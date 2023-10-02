الغد تحاور رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات

MENAFN - Alghad Newspaper) محمود الطراونة وحنان بشارات

- سنعيد النظر ببرامج الدراسات العليا والمناهج والرسائل الجامعية

- الجامعة ستنشئ 500 قاعة ومدرج تستخدم الذكاء الصناعي

- لا نخاف النشاطات الحزبية ونقف على مسافة واحدة من الجميع

- 180 عضو هيئة تدريس تم تعيينهم خلال العامين الماضيين

- التحديث يتيح تسجيل المحاضرات والبث التلفزيوني الخارجي

- "الأردنية" الأفضل بين الجامعات من حيث المديونية

أكد رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات، أن الجامعة ستعيد النظر ببرامج الدراسات العليا والمناهج والرسائل الجامعية، وكيفية الإشراف عليها، مبينا أن مجالس الأقسام ولجان الدراسات العليا في الأقسام غير مفعلة.

وأشار عبيدات في مقابلة خاصة مع "الغد"، إلى أن الجامعة أنشأت معهد الصحة العامة والسياسات الصحية، وسيعين عميد أو مدير له في وقت قريب، وانه سيحتوي 3 برامج، ستدرس مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2023.

وبين أن خطة تحديث الجامعة، ستتضمن 500 قاعة ومدرج وقاعة صفية، وستكون ذكية بالكامل، إذ سيتاح فيها تسجيل المحاضرات والبث التلفزيوني الخارجي مع جامعات وأساتذة من خارجها، وإن كلفة هذه الخطة، قدرت بـ20 مليون دينار.

وبشأن تطبيق نظام الأنشطة الحزبية، لفت عبيدات الى قدرة الجامعة على التعامل مع النشاطات الحزبية للطلبة، وفقا للتعليمات والأنظمة، ومعالجة أي مستجد.



وتاليا تفاصيل اللقاء:

. ماذا تعني التصنيفات الأربعة التي حصلت عليها الجامعة، ولماذا الآن؟

- حصلت الجامعة الأردنية على تصنيفين جديدين هما "تايمز" و"Qs"، لتصبح لأول مرة ضمن أول 500 جامعة في العالم، كما دخلت تصنيف "شنغهاي" حديثا، وهو الأصعب وليس الأهم، إلى جانب تصنيف "ويبومتركس"، لتكون الأولى محليا بذلك، وربما الوحيدة الحاصلة على التصنيفات الأربعة، لكن التحدي الكبير للجامعة يكمن بإحراز تقدم أكبر عالميا، برغم أن القفزة التي شهدتها في "Qs" وأهميته، لكن لا بد من التقدم أكثر، وهذا تحد كبير لأنها نالت هذا التصنيف بين نحو 40 ألف جامعة في العالم.

كما توجد أيضا منافسة قوية من جامعات عربية، برغم الفارق في الجانب التمويلي للجامعات، لكننا ننتظر اخبارا للتقدم أيضا في التصنيفات الأيام المقبلة، فالجامعة تحتل الترتيب العاشر بين الجامعات العربية، لكن نأمل قريبا ان تنال تصنيفا افضل، وقد سبقتنا جامعات عربية، وخليجية بالتحديد، وبرغم ذلك فهذا موقع ممتاز، يحتم علينا التقدم في هذه التصنيفات.

نعم، المنافسة شديدة لكن إيماننا بالجامعة وبجامعاتنا وقدراتنا وإمكاناتنا وتميز أعضاء هيئاتنا التدريسية وبرامجنا لا يتزعزع، وعلينا ألا ننسى أن للجامعة تقييما مرتفعا في الاعتمادات العالمية، كما حصلت معظم برامج الكليات العلمية اعتمادات دولية، ففي العام الماضي حصلت 4 برامج في كلية اللغات الأجنبية على اعتمادات دولية، وقبل أسبوعين حصلت كلية الزراعة أيضا على اعتمادين، وعلى الطريق كلية التربية، لذلك ستحصل برامج الجامعة على مستوى البكالوريوس على هذه الاعتمادات خلال عام، ما سيفتح طريقنا إلى العالمية.



