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أبو السمن: توظيف كل ما نستطيع لتأمين السكن الملائم للمواطن

10/2/2023 4:29:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الاشغال العامة والاسكان، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري المهندس ماهر أبو السمن، إن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، كما أكد الأردن التزامه بالمواثيق الدولية مثل مؤتمر " الموئل الثالث" في كيتو عام 2016 من خلال التحول لتطبيق الأجندة الحضرية الجديدة، والتي تتكامل مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر والذي تسعى الدول من خلاله إلى جعل المدن آمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف أبو السمن في كلمة بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان، الذي يصادف في أول يوم اثنين من شهر تشرين اول/ من كل عام، أن الأردن كان أيضا من أوائل الدول في تقديم التقارير الطوعية حيث قدم (3) تقارير طوعية تتناول التقدم المحرز بالخطة الحضرية والتقرير الوطني المحلي، كما تبنى الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وخطتها التنفيذية.
وأكد أبو السمن أن الأردن وبمتابعة مستمرة وحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وضع الحياة الكريمة لمواطنيه نصب أعينه، فكان الأردن من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية للإسكان تبنت بديل القطاع الخاص الموجه حيث ركزت على تمكين القطاع الخاص من أخذ دور فعال في انتاج الوحدات السكنية للفئات المستهدفة بالأعداد الكافية وضمن المقدرة المالية لتلك الفئات، والعمل جارٍ حالياً على تحديث هذه الاستراتيجية.
ولفت الى أن الحكومة قامت وعلى مدى أكثر من نصف قرن على وضع السياسات الإسكانية، و توفير المشاريع الإسكانية، التي من شأنها تمكين المواطنين من كافة الفئات من الوصول الى السكن المناسب، حيث امتدت مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري - الذراع الحكومي لقطاع الاسكان- إلى كافة محافظات المملكة وأصبحت في كثير منها مراكز لتجمعات حضرية جديدة.
وقال ان الغاية الاساسية تتمحور حول توظيف كل ما نستطيع لتأمين السكن الملائم للمواطن، وفق تصور يلبي حاجته بتوافقية مع التوجهات الحديثة في البناء، بما ينعكس في نهاية المطاف على نوعية الحياة الخاصة به.
ولفت في ختام كلمته الى أن المواطن كان ولا يزال هو المنطلق وهو الغاية لكل ما تقوم به الحكومة التي اعمل من حيث المؤسسة على إعداد الدراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف للأعوام (2023-2025)، وذلك تنفيذا للرؤى الملكية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق وطنية تسعى الى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
من جهتها أكدت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، أن الحق بالحصول على المأوى أحد حقوق الإنسان الأساسية، حيث يعد تظافر الجهود لتوفير السكن اللائق ضرورة ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية في تحقيق أهدف التنمية المستدامة.
ويأتي يوم الإسكان العربي هذا العام تحت شعار "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع".
وقالت العطيات في كلمتها ان يوم الإسكان العربي يأتي هذا العام تحت شعار "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع" والذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وفاز الأردن بالملصق الذي تم تصميمه لهذه الغاية للعام 2023 والذي يهدف إلى التأكيد على الحق الأساسي للإنسان بالحصول على المأوى الملائم مع التركيز على البعد الإنساني .
وقالت ان هذا يأتي في إطار منظومة التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمكوّناتها الأساسيَّة كأولوية قصوى و بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين انطلاقا من رؤيتها الذكية وفي إطار حرصها على تعزيز البعد الإنساني.
ولفتت العطيات الى أن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري سعت الى تخطيط وتنفيذ مشاريعها باستخدام معايير الاستدامة تحت مفهوم "أنسنة المدن"، وذلك بهدف التأسيس لبيئة عمرانية أكثر ملاءمة للحياة الصحية تمكن المرء من تطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية، وليس مجرد مكان يقيم فيه.
وبينت ان ذلك تمثل بالتركيز على البعد الإنساني في تصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة بحيث يجد الإنسان مساحات خضراء كافية وممرات للتريض والتنزه، مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق بالإضافة الى تذليل صعاب التحرك لذوي الهمم، كما باشرت بإعداد الدراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف للأعوام (2023-2025) وفي إطار الحرص على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح المسؤوليات وتحدد أطر السياسات تعمل المؤسسة حاليا على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبما يساهم في كفاءة تحقيق أهداف قطاع الإسكان.
وقالت العطيات ان المؤسسة قامت على الصعيد الإقليمي والدولي وبالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط باصدار خطة العمل الاستراتيجية للتنمية الحضرية من أجل المتوسط 2040 بالإضافة الى خطة العمل الاستراتيجية للإسكان من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وشاملة في المنطقة، كما عملت المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات الدولية وعدد من المعنيين بالإسكان في عدد من الدول على استصدار قرار "السكن الملائم للجميع" والذي تم تقديم مشروعه برعاية مشتركة من الأردن وعدد من الدول بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق عالمي للإسكان الآمن والمستدام والملائم والميسور التكلفة.

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