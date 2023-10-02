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نحن مخدرون.. العروسان العراقيان في أول ظهور إعلامي لهما بعد الفاجعة

10/2/2023 4:29:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



روى عريس حريق الحمدانية تفاصيل ما جرى في أول تصريح له بعد مأساة الحريق، الذي خلّف أكثر من 107 قتلى، من ضمنهم 10 أفراد من عائلة عروسه و15 من أفراد أسرته.
حيث قال العريس: "رحل أقاربنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا، أنا وعروسي كالأحياء الأموات بعد أن انتهى حفل زفافنا بفاجعة حصدت أرواح ما لا يقل عن 100 شخص في حريق ضخم".

أفاد العريس لموقع "سكاي نيوز": "من الداخل نحن أموات، نحن مخدرون.. حنين لا تستطيع التحدث بعد الكارثة التي تركت والدها أيضاً في حالة حرجة".

العريس ريفان قال أيضاً: "الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية قد يكون تماساً كهربائياً لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف، الذي بدأ ينهار والذي كان مصنوعاً بالكامل من النايلون الذي بدأ في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ".

كما أضاف ريفان أن الكهرباء انقطعت أثناء الرقص، وعندما عادت رأى ناراً في السقف، وعندها بدأ الناس بالصراخ والهرب.

فيما تطرق العريس إلى اللحظات الأولى التي أعقبت اندلاع حريق الحمدانية وكيف تمكن هو وعروسه، التي لم تكن تستطيع المشي بسبب ثوب زفافها، من الفرار خارجاً، "أمسكتُ بزوجتي وبدأت في سحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ.

وبينما كان الناس يهربون، كانوا يدوسون عليها. وكانت ساقاها مصابتين".

يشير ريفان إلى أن القاعة لم تكن تحتوي إلا على مطفأة حريق واحدة "لا تعمل". وفي وصفه لكيفية سير الأحداث، قال إن اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة أشعلتا عندما بدأ وعروسه في الرقص، وتلتهما أربع ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق.

كما أوضح العريس أن والده طرح أسئلة حول مخاطر تسبب مثل هذه الألعاب النارية في حدوث شرارات يمكن أن "تهبط على ثوب العروس وتشتعل فيها النيران"، لكن أصحاب القاعة أخبروهم بأن الألعاب النارية كانت كهربائية، لذلك "يمكنك وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن يحترق".

عن خسائر العروسين خلال الحادث، قال ريفان إن حنين فقدت والدتها واثنين من أعمامها وابنتي عمها، إضافة إلى أن والدها لا يزال في حالة حرجة، أما هو ففقد عمته، وخسر عمه سبعة من أفراد عائلته، فيما أصيبت أخته وزوجها بحروق.

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