. إلى أي حد تعتبر أن الجامعة تتطور، وتلاحق التطور الذي تحققه بعض الجامعات في العالم؟

- يعتبر الأردنيون الجامعة الأردنية، جامعتهم، لذا يجب التركيز عليها ولا بد من إبراز إمكاناتها البحثية، إلى جانب ترسيخ سمعتها الاكاديمية وتطوير أسلوب التوظيف، لذلك دخلت التصنيفات على سمعتها الأكاديمية وسمعة خريجيها امام أصحاب العمل، وحصلت أيضا سمعتها الأكاديمية على موقع متقدم جدا في تصنيف Qs الذي حققت به المرتبة 270 و250 بسمعة خريجيها عند أصحاب العمل.

لقد كان عمل الجامعة متميزا في الأعوام الأخيرة، بذلت فيه هي وأعضاء هيئتها التدريسية وطلبتها وخريجوها جهدا كبيرا، ونتمنى بأن يكون قد أدى ذلك لنتائج ممتازة.



. ما الثمار التي ستقطفه الجامعة، بعد ما حققته من تصنيفات متقدمة؟

- عندما تتقدم أي جامعة في التصنيفات العالمية، فهذا بحد ذاته يمنحها سمعة رفيعة، ويزيد إقبال الطلبة الدوليين على الدراسة فيها، فأول معيار للإقبال على أي جامعة النظر لتصنيفها، وكلما كان متقدما أصبح عدد الطلبة الدوليين الراغبين بالدراسة فيها أكبر، وفي بعض الدول، توقف الجامعات ابتعاثاتها عندما لا تحقق التصنيفات المطلوبة. وفي الجامعة الأردنية، تساعد سمعة طلابنا وخريجينا الطلبة بالحصول على قبولات ومنح دراسية في الجامعات العالمية، لمن يرغب بإكمال دراسته، ما يمنح سمعة للتعليم في الاردن بشكل عام، وهذا أيضا يحسن من موقع الأردن في التعليم الجامعي.

لم يخرج الأردن من التصنيفات العالمية، لكن جامعاته بقيت طويلا دون تقدم، والآن دخلت في التصنيفات كما نطمح، ودخلت الجامعة الاردنية في تصنيف "شنغهاي" لأول مرة العام الماضي.



. هل جرى العمل على الجودة الشاملة (برامج الجودة)، فجميع مرافق وجهات الجامعة تعمل على مقاييس ومعايير الجودة، أين وصلتم بذلك؟

- الجودة أبرز ما تعمل عليه الجامعة، وقد جرى في تشكيلاتها الأخيرة ولأول مرة، تعيين 7 نواب للرئيس. وسابقا كان معنى التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي والجودة واحدا، وكان دخولنا للعالمية والتصنيفات والاعتمادات يأخذ حيزا كبيرا من جهدنا، لذلك عين نائب رئيس للجودة، وللمحافظة على المكتسبات العالمية، عين نائب خاص بها، ونائب للعلاقات الدولية، فالوصول للعالمية مهم لنا، وربما كان نتيجة حتمية للتغير الذي حدث في الجامعة، لذلك نركز على الجودة، وقد أنشأنا لها، وأعيدت هيكلته بإعطائه مساحة أكبر ورفده بالموظفين، لإيماننا بجودة البرامج والتعليم، ونحن فخورون بعلاقتنا مع هيئة الاعتماد في التعليم العالي، ونتعاون معا لتحصل برامجنا على كل مؤشرات الجودة.



