة تكمن في إعادة التدوير إذ أنه من غير الممكن فصل المواد التي تتكون منها الملابس كلاً على حده، مما يجعل تلك العملية غير قابلة للتنفيذ، لذلك يتم التوجه نحو عملية الحرق"، كما ذكر المغربي.
وفي حال "استخدمت مواد في تصنيع الملابس تتسم بأنها صديقة للبيئة، أو مستدامة، فإن أسعار القطع سترتفع بطريقة لا يمكن للأفراد شراؤها، في ضوء سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها دول عربية"، في رأيه.
وهذه الخطوة، من وجهة نظره "ستتسبب كذلك بخسائر مالية كبيرة لشركات صناعة الأزياء، والملابس، والتي قد تُفقدها أيضاً ميزتها التنافسية في هذا القطاع".
وصناعة الأزياء تعدّ ثالث أكبر قطاع صناعي بعد السيارات والتكنولوجيا، وتُقدّر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار أميركي على مستوى العالم، إلى جانب أنها توفر 75 مليون وظيفة، وفق التقديرات العالمية.
ودعا المغربي لـ"مراجعة المناهج التعليمية في الجامعات العربية لإدراج مفهوم الموضة المستدامة، وذلك لضمان تصميم الأزياء، وصناعة الملابس وفقاً لمعايير صديقة بالبيئة".
ولم يتغير النمط الاستهلاكي للمواطن الأردني في مجال الألبسة والأحذية منذ عام 2017، لكنه قد يضطر لإنفاق نقود إضافية نتيجة عكس معدلات التضخم، التي تتراوح ما بين 2 % لـ2.5 % سنوياً، على أسعار الألبسة وتوابعها، بحسب نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان.
و"يبلغ متوسط إنفاق الفرد سنوياً على الألبسة وتوابعها، والأحذية كذلك حوالي 114,4 دينار، أي ما يقارب المليار سنوياً تقريباً، وضمن أسعار السوق، إذا ما ضرب ذلك الرقم بعدد سكان المملكة"، على حد قوله.
ولكن، ومن وجهة نظره فإنه "لا يوجد أي نهج لإعادة التدوير في قطاع الألبسة تحديدا، وذلك لعدم وجود موازنة مالية كافية لدعم هذا التوجه محلياً، رغم أن العديد من النقاشات السابقة طرحت في هذا الشأن".
وأكد لـ"الغد" على أن "العديد من دول العالم خطت خطوات متقدمة بشأن إعادة التدوير في هذا القطاع مقارنة بالأردن".
ولا يوجد على المستوى المحلي، أو على الصعيد العالمي "أي دراسات تُوضح نسب البلاستيك التي تدخل في صناعة الملابس، في وقت يدخل فيه 500 مليون طن من هذه المادة ضمن البيئة العالمية"، بحد قول أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
ولفت لـ"الغد" الى أن "العالم الآن يعمل على وضع اتفاقية جديدة للحد من التلوث البلاستيكي، فيما أن دورة حياة البلاستيك تمر بعدة مراحل، بدءاً من استخراجها من الوقود الأحفوري، وانتهاءً بإضافة مواد كيميائية المضافة لهذه المادة، والتي يعتبر جزء كبير منها ضارا بالبيئة".
وتتكون الملابس، بحسبه من "القطن والصوف والجلود وغيرها من المواد التي تعالج بمواد كيميائية، أو إضافات أخرى، في وقت يدخل بصناعتها جزئيات بلاستيكية، لكنه لم يعرف لغاية هذه اللحظة تأثيراتها البيئية".
ومن المتوقع أن "يرتفع مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بإنتاج واستخدام المواد البلاستيكية التقليدية القائمة على الوقود الأحفوري والتخلص منها إلى 19 % من ميزانية الكربون العالمية بحلول العام 2040"، وفق تقارير دولية.
ولكن المشكلة تكمن، بحسب الخشاشنة في "صناعة الملابس الجديدة في المناطق التنموية الصناعية في الأردن، والتي ينتج عنها الكثير من قصاصات الأقمشة، والتي لا يوجد أي طريقة آمنة بيئياً للتخلص منها لغاية الآن".
ولذلك "قامت الوزارة وبالتعاون مع الحكومة الألمانية بوضع ثلاثة نماذج استثمارية بالنفايات القماشية الناتجة عن صناعة الملابس كأحد الحلول المستقبلية"، تبعاً له.
ولكن "لا يوجد تشريع في الأردن، وحتى على صعيد دول الإقليم للتخلص من الملابس المستهلكة، والقديمة بطرق مختلفة عن المعمول بها حالياً، والتي تقتصر على إتلافها في مكبات النفايات فقط"، كما ذكر الخشاشنة.
و"للملابس آثار سلبية على البيئة والتغير المُناخي، والتي تستهلك صناعتها نحو 93 مليار متر مكعب من المياه سنويًا"، وفق تأكيدات الخبيرة في نوعية المياه د. مُنى هندية.
ولفتت لـ"الغد" إلى أن "المواد الكيماوية السامة التي تدخل في تصنيعها تُعد مسؤولة عن 17 % إلى 20 % من تلوث الصرف الصحي، وقد عُثر على 72 مادة كيميائية سامة في المياه المستخدمة في صباغة المنسوجات عالمياً".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل "تحتوي الملابس على حوالي 65 % من مادة البوليستر، وهو نوع من البلاستيك المصنّع من الوقود الأحفوري".
ولذلك فإن هذا القطاع "يسهم بصورة سلبية بظاهرة الاحتباس الحراري في ظل تزايد النفايات الناجمة عنها، وغياب إعادة التدوير".
وبما أن "نسبة إعادة التدوير لا تتجاوز 1 % عالميا، وأن الدول المتقدمة التي تنتج وتستهلك النسبة الكبرى من هذه الملابس تمنع قوانينها الإضرار ببيئتها، فإنها تتخلص من الملابس القديمة بتصديرها إلى البلدان النامية والفقيرة التي لا تتوفر فيها قوانين بيئية صارمة، حيث تبدأ حلقة جديدة من التلوث"، بحسبها.
وتُشجع هندية على "اتباع السلوك المستدام باستهلاك الملابس، مثل العمل على استئجارها، وإعادة بيعها، وإصلاحها وتجديدها، مع التوجه نحو إعادة التدوير والتجميع لتقليل النفايات، وتوجيه الصناعة كذلك نحو نموذج تشغيلي قائم على ذلك النهج بالتدوير".

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