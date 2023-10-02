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25 مصابا بحريق ضخم التهم مديرية أمن الإسماعيلية في مصر (فيديو)

10/2/2023 4:29:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اندلع حريق حريق ضخم بمقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، الإثنين، تسبب في وقوع إصابات وانهيار الوجهة الرئيسية للمبنى، فيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وامتداد ألسنة النيران إلى عدة طوابق، حيث أفيد عن سقوط أجزاء منه، فيما سجلت مشاركة سيارات الإطفاء التابعة للجيش المصري في عمليات إخماد الحريق.
وفور نشوب الحريق، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن، ورفع أية مواد سريعة الاشتعال أو ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شاهد عيان أن الحريق الذي اندلع في مديرية الأمن تسبب في سقوط مصابين، لافتاً إلى وجود أفراد داخل المديرية وقت اندلاع الحريق الكبير.
كما نقل موقع القاهرة 24 عن قناة أكسترا نيوز أن عدد الإصابات في الحريق بلغت 25، موضحاً أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، حيث دفعت وزارة الصحة بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق.
ومن جانبه، تابع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان على الأفراد والضباط.
وتقرر تشكيل لجنة أمنية وهندسية وفنية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة انتشاره وتفاقمه، وسيتم رفع تقرير مفصل عن أسباب الحريق إلى وزير الداخلية.(عربي بوست)

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