. إلى أي مدى تؤثر الطاقة الاستيعابية ومعايير الاعتماد على موازنة الجامعة ودخلها المالي؟

- تحدد الاعتمادية أعداد الطلبة، بحيث لا تقبل ما يزيد عليها، ونعتقد بأن ذلك يصب في جودة التعليم ويجب الالتزام به، وكان واضحا تركيز هيئة الاعتماد في التعليم العالي لهذا العام على عدم زيادة الأعداد، وبرغم أهمية ذلك، إلا أن قرار عدم الزيادة صعب ومؤلم، لكنه يصب في مصلحة الجودة، وبالتأكيد فإن تقليل اعداد الطلبة في الجامعات بشكل عام، وفي ظل عدم وجود دعم حكومي لها، تحد كبير.

. يوجد عدد كبير من الأساتذة الجامعيين المحسوبين على كادر الجامعة، يعملون في مؤسسات رسمية كوزراء وأعيان وهم غير متفرغين، ومضى عليهم أعوام عديدة لم يقدموا بحوثا علمية، ويفترض بأن يكون لهم مخرجات بحثية بشكل متكرر، كيف تجري معالجة هذا الأمر؟

- نحن فخورون بأعضاء هيئة التدريس ذوي المواقع المتقدمة في القطاعين العام أو الخاص او خارج المملكة، وأؤكد أن القوانين وأنظمة الجامعات المالية التي سنتها الحكومة وإدارة التعليم العالي، تطبق عليهم وعلى كل عضو هيئة تدريس لا ينشر بحثا لمدة 5 أعوام، إذ يستغنى عن خدماته، أما بالنسبة للمجازين، فقد استثنوا من البحث العلمي.



. بعد تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة عامة، وتحديد التخصصات المشبعة والراكدة، هل أصبح في الجامعة الأردنية تخصصات مغلقة؟

- دائما يعاد النظر في تخصصات الجامعة، وهناك تخصصات جمدت وأخرى جديدة اس ̧تحدثت، لكن لدي رأي مختلف: هل هناك تخصصات راكدة أم لا؟ هذا ليس مهما وأعني الراكدة. راكدة أين، في الأردن أم عالميا؟ إذا كانت في الأردن، فلا مشكلة ويجب تدريسها، لأن السوق المحلي أصبح عالميا، والمطلوب تجويد مخرجات التعليم، وأن يكون الخريج قادرا على العمل ومهيئا ومجهزا حين تحسن مخرجات التعليم. وبالطبع، لا خوف على الخريجين، ومثال ذلك كلية الطب، فـ70 % من طلبتها يعملون خارج الأردن، وتراوح نسبة من يعمل في المملكة بين 20 % و 30 %. أما خريجو الطب في الولايات المتحدة الأميركية، فيعملون أو يتخصصون خلال الأعوام الأخيرة، وهنا تكمن أهمية التميز، وإذا أردنا النظر لسوق العمل، فهو لا يتناسب مع عدد خريجي جامعاتنا.

إذن ما هو المطلوب؟ ألا ندرس أبناءنا في الجامعات؟ بالتأكيد لا، وقد سمحت وزارة التعليم العالي باستحداث تخصصات في الصحة العامة والانتخاب والنزاهة زيادة عن المطلوب، نظرا للحاجة الماسة إليها.



. تعتبر الجامعة الأردنية الأحسن حالا بين الجامعات من حيث المديونية، كما أنها خطت خطوات مهمة لتحديث مبانيها ومختبراتها، بجهود كبيرة من رئاستها. نود الاستفسار عن موازنتها ومديونيتها والدعم الحكومي لها في مجال البحث العلمي؟

- تحول الدعم الحكومي للجامعات إلى دعم الطلبة عن طريق صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي، وخصصت الحكومة مبالغ كبيرة لهذا الأمر للعام الحالي، لكنه في الواقع ليس دعما للجامعات، وليس هناك دعم مباشر للجامعات، لذلك أصبح المطلوب منها تمويل نفسها بنفسها. إذن عليها الاستقلال ماليا وإداريا بالمعنى الصحيح وليس نظريا، نعم، هناك استقلالية للجامعات لكن نسعى لاستقلالية أكبر ماليا وإداريا. فموازنة الجامعة، يأتي جزؤها الأكبر من الرسوم الجامعية، وطبعا هناك استثمارات للجامعة، وتبرعات خجولة للأسف. عموما، فإن نسبة التبرعات للجامعات الأردنية قليلة جدا، وبعيدة عن مستويات التبرع التي نراها في بعض جامعات المنطقة العربية. عموما لم تعد هناك مشاكل في مديونية الجامعة في الأعوام الأخيرة، وبرغم ذلك عين نحو 180 عضو هيئة تدريس العامين الماضيين لرفد الجامعات بالطاقات الشبابية الجديدة، والجامعة الأردنية تتشدد في نوعية عضو هيئة التدريس الذي يعين فيها، فالهرم قلب لدينا، إذ إن عدد الأساتذة زاد أكثر من عدد المشاركين، وجرى التركيز على تعيين أعضاء هيئة التدريس من حديثي التخرج أصحاب الرؤى المختلفة وقدر الإمكان، وظف أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الحاصلة على تصنيفات متقدمة. كما بدأت الجامعة بمشروع الإيفاد وخلال 5 أعوام، سيكون عدد موفدينا يقترب من الـ500.



. ما هو الاستثمار الوقفي الذي تعمل عليه الجامعة؟

- يوجد نوعان من الوقفية الإسلامية والاستثمارات في الجامعة، كما يوجد استثمار خاص لصندوق الاستثمار، وآخر مباشر لصندوق الاستثمار، يدار بطريقة مختلفة، ففي الوقفي استحدث البرنامج منذ 4 أعوام، لكن التبرعات ما تزال متواضعة جدا، وهي خجولة جدا ليست ذات أثر.

بالطبع، كان هناك تأثير مباشر على الاستثمارات خلال جائحة كورونا، ونحاول قدر الإمكان بأن نعيدها، وأن يكون هناك آلية جديدة لها، إذ شكلت لجنة خاصة لتحديد فرصها بالجامعة، وهناك عوائد لها لكن أقل من المتوقع، بالإضافة إلى أن للجامعة شراكات كبيرة مع مؤسسات عالمية كـ"جايكا" و"جي اي زد"، و"ارازموزبلس" وهي منظمة تتبع للاتحاد الأوروبي، تهتم بصياغة قدرات أعضاء هيئة التدريس عبر عدة برامج، وتساعد في البنية التحتية للجامعات، الى جانب شراكات مع جامعات أخرى لأهداف تدريبية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين.



. هل توجد مشاريع تنموية تقدم للطلبة؟ وهل تحدثت البنية التحتية كالمختبرات وبرنامج الطاقة المتجددة في الجامعة؟

- نعم، يقدم مركز خدمة المجتمع في الجامعة برامج متنوعة، كبرنامج خزانة الملابس، ومشاريع أخرى تنموية، يقدمها المركز الثقافي الإسلامي عبر تبرعات من المجتمع المحلي. ومركز خدمة المجتمع في الجامعة، له برامج متنوعة في إطار خارج أسوار الجامعة، وطلبتنا يقومون بهذا، بناء على اتفاقيات مع مؤسسات أخرى، وينشط أيضا في شهر رمضان المبارك عن طريق برامج تتفاعل مع الأيتام والجمعيات، للدخول إلى الجامعة، والتعرف على مرافقها وحضور إفطاراتها الرمضانية لهم، ويطلب أيضا من الطلبة حصولهم على ساعات معينة من خدمة المجتمع ليتمكنوا من التخرج، ونفخر بهذه البرامج الموجهة.

أما بالنسبة للبنية التحتية، فأصبح عمر الجامعة الأردنية أكثر من 60 عاما، وقد وصلت القاعات الصفية فيها إلى حدود وجب تحديثها، برغم الضغوطات المالية، وكان هذا القرار مهما وجريئا، ويتضمن التحديث 500 قاعة تدريس ومدرج ومختبر، وقد اتخذ القرار بتحديثها جميعها، وهذا مشروع كبير يشرف عليه أساتذة متميزون، وتتراوح كلفة المشروع بين 15 إلى 20 مليون دينار، ينفذ عبر عطاءات مجزأة، ووفقا لمقتضيات المشروع وجودة المواد، وقد أنجز منها للآن 140 قاعة صفية، فالوقت الماضي كان للعطاءات والدراسة والمواصفات والإحالات، كما أن معظم القاعات تشغل بالطلبة.

وبشأن تحديث البنية التحتية، فحصلت الجامعة على تبرعات بقدر مليوني دينار، لذلك برغم أن قرار التحديث كان جريئا، لكنه لا يشكل عبئا كبيرا عليها.

أما ملف الطاقة المتجددة، فبدأ منذ تولي د. عزمي محافظة رئاسة الجامعة، واستمر مع فترة تولي د. عبد الكريم القضاة لها، ونحن أكملنا المشروع وانتهى بنسبة %97، وسيستكمل الجزء المتبقي في منطقة عرجان بالمدينة الرياضية على موقع كلية علوم الرياضة هناك، وبالطبع تسدد الجامعة فاتورة قرض تنفيذ المشروع، بينما أصبحت فاتورة الكهرباء حاليا لا تقارن بما كانت عليه سابقا.



. هل أنت مع تخفيض مقاعد الطب وطب الأسنان في الجامعات؟

- انطلقت وزارة التعليم العالي من هدفين لتخفيض الأعداد أولا، لأن كثيرا من الطلبة الأردنيين يتجهون لدراسة الطب، وهناك تخوفات من وقوعهم في البطالة، والسبب الثاني هو جودة تعليم الطب في الجامعة، وكذلك يحب الأردنيون تدريس أبنائهم الطب وطب الأسنان، ولا يعولون كثيرا على التوظيف في السوق المحلي، إذ يتجهون للعمل في أوروبا والولايات المتحدة، لكن الأهم هو تجويد التعليم الطبي، وبرغم ذلك أصبح التخفيض ضرورة، لأن الأعداد وصلت لمستويات أصبحت تؤثر على الطاقات الاستيعابية للجامعات. من هنا بدأنا بمعالجة الأمر، وعقدنا اتفاقيات خاصة مع مستشفيات القطاع الخاص كـ"التخصصي" و"الجاردنز" وقريبا "العبدلي"، لنزيد أعداد المستشفيات التي يتدرب فيها طلبتنا، وأساتذتنا يمكن أن يكون لهم دور بالتدريس فيها.

عموما أنا مع تخفيض الأعداد ضمن سياسة معينة، بحيث يتفق بين الجامعة ووزارة التعليم العالي على ذلك، لأن الجامعات أدرى بالأمر، ويمكن أن يكون هناك دور لمجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد في الرقابة على الطاقة الاستيعابية.



. في سياق مسارات خطة التحديث السياسي، إلى أي مدى يمكن نجاح تطبيق نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات؟

- بصراحة الجامعة الأردنية كانت مكانا للنشاطات الحزبية، وهذه النشاطات لا تخيفنا، لكن دورنا لا يكمن بتشجيع وزيادة أعداد الحزبيين، بل بتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للنشاطات الحزبية للأحزاب الحاصلة على الترخيص، وسنقف على مسافة واحدة منها، باختلاف توجهاتها السياسية، كما سنسهل مهمة العمل الطلابي الحزبي، لكن على الحزبيين والطلبة أيضا، مراعاة بعض القضايا المتعلقة بالبنى التحتية للجامعات، كأن يحافظوا على القاعات الصفية عند إقامة النشاطات، وأن يكون هناك تنظيم حقيقي للعمل الحزبي عبر عمادة شؤون الطلبة حتى لا تدب الفوضى. ونحن كجامعة مع الانتخابات الطلابية، وستجري في مواعيدها، فالجامعة سباقة بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات، ونظامنا الانتخابي يشبه نظامنا الانتخابي الذي اتفق عليه ضمن خطة التحديث السياسي، قبل أن يكون عندنا تحديث سياسي. وسنعمل وفق تعليماتنا وأنظمتنا على معالجة أي مستجد، يمكن أن يحدث وسيكون هناك انتخابات لمجالس الطلبة.



. البنية التحتية التي تحدثت عنها، هل جرى تطبيقها، لتصبح هناك غرف ذكية مرتبطة بالذكاء الصناعي والتطورات الجديدة، وماذا يدور في ذهن رئيس الجامعة عندما يكتب كلمة للطلبة الخريجين، تشمل الوصايا، وبثها لهم ولذويهم في حفل التخريج؟

- تحديث القاعات، يشمل الجانب التقني، بحيث ستصبح قاعات ذكية، ولها قدرة على البث المباشر خارج الجامعة، وتسجيل المحاضرات، لتمكين الطالب الذي لم يستطع حضور المحاضرة، من مراجعة محاضراته، وهذا أمر مهم جدا، سيمكننا من مشاركة محاضرين من خارج الجامعة. ونعين حاليا عددا كبيرا من الأساتذة الفخريين، وتربطنا بهم علاقة، وهم متميزون بحثيا وتعليميا وتدريسيا، وقد عين 50 منهم حتى الآن ومن جنسيات متنوعة، وسيكون لهم دور كبير في العملية التعليمية والبحثية، ووجود هذه القاعات سيسهل علينا التواصل مع هؤلاء الأساتذة الفخريين.

الحقيقة أننا نعوّل كثيرا على الأساتذة الفخريين وفاتني ذكر أن الجامعة سمحت بتدريس ما لا يقل عن 20 % من المادة من الخبراء من خارج أسوار الجامعة من القطاعين العام والخاص، لنهيئ طالب الجامعة متمكنا عمليا ونضيق الفجوة بين الإنتاج الأكاديمي، الخريج وسوق العمل.

وجميع هذه المحاضرات ستكون في القاعات الذكية، واتفقنا مع شركات متخصصة وسيحال العطاء لتوريد أجهزة خاصة لهذه الغاية، بينما ستكون التكلفة 7500 دينار لكل قاعة، وقد تصل في بعض القاعات لأكثر من 20 ألف دينار لتكون متميزة، وسيكون هناك نوعان منها، الأول يتعلق بالجانب التقني ويسمح بالبث المباشر خارجها، يتيح التفاعل بين الأستاذ فيها والطالب خارج الجامعة، أما الثاني فمتطور جدا، يتيح البث المباشر، كما ستطرح الجامعة عطاء لمختبر ذكاء صناعي و"سايبور سيكيوريتي" عبر 13 شركة، ستساعدنا في هذا المختبر، لذلك نعوّل على مثل هذه المختبرات لتستطيع الجامعة مستقبلا، دخول عالم الصناعات الذي يعتمد على الذكاء الصناعي كالألعاب الإلكترونية وغيرها، وبدأنا في بعض البرامج التي تعنى بالألعاب الإلكترونية عبر الذكاء الصناعي، ولدينا برنامج للشراكة مع شركات معينة لمساعدتنا بذلك، وهناك شركات ستساعدنا بصناعة الروبوتات أيضا.

أما وصايا الخريجين، فصراحة كان تحديا كبيرا ومهما، وعندما تخاطبهم وهم يتخرجون في الجامعة، فلا بد وأن توصل لهم رسائل مهمة تعزز انتماءهم لجامعتهم، والتفاعل مع المكان والإنسان والهواء والفضاء، وهذا التفاعل كان لا بد له أن يكون فيه تواصل.



. نلاحظ تراجعا في عدد حالات العنف في الجامعة، فهل وضعتم خطة للحد من هذه الظاهرة أو وقفها؟

- العنف الجامعي ناجم عن عنف في المجتمع ينتقل للجامعة، وعندما حققنا بأسبابه، لم نجد للجامعة أي آثار في انتقاله إليها، وليس لها علاقة به، وللأسف يجري توظيف عشائري له، وهو أمر مؤلم، وربما أحد أسباب انخفاضه، هو العقوبات الرادعة الحازمة للجامعة، فمن يتسبب به يفصل، إما جزئيا أو نهائيا، ولم نخضع لأي ضغوطات أو وساطات بهذا الخصوص.



. كيف ترى مستشفى الجامعة على ما هو عليه حاليا، وهل ثمة تغيير سيجري عليه، ليواكب الحاجة له؟

- مستشفى الجامعة أصبح واحدا من الصروح التي تحمل رمزية عالية في المملكة، نفخر به، وقد أنشئ بالتعاون مع كلية الطب، وعلى يد أفضل الأطباء من خريجيها، والذين نباهي بهم، وهنا أود أن أشير إلى أنه في العام الحالي نال 5 خريجين من الكلية على أعلى العلامات في الامتحان الأميركي العالمي، الذي يجرى لأطباء العالم، ولدينا في المستشفى 200 اختصاصي جميعهم يحملون شهادات أجنبية في اختصاصاتهم الفرعية، والـ200 عضو هيئة تدريس يحملون اختصاصات فرعية يعملون في مستشفى واحد وهي ميزة لا توجد بأي مكان.

المشكلة في المستشفى هي في الجانب الفندقي، ولها علاقة بالتمويل المالي، إذ نعمل على تحديث مبناه، وبدأنا بالطابق التاسع إذ سيكلف نصف مليون دينار، وسيشتمل على منامات لطلبة الدراسات العليا والمقيمين، وقد حدث المبنى الخاص بمناماتهم واستراحاتهم، وبعدها سنحدث طوابق المستشفى كافة.

كما قمنا بإنشاء معهد الصحة العامة العام الحالي، وسيعين قريبا عميد له أو مدير، وهناك 3 برامج سيتم الموافقة عليها سيجري تدريسها فيه مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.



. هناك تخصصات خاصة في الماجستير والدكتوراة مثل تخصص التمريض والدكتوراة بالتمريض تطرحها الجامعة كل 5 سنوات مرة، وتخصصات لم تطرح مثل الهندسة الصناعية ما السبب؟

- في الفترة المقبلة سنسارع الخطى اتجاه فتح برامج دكتوراه بهذه التخصصات وما يهمنا ألا تكون الأعداد كبيرة لتلبية متطلبات الجودة، لأن مخرجات الدراسات العليا تحتاج لعمل مكثف، ولا بد من إعادة النظر في برامج الدراسات العليا والمناهج والبرامج والرسائل الجامعية والإشراف عليها، كما أن هناك مجالس الأقسام ولجان الدراسات العليا بالأقسام غير مفعلة.

ونركز حاليا على الأقسام ولجان الدراسات العليا في الأقسام للتشدد بموضوع الرسائل الجامعية، في وقت يتخوف فيه الناس من الـ(تشات جي بي تي) وكتابة الرسائل وإذا ما جرى التقييد بهذه الأنظمة والتعليمات التي نتحدث عنها، ستكون أداة مناسبة لتحسين مخرجات الرسائل الجامعية والدراسات العليا. أما برنامج دكتوراة المحاسبة والإدارة، فسنعمل على طرحهما هذا العام والعام المقبل والتمريض كذلك.





رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات يتحدث لـ"الغد"- (تصوير: ساهر قدارة